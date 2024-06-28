Команда группового этапа Евро-2024: с Мусиалой и Ямалем, но без Хвичи и Мамардашвили

Групповой этап Евро-2024 получился напряженным. Открытого, зрелищного футбола все-таки было меньше, чем тактических дуэлей. Но недостатке драмы все равно не ощущалось.

По итогам 36 матчей восемь команд отправились домой, в том числе финалист ЧМ-2018 сборная Хорватии. Нидерланды, Грузия, Словакия и Словения вышли в плей-офф как четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах

Несмотря на то, что при формате с 16 сборными было куда больше матчей, где командам приходилось рисковать, на этом турнире до сих пор тоже хватало ярких моментов.

И это несмотря на то, что многие игроки, в том числе звезды, приехали на Евро после тяжелейшего клубного сезона. Особенно это касается сборных Англии и Франции, тогда как Испания и Германия выглядят максимально бодро.

GOAL составил символическую сборную группового этапа Евро-2024.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Доннарумма был талисманом Италии на триумфальном для его сборной Евро-2020. На текущем турнире у него тоже ключевая роль, несмотря на то, что сейчас команда выглядит не такой сплоченной, как три года назад. Благодаря невероятному сэйву Джиджи итальянцы все-таки дожали Албанию, а потом он помог своей национальной команде набрать важнейшее очко в игре заключительного тура против Хорватии.

Доннарумма сделал три ключевых сэйва и отразил удар Луки Модрича с пенальти, прежде чем Маттиа Дзакканьи забил на последних секундах гол, спасший Италию от провала.

Вряд ли «Скуадра Адзурра» дойдет до финала, учитывая отсутствие в ее составе звездных игроков, но из-за Доннаруммы ее все равно нельзя списывать со счетов.

Правый защитник: Дани Карвахаль (Испания)

Дани Карвахаль globallookpress.com

Карвахаль, выигравший в начале месяца свой шестой кубок Лиги чемпионов, помог сборной Испании начать Евро с уверенной победы. Благодаря в том числе голу защитника «Реала» «красная фурия» в первом туре разгромила Хорватию (3:0). В матче с Италией (1:0) Дани тоже постоянно был в центре внимания.

Карвахаль — один из лучших правых защитников в игре, он всегда действует на высочайшем уровне. Его опыт будет иметь жизненно важное значение для достижения максимальной цели. А Испания, как известно, всем видом показала, что настроена бороться за трофей. Карвахаль может стать настоящим вожаком «красной фурии».

Центральный защитник: Марк Гехи (Англия)

Марк Гехи globallookpress.com

Сказать, что Англия не оправдала ожиданий в первых матчах на Евро-2024, было бы огромным преуменьшением. Футбол команды Гарета Саутгейта стал настоящим разочарованием. Фил Фоден, Гарри Кейн, Джуд Беллингем и Деклан Райс напоминали блеклую тень сами себя на фоне мощнейших выступлений на клубном уровне.

Но Гехи, в отличие от своих звездных партнеров, вышел в 1/8 финала с высоко поднятой головой. Англия заняла первое место в группе во многом благодаря надежной игре центрального защитника «Кристал Пэлас». Его хладнокровие стало эмоциональным подспорьем для команды, которой отчаянно не хватало уверенности.

Сложно сказать что-то подобное о других игроках сборной Англии, но Гехи точно готов к серьезному вызову.

Центральный защитник: Риккардо Калафьори (Италия)

Риккардо Калафьори globallookpress.com

Калафьори в минувшем сезоне стал одним из героев «Болоньи», которая завершила чемпионат Италии на пятом месте и впервые в своей истории пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. В сборной Италии просто не могли проигнорировать прогресс 22-летнего защитника.

Несмотря на автогол в матче с Испанией, Калафьори нашел в себе силы показать, почему он заслуживает места в основном составе «Скуадры Адзурры». Именно Риккардо помог Дзакканьи сравнять счет в матче с Хорватией. Правда, за пару минут до этого Калафьори получил вторую на этом турнире желтую карточку, из-за чего ему придется пропустить предстоящий матч против Швейцарии в 1/8 финала.

Левый защитник: Максимилиан Миттельштадт (Германия)

Максимилиан Миттельштадт globallookpress.com

В минувшем сезоне «Штутгарт» занял второе место в чемпионате Германии, опередив даже «Баварию». Миттельштадт был одним из главных героев в этой команде. Кажется, Юлиан Нагельсман не ошибся, доверим Максимилиану роль основного левого защитника и в сборной Германии.

Миттельштадт одинаково эффективен как в нападении, так и в обороне. Настоящим сюрпризом его отличное взаимодействие с Флорианом Вирцем и Тони Кроосом. В матче против Венгрии 27-летний футболист даже отметился результативной передачей. Теперь без него действительно сложно представить Бундестим.

Центральный полузащитник: Фабиан Руис (Испания)

Фабиан Руис globallookpress.com

Казалось бы, затмить Педри и Родри практически невозможно, но Фабиану Руису это удалось. Он был лучшим игроком сборной Испании в матче с Хорватией (3:0) благодаря голу и результативному пасу на Альваро Морату.

В матче с Италией (1:0) у Руиса тоже была ключевая роль — он буквально руководил игрой команды. Есть ощущение, что на этом турнире он вышел на новый уровень. Возможно, даже главный тренер «красной фурии» Луис де ла Фуэнте удивлен настолько уверенной игрой полузащитника «Пари Сен-Жермен».

Центральный полузащитник: Марсель Забитцер (Австрия)

Марсель Забитцер globallookpress.com

Сборная Австрии демонстрирует шикарный футбол под руководством Ральфа Рангника, которому удалось восстановить свою репутацию после провального периода в «Манчестер Юнайтед». При этом он должен быть благодарен Марселю Забитцеру: экс-полузащитник «МЮ» стал ключевым игроком национальной команды, проведя на невероятном уровне все три матча группового этапа.

Забитцер, который в минувшем сезоне помог дортмундской «Боруссии» дойти до финала ЛЧ, умеет буквально всё — и вовремя отдавать передачи, и забивать. Марсель стал автором решающего гола в матче с Нидерландами в заключительном туре.

Кроме того, он постоянно участвует в прессинге при отборе мяча. Есть подозрение, что в предстоящем матче с Турцией в 1/8 финала Забитцер тоже будет одним из лучших.

Центральный атакующий полузащитник: Джамал Мусиала (Германия)

Мусиала стал главной движущей силой сборной Германии на этом Евро. Далеко не каждый молодой игрок способен демонстрировать такой уровень на фоне столь пристального внимания. Но в данном случае мы говорим про особенного 21-летнего футболиста.

Благодаря своему волшебному мастерству Джамал показывает не по годам уверенный футбол. Теперь он входит в небольшую компанию футболистов, способных делать разницу в больших матчах.

Джамал Мусиала globallookpress.com

Первыми в этом убедились сборные Шотландии и Венгрии. Мусиала отличился в обоих матчах и в целом постоянно создавал напряжение своим невероятным дриблингом и острыми передачами.

У сборной Германии есть всё, чтобы пройти всю дистанцию на домашнем турнире. Ну а Мусиала наверняка не жалеет, что решил выступать за Бундестим, а не за сборную Англии.

Правый вингер: Ламин Ямаль (Испания)

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Марадона, Месси, а теперь и Ямаль». Легенда сборной Германии Лотар Маттеус признался, что остался под большим впечатлением от игры Ямаля в матче сборной Испании против Албании.

16-летний Ямаль — самый молодой игрок в истории чемпионатов Европы. Но по тому, как он играет, с трудом верится, что ему всего лишь 16 лет.

Ямаль стал настоящим кошмаром для сборных Хорватии и Италии. В этих матчах он играл с первых минут. И хотя сравнения с величайшими игроками всех времен не приносят супер таланту из Барселоны никакой пользы, он полностью оправдывает их своей игрой.

Ламин обладает шикарной скоростью, силой и теми качествами, благодаря которым он в столь юном возрасте стал ключевым игроком сборной Испании.

Центральный нападающий: Жорж Микаутадзе (Грузия)

Жорж Микаутадзе globallookpress.com

Кто тут у нас главный претендент на Золотую бутсу? Гарри Кейн? Килиан Мбаппе? А, может, Криштиану Роналду? Правильный ответ — Жорж Микаутадзе. Англичанин, француз и португалец забили на троих лишь два мяча, тогда как в активе нападающего сборной Грузии уже три гола.

Микаутадзе пока что можно назвать лучшим нападающим Евро-2024. Жорж отличился каждом из трех матчей на групповом этапе.

Команда Вилли Саньоля будет явным аутсайдером в противостоянии с Испанией в 1/8 финала, но Микаутадзе и Хвича Кварацхелия могут стать серьезной проблемой для обороны одного из главных фаворитов турнира. При этом как бы ни завершился предстоящий матч, очевидно, что летом у Жоржа не будет проблем с выбором нового клуба. В «Меце», который по итогам сезона покинул французскую Лигу 1, грузинский форвард точно не останется.

Левый вингер: Нико Уильямс (Испания)

Нико Уильямс globallookpress.com

Историческая победа «Атлетика» в Кубке Испании в минувшем сезоне не была бы возможна без Нико Уильямса, который забил восемь мячей в шести играх и помог баскам остановить «Барселону» и мадридский «Атлетико». Ну а теперь вся Европа увидела, на что способен этот 21-летний игрок в футболке сборной Испании.

Нико блистал в первых двух матчах, особенно против Италии — Джованни Ди Лоренцо надолго запомнит испанского вингера.

Главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте теперь знает, что в любой момент может положиться на Уимльямса. К слову, неудивительно, что целый ряд европейских топ-клубов хотят заплатить за него большие деньги. Скорее всего, уже этим летом Нико покинет «Атлетик».