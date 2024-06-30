ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ломая тенденцию. Групповой этап Евро-2024 стал лучшим в эпоху 24 команд

    Групповые этапы больших турниров часто бывают довольно скучными, но не в этот раз

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Австрии Сборная Албании Сборная Венгрии Сборная Германии Футбол Германии Сборная Грузии Сборная Испании Футбол Испании Сборная Италии Футбол Италии Сборная Нидерландов Сборная Польши Сборная Португалии Португалия Сборная Румынии Сборная Сербии Сборная Словакии Сборная Словении Сборная Швейцарии Сборная Шотландии Сборная Чехии Сборная Украины Футбол Украины Сборная Франции Футбол Франции Сборная Хорватии
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем — автор гола в ворота СловакииКороче, Евро. 30 июня — 1 июля Болельщик сборной Нидерландов доволен Евро-2024Ломая тенденцию. Групповой этап Евро-2024 стал лучшим в эпоху 24 команд Кубок РПЛМеждународные каникулы. Летний кубок РПЛ объединяет континенты плюс братские баталии в столице
  • 23:52
    • Испания разгромила сборную Грузии и вышла в четвертьфинал Евро-2024
  • 21:37
    • Англия одержала волевую победу над Словакией и вышла в четвертьфинал Евро-2024
    Все новости спорта
    Болельщик сборной Нидерландов доволен Евро-2024
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Болельщик сборной Нидерландов доволен Евро-2024
    Каждые два года — плюс-минус глобальная пандемия или ФИФА, проводящая турнир зимой в северном полушарии — проводится чемпионат Европы или чемпионат мира, и к концу группового этапа болельщики довольно негативно оценивают общее качество соревнований.
    Вероятно, это происходит потому, что люди не могут вспомнить, какими были предыдущие групповые фазы. Прошлые турниры запоминаются по паре матчей, в основном из плей-офф и с участием команд более сильных стран. Но групповые этапы часто бывают довольно скучными.

    Групповой этап Евро-2024 не был скучным, отмечает автор The Athletic Майкл Кокс.

  • Евро-2024 — долгожданный глоток свежего воздуха после однообразного клубного футбола
  • Такое можно увидеть только на уровне сборных
  • 29/06/2024

    • Итак, вот пять распространенных критических замечаний по поводу начальных этапов турниров — особенно в версии с участием 24 команд — и почему они не применимы к тому, что мы видели за последние пару недель.

    «Маленькие» сборные будут неконкурентоспособны?

    Введение формата финальной части с участием 24 команд в преддверии Евро-2016 вызвало опасения, что некоторые команды, попавшие на турнир, просто не будут достаточно хороши, чтобы конкурировать с элитой.

    Идея о том, что УЕФА допустит команду из Лиги наций С — тех, кто занимает 33-е место и ниже среди 55 стран-членов — к участию в турнире, начинающемся с Евро-2020, также в то время была спорной.

    Но пока что на этом Евро разгромов почти не было. Из 36 групповых игр была только одна победа с разницей более чем в три гола, и это произошло в ночь открытия, когда Германия одержала победу со счетом 5:1 над игравшей вдесятером Шотландией — идеальный старт домашнего турнира.

    Германия — Шотландия

    Каждая команда выиграла как минимум одно очко, чего не было на двух предыдущих чемпионатах Европы три года назад (Турция и Северная Македония уехали домой с пустыми руками) и в 2016 году (Украина).

    Если говорить о командах, занявших последнее место в своих группах, то Шотландии, по спорным причинам, было отказано в пенальти при счете 0:0 в концовке матча против Венгрии. Если бы они получили его, забили и удержали бы победу, они бы прошли дальше.

    Албания показала хорошие результаты во всех трех матчах, проиграв Испании и Италии с разницей всего в один гол; Сербия имела шанс на выход в квалификацию до последней минуты третьего матча, Чехия один раз сыграла вничью и дважды проиграла с разницей в один гол, Украина фактически разделила первое место в группе по очкам, а Польша отобрала у Франции очко, несмотря на то, что уже выбыла.

  • Турниры с 24 командами не работают: Евро нужно расширить до 32
  • Преимущества очередного расширения чемпионата Европы перевешивают недостатки
  • 13/10/2023

    • Были, конечно, и незапоминающиеся команды, само собой. Но никто не был мальчиком для битья. Европа может поддержать турнир с участием 24 команд — а возможно, и с участием 32 команд.

    Скучные игры?

    Как уже говорилось выше, целые турниры обычно запоминаются благодаря паре, ну или, может быть, благодаря небольшому числу ярких матчей.

    Таким образом, чемпионат мира 2022 года в футбольном смысле запомнится с теплотой из-за того эпического финала между Аргентиной и Францией, но на самом деле борьба на турнире я в целом долгое время была вялой.

    Евро-2024 до сих пор не отличался по-настоящему запоминающимися матчами между двумя топовыми командами — по крайней мере, пока. Но если посмотреть на вещи с противоположной точки зрения, то было несколько относительно внезапных результатов.

    Франция — Нидерланды

    Встреча Франции и Нидерландов была не впечатляющей, но, по крайней мере, ее оживил спорный незасчитанный гол — и это была единственная ничья 0:0 в первых двух раундах групповой игры.

    Англия, да, была чертовски уныла. Их группа С в целом была довольно скучной. И в целом, в рамках всего турнира в матча третьего тура дела обстояли более сдержанно.

    Но, по крайней мере, напряжение было. И, говоря об этом…

    Ничего не решающие третьи матчи?

    Формат с 24 командами несовершенен и временами разочаровывает, но на этот раз в финальных матчах группового этапа было много драмы.

    В группе А гол на 92-й минуте Никласа Фюллькруга вывел Германию на первое место, позволив опередить Швейцарию, а в другой игре группы был гол на 100-й минуте Кевина Чобота, который, казалось, на тот момент позволил Венгрии войти в число лучших четырех команд, занявших третьи места.

  • От радости Грузии и мести Рангника до истерик Роналду. Победители и неудачники группового этапа Евро-2024
  • Выбираем всех победителей и проигравших первой половины захватывающего и драматичного турнира
  • 29/06/2024

    • В группе B гол на 98-й минуте забил итальянец Маттиа Дзакканьи, но если бы все остальные результаты остались прежними, Италия стала бы одной из лучших команд, занявших третье место. Их соперники из сборной Хорватии думали, что уже прошли, но внезапно выбыли.

    Группа С? Ладно, там все довольно скучно с двумя счетами 0:0 в последнем туре. Но, по крайней мере, было напряжение: гол в концовке в любом из матчей вывел бы забившую команду в плей-офф.

    Группа D была более оживленной: Франция каким-то образом упустила свой шанс финишировать на первом месте в матче против команды Польши, которая уже выбыла из игры, а Австрия неожиданно заняла первое место благодаря победе над Нидерландами со счетом 3:2.

    Украина — Бельгия

    Группа E представляла собой головоломку, в которой все четыре команды финишировали, набрав по 4 очка. Как и в группе С, групповой этап там завершился двумя ничьими. Поздний победный гол любой из команд поставил бы их на первое место в группе, а пропущенный в концовке — исключил бы из борьбы. Украина в итоге финишировала последней лишь по разнице мячей.

    А в группе F был еще один победный гол в добавленное время — его забил турок Дженк Тосун. В другой игре группы Грузия зафиксировала самый большой апсет турнира, заслуженно победив Португалию со счетом 2:0.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Финальный раунд матчей был более сдержанным, чем первые два, отчасти потому, что в нескольких играх участвовали по две команды, обе из которых были довольны ничьей. Но в целом поздней драмы было более чем достаточно, чтобы держать всех в напряжении.

    Тактическое единообразие?

    На предыдущих чемпионатах Европы — 2016 год был особенно плохим в этом плане — было ощущение, что все, по сути, играют одинаково.

    Но Евро-2024 был приятно разнообразным. Самыми впечатляющими командами стали Германия и Испания, одна из которых использует двух крайних игроков, дрейфующих внутрь на позиции под «десяткой», а другая использует правильных вингеров и растягивает игру.

  • Пан или пропал. Почему Франция, Англия, Испания и все остальные выиграют (или нет) Евро-2024
  • Оцениваем турнирные перспективы всех участников плей-офф Евро-2024
  • 28/06/2024

    • Защита с тремя центральными — почти полностью отсутствовавшая, например, на Евро-2012 — была представлена ​​в сборных Шотландии, Венгрии, Швейцарии, Италии, Сербии, Словении, Польши, Грузии, Португалии и Чехии.

    Лучшим полузащитником Германии был Тони Кроос, глубоко играющий плеймейкер, распределяющий мяч по флангам. У француза был Н'Голо Канте, который обладает энергией и навыками дриблинга, но весьма неожиданными адресами пасов.

    Некоторые команды использовали «ложные девятки», например Кай Хаверц из Германии и Андрей Крамарич из Хорватии. Но в то же время примечательно, насколько выдающимися форвардами-столбами старой закалки были в атаке Фюллькруг и голландец Ваут Вегхорст среди других. И даже нашлось место для схемы 4-4-2 с двумя настоящими нападающими у сборной Словении, чего в наши дни почти не увидишь на клубном уровне.

    Грузия — Португалия

    Были команды, которые сидели глубоко и играли на контратаках, полагаясь на дриблинг, как Грузия, и команды, которые отчаянно прессинговали, как Австрия. И хотя многие команды пытаются вывести мяч на позиции понадежнее и поострее перед ударом, было также заметное количество ударов с дальней дистанции.

    Каждый нашел что-то для себя.

    Негативный футбол?

    На международном уровне часто встречаются огромные несоответствия в силе и классе, и в таких ситуациях у аутсайдеров возникает искушение сидеть глубоко, лишая соперника пространства сзади и едва ли пытаясь играть первым номером. Но только четыре команды на этом турнире в среднем владели мячом менее 40 процентов на групповом этапе.

  • Завышенные ожидания. Кто станет самым большим разочарованием Евро-2024?
  • Кто из фаворитов чемпионата Европы может провалиться на турнире в Германии?
  • 14/06/2024

    • Одна из них, Грузия, блестяще играла в контратакующий футбол и приняла участие в двух лучших играх турнира: захватывающем поражении от Турции со счетом 1:3 и героической победе над Португалией.

    У Албании была любопытная стратегия: агрессивно атаковать в первые и последние 10 минут матчей и страдать в течение 70 минут между ними. Но это сработало очень хорошо: они забили на первой минуте в ворота Италии, а также создали хорошие моменты в конце и той игры, и против Испании тоже.

    Румыния — Украина

    Румыния была еще одной командой, которая долгое время не владела мячом, но их убедительная победа над Украиной со счетом 3:0 включала, по крайней мере, пару сенсационных дальних ударов.

    Пожалуй, только Словения — 33% владения мячом — была очень скучной, играя по схеме 4-4-2 и глубоко обороняясь. Но, по крайней мере, с Беньямином Шешко впереди у них всегда была некоторая опасность.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Но такое ощущение, что международный футбол немного вышел за рамки периода, когда глубокие блоки были однородными. Конечно, в плей-офф все может измениться.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мексика — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Карацев — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шевченко — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Чжан — Жанвье
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сэвилл — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тревизан — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры