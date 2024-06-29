Евро-2024 — долгожданный глоток свежего воздуха после однообразного клубного футбола

Вот вам немного статистики: на групповом этапе Евро-2024 только сборнаявыиграла все три матча. И еще: ни одна команда не потерпела три поражения.

Максимально привлекательными такие турниры, как Евро-2024, делают уровень паритета и возможностей. История, гордость и гимн страны — всё это очень важно, но еще больше болельщиков манит непредсказуемость результата, которая характерна для большинства матчей.

В эпоху, когда топ-клубы постоянно обыгрывают соперников без больших финансовых возможностей, непредсказуемость на турнирах для сборных — самый настоящий глоток свежего воздуха.

Показательный пример: «Ливерпуль» в минувшем сезоне занял третье место в АПЛ и выиграл 63 процента матчей (24 из 38). Угадайте, кто не выиграл 63 процента своих матчей? Правильно, ни один из финалистов Евро-2020 (по крайней мере, если учитывать только основное время) — Италия и Англия. Сборная Португалии, ставшая победителем Евро-2016, тоже не достигла этой отметки. Более того, португальцы выиграли лишь один матч в рамках основного времени.

Сборная Испании на Евро-2024 globallookpress.com

Неравенство ресурсов и поляризация на клубном уровне стали настолько обыденными, что всё, что сейчас происходит на Евро, кажется немного необычным.

Из всех 36 матчей на групповом этапе Евро 30-ти разница в счете была лишь в один мяч. Это очень похоже на драму без сценария.

Если вам нравится футбол высочайшего качества с участием самых талантливых и знаменитых игроков, которые действуют в соответствии с четко продуманным тактическим планом, разработанным лучшими тренерскими умами...Ну, тогда надо сразу сказать, что на Евро и чемпионат мира в этом плане, конечно, не могут сравниться с клубным футболом.

Календарь и таблица Евро-2024

Несложно догадаться, почему так получается. Клубные команды тренируются вместе в течение всего сезона, тогда как тренеры сборных проводят со своими игрокам максимум несколько недель. Этого явно недостаточно, чтобы придумать что-то интересное и в тоже время сложное с тактической точки зрения. Зачастую приходится отталкиваться от базовых тактических схем.

Еще один очевидный момент: кадровый ресурс, доступный тренеру сборной, чаще всего ограничен. Здесь невозможно собрать максимальное количество игроков, которые готовы реализовать все идеи тренера. Например, вам нужен атакующий левый защитник, но в вашем распоряжении есть игрок, который не любит отходить далеко от своей половины поля. Можно вспомнить пример сборной Сербии, где тренеру приходится жертвовать системой и выпускать на поле сразу двух центральных нападающих — Душана Влаховича и Александра Митровича.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Нет никакого смысла сравнивать Евро и чемпионат мира с европейскими топ-лигами и Лигой чемпионов. Это очевидно. Уровень среднестатистического игрока на Евро будет ниже, если сравнивать с тем, кто выступает на клубном уровне. В случае с Евро-2024 достаточно посмотреть на количество футболистов стартового состава, не играющих за крупные клубы.

Такие примеры можно найти даже среди фаворитов Евро-2024. В некоторых сборных есть всего лишь несколько футболистов, регулярно выступающих на высшем уровне клубного футбола.

Это не означает автоматически, что они точно хуже, но это все равно соответствует уровню их таланта. Потому что лучшие, как правило, оказываются в главных клубах Европы.

По сравнению с клубными турнирами, на Евро много не самых талантливых игроков, при этом сборные, как правило, используют несложную тактику. Но можно ли это считать проблемой? Вряд ли.

Сборная Грузии — главная сенсация Евро-2024 globallookpress.com

Например, Испании доминировала в течение всего матча с Италией, но в итоге выиграла всего лишь со счетом 1:0 благодаря автоголу, которого можно было избежать. Это футбол. Здесь не всегда получается пожинать то, что посеешь.

И хотя нынешний формат, при котором в плей-офф попадают четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах, часто критикуют, есть все-таки и положительный момент: почти у всех есть возможность исправить ситуацию после плохого матча (а иногда даже после двух).

В результате, все фавориты сыграют в 1/8 финала, кроме Хорватии, которую многие называли темной лошадкой. Но не забывайте, что хорваты вылетали только после того, как пропустили гол на восьмой добавленной минуте заключительного матча.

В плей-офф Евро-2024 есть и традиционные тяжеловесы (Англия, Германия, Франция, Италия), и откровенные аутсайдеры (Грузия, Словения, Румыния, Словакия), которые мечтают повторить невероятный путь Греции, которая стала чемпионом Европы в 2004 году.

На клубном уровне явно нет баланса. Многие болельщики уже давно смирились с тем, что их команды никогда не смогут конкурировать с лучшими. Чемпионат Европы в этом плане отличное противоядие от предсказуемости клубного футбола.