На распутье кареьры. Хави Симонс готов сделать следующий шаг после Евро

Мяч был послан далеко на половину поля голландцев. Ноги Александру Чикальдау были свежее на 75 минут; все было в пользу вышедшего на замену румынского игрока. Но какая разница.

Симонс делает пять взрывных шагов, переходя с низкой передачи к высокой скорости, как спринтер, и скользит к мячу под неудобным углом. И плевать на связки колена, они не имеют значения, особенно в тех случаях, когда палец голландца может первым дотянуться до мяча.

Его удар идеально отправляется на ход Дониэллу Малену, который обыгрывает последнего защитника один на один и забивает последний гол. Благодаря этой результативной передаче Симонс стал вторым самым молодым игроком, сделавшим две результативные передачи в одной игре чемпионата Европы, всего на 19 дней отстав от испанца Сеска Фабрегаса.

Но зачем демонстрировать такое отчаянное желание, идя в единоборство, когда его команда уже занимала такую ​​доминирующую позицию, и их выход в четвертьфинал был гарантирован? Ответ кроется в том, как Симонс воспитывался как игрок.

Люди знают не по годам развитого 10-летнего игрока, который блистал в видеороликах на YouTube-канале академии «Барселоны», они знают 21-летнего игрока, который отличался за «ПСВ Эйндховен», «РБ Лейпциг» и сборную Нидерландов.

Чего они, вероятно, не знают, так это проблем, которые возникли у него между этими двумя точками. Но из-за этих препятствий те, кто знает Симонса, понимают эти пять секунд.

Хави Симонс и Неймар globallookpress.com

Симонсу 21 год, и он уже более десяти лет находится в центре внимания общественности. Когда ему было менее 10 лет, и он был назван в честь легенды клуба Хави Эрнандеса, он стал ребенком с рекламных плакатов знаменитой академии «Барселоны» Ла Масия; его светлые кудри, а-ля Карлос Вальдеррама, выделяли его среди прочих.

«Барселона» использовала этот выделяющийся образ, используя его в рекламе вместе с Неймаром и Роналдиньо, но шумиха также была связана и с его способностями. Его технические навыки и игровой интеллект были отточены двумя факторами. Во-первых, небольшие игры в «Ла Масии», а также его родителями, ведь его отец, Рехилио, был бывшим игроком Эредивизи и тренером молодежной академии «Аякса».

Результатом бурного развития социальных сетей в начале 2010-х годов стала серия видеороликов о его навыках, которые до сих пор можно найти на YouTube с такими заголовками, как: «ЛУЧШИЙ 10-ЛЕТНИЙ ФУТБОЛИСТ В МИРЕ» или «Хави Симонс ● Вундеркинд из "Барселоны" ● Шоу удивительных навыков | HD».

Хави Симонс в Ла Масии

Это был очень проблематичный способ для болельщиков (даже если они делали это были с благими намерениями) обращаться с ребенком, возраст которого едва выражался двузначными числами, хотя, возможно, это усугублялось маркетингом «Барселоны», продвигавшей свою академии. Именно такая шумиха в юном возрасте является причиной того, что звезды-дети часто исчезают без следа; сколько из них смогут выкладываться по полной, когда их уже и так прославляют как звезд?

Симонс был исключением, хотя переходный возраст было трудным периодом по футбольным причинам: в возрасте от 13 до 16 лет игроки растут с поразительно различной скоростью. И Симонс был из отстающих.

В некотором смысле это оказалось полезным. Ведущие академии теперь признают, что, быть самым маленьким среди сверстников может помочь игроку в развитии навыков и игрового интеллекта, потому что эти перспективные игроки вынуждены «совершенствовать» свои существующие навыки, чтобы выжить, как в самой игре, так и в высококонкурентном процессе обучения в академии. Когда они наверстывают упущенное, эти технические способности уже встроены в их систему.

Однако у Симонса бывали моменты, когда он слишком сильно отставал, особенно когда играл на высшем уровне. Например, когда он начал играть за молодежные команды сборной Нидерландов, будучи известным в Интернете 14-летним игроком, которого уже представлял суперагент Мино Райола, были моменты, когда даже его технические способности не позволяли ему идти в ногу с остальными.

Хави Симонс globallookpress.com

«Его скорость действий нужно было улучшить, чтобы избежать стыков и единоборств», — объясняет один из источников, близких к семье Симонса. «Было несколько матчей молодежной сборной, в которых он явно испытывал проблемы, потому что ему не хватало взрывной скорости. Вопрос был в том, догонит ли он остальных».

К этому времени, отчасти из-за своей физической формы, Симонса высоко оценили в Ла Масии, но его не считали одним из их суперталантов. Фермин Лопес был в его возрастной группе, а Гави был на год моложе.

В 16 лет он покинул «Барселону». Следующий пункт назначения? «Пари Сен-Жермен». Для посторонних наблюдателей это был неожиданный выбор. Футбол в французских академиях считается самым атлетичным в Европе, а его вершиной является «ПСЖ», что должно было стать источником проблем для хрупкого подростка.

В пользу перехода были два аргумента. Во-первых, Симонс и его семья были не совсем довольны планом личного развития, разработанным для него в «Барселоне», который был довольно неконкретным. Во-вторых, прозанимавшись в Ла Масии девять лет, Хави был уверен, что новая среда выведет его из зоны комфорта и подтолкнет к еще большим высотам.

Это был риск, и разница в уровне атлетизма оказалась настолько велика, насколько можно было себе представить. «Поверьте мне, в "Барселоне" не так уж и много работают в зале», — сказал он. журналистам в 2022 году. «Вы работаете с мячом, а не с тренражерами».

Как он это преодолел? Вот одна история Симонса, которая еще не была рассказана. По прибытии в Париж его отец установил специальный домашний тренажерный зал. Симонс проводил день элитной физподготовки в «ПСЖ», прежде чем отправиться домой и заняться дополнительной работой с рядом междисциплинарных экспертов, сосредоточившись на взрывной скорости и ожидая своего шанса.

Одно изменение, внесенное «ПСЖ» тем летом, уже подняло ставки в решении Симонса. Клуб решил распустить свою резервную команду, оставив молодежную команду для игроков до 19 лет в качестве последней ступеньки перед основной командой. Когда Симонсу исполнилось 18 лет, он оказался перед выбором: либо покинуть клуб в поисках новых возможностей, либо пробиться в основной состав, включающий Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. Оба варианта были пугающими.

Хави Симонс globallookpress.com

Симонса пригласили присоединиться к тренировкам основной команды под руководством Маурисио Почеттино, первоначально в качестве проверки, и он смог выстоять. Он больше не терял мяч под давлением соперника, и он был достаточно силен, чтобы побеждать за счет скорости на коротких дистанциях. Он мог выжить на этом уровне — и среди такого рода игроков быстро прогрессировал. Его ждала первая команда «ПСЖ», а затем переезды в «ПСВ Эйндховен» и «РБ Лейпциг».

«Природа одарила его взрывной скоростью уже позже», — объясняет источник, близкий к семье Симонс. «Он всегда обладал супертехничными навыками и игровым интеллектом. Его собственный упорный труд создал это третье слагаемое».

Итак, вернемся к 93-й минуте и забегу Симонса. Есть трудовая этика, есть игровой интеллект, позволяющий распознавать возможности, и есть взрывная скорость, которая позволяет ему не только избегать единоборств, но и выигрывать их.

Конечно, это всего лишь один момент из игры, в которой Симонс, возможно, был лучшим игроком матча. Коди Гакпо забил два гола и привлек большую часть внимания, но Симонс облегчил атаку голландцев.

Хави Симонс globallookpress.com

Не было никакой гарантии, что он выйдет в стартовом составе в том матче, поскольку тренер Рональд Куман исключил его из стартового состава на финальный матч группового этапа против Австрии. Если бы не кошмарный день Джоуи Вермана замененного еще в первом тайме во время этого поражения со счетом 2:3, Симонс, возможно, остался бы на скамейке запасных до плей-офф — а в результате Тиджани Рейндерс опустился в сдоенную опорную зону, освободив место под нападающим.

В атаке Нидерланды испытывали проблемы со стабильностью. Но в матче против Румынии Симонс показал свой лучший результат с тех пор, как Куман вернулся к работе. Теоретически он играл в центре, используя свои невероятные способности к сканированию поля, но это было лишь в теории. Дар Симонса заключается в его манипулировании пространством. Меняясь местами с товарищами по команде, он находит пространство между линиями, такими же плотными, как на штрих-коде.

Это была лучшая игра полузащитника Йерди Схаутена в футболке сборной Голландии — и во многом это произошло благодаря почти постоянной доступности Симонса. Их самая успешная тактическая задумка привела к первому голу Нидерландов.

Правый защитник Дензел Дюмфрис — прирожденный нападающий, который эффективно действует как вспомогательный нападающий при владении мячом. Стивен Бергвейн, названный в заявке на матч правым вингером, затем переместился к центру, либо присоединяясь к Мемфису Депаю в качестве партнера по атаке, либо опускаясь глубже, чтобы сформировать пару «десяток» с Симонсом. В любом случае, это развязывало руки Симонсу…

Поскольку оборона Румынии была склонна к перегрузке правого фланга сборной Нидерландов, Гакпо делал успешные забеги на левом фланге.

На 20-й минуте позиция Бергвейна и Симонса стянула на себя центральных защитников Румынии, при этом Гакпо и Дюмфрис (вне ударной позиции) сохраняли как можно большую ширину атаки. Румынский правый защитник Андрей Ратиу должен был прикрывать и Симонса, и Гакпо, и выбрал первого. Это позволило Симонсу отдать пас Гакпо, который прорвался к штрафной и блестяще завершил момент.

Хави Симонс globallookpress.com

Ассист Симонса был лучшим примером, но эта структура отлично работала на протяжении всего первого тайма, пока Бергвейн не был снят с игры из-за травмы. Еще до гола идеально продуманный пас от Симонса на Депая из аналогичной позиции должен был вывести сборную Нидерландов вперед

Было очевидно, что Симонс был дирижером атак, крутя и вертя игроками вокруг себя, двигая их на нужные позиции, несмотря на то, что он был самым молодым игроком в стартовом составе сборной Нидерландов. Поразительно было видеть, что 34-летний Дейли Блинд, который на 13 лет и на 90 матчей старше его, подвергается такому же обращению, когда его выпустили на замену.

Иногда он допускал ошибки и терял мяч, но никогда не терял удовольствия от игры. В первом тайме он исполнил навес рабоной, видимо, просто потому, что мог. Еще более впечатляюще то, что благодаря своей функциональности один блестящий финт Кройфа на краю штрафной Румынии принес штрафной удар во втором тайме.

Его вторая голевая передача, когда Мален несся в атаку, стала подходящим завершением матча.

Хави Симонс globallookpress.com

Так что же будет дальше? Для Нидерландов это Берлин и четвертьфинальная встреча с Турцией. Но когда бы этот турнир для него ни закончился, Симонса ждет лето неопределенности — он, возможно, лучший игрок на турнире в Германии, чье следующее место назначения в сентябре неизвестно.

Теперь, когда Мбаппе ушел, на «Парк де Пренс» появились новые возможности — а на данном этапе своей карьеры Симонс готов сделать шаг вперед и начать регулярно выступать в одном из элитных клубов Европы. Но поскольку парижане набирают все больше атакующих талантов и сейчас нацелились на Хвичу Кварацхелию из «Наполи», возникают вопросы относительно того, является ли этим элитным клубом ПСЖ. Возвращение на «Альянц Арену» через два месяца? Мюнхенская «Бавария» — одно из самых обсуждаемых направлений.

На протяжении всей своей юной карьеры Симонс демонстрировал то же желание, что и при игре с мячом: желание рисковать, если перед ним стоит более высокая цель, будь то адаптация к атлетичному стилю «ПСЖ», регулярное игровое время за первую команду «ПСВ», или более высокий уровень в Бундеслиге.

Понятно, что «ПСЖ» не желает его продавать, но, учитывая структуру состава, наиболее вероятным вариантом является еще одна аренда. Европейские команды должны взять это себе на заметку.

Возможно, всегда ожидалось, что 10-летний мальчик, ролики с которым вирусились на YouTube, сыграет главную роль на Евро-2024. Но Симонс пошел другим путем — и возглавил рейтинг лучших ассистентов турнира (в четвертьфинале его обогнал Ламин Ямаль — прим. ред.).

Он был готов взлететь. Ему это по душе. И сейчас он это и делает.