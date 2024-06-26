Сборная Испании, кажется, поймала вайб 2008 года. На Евро-2024 определился главный фаворит

В 2008 году, незадолго до чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии, казалось, что сборную Испании не ждет ничего хорошего.

Для подготовки к Евро-2008 испанцы остановились недалеко от австрийского Инсбрука — это место не слишком отличается от живописного баварского Шварцвальда, где «Красная фурия» базируется во время Евро-2024. За месяц до того, как команда начала тренироваться, там вообще не было футбольного поля, которое буквально смыло в результате разрушительного наводнения.

В связи с тем, что Луис Арагонес не включил в окончательный состав Рауля Гонсалеса, команде пришлось готовиться к турниру за пределами Испании. Кроме того, многих откровенно разозлил скучный футбол испанцев в товарищеских матчах, в том числе против США (1:0).

На спокойном австрийском курорте, где невозможно было не заметить местный вечный ледник, Арагонесу приходилось постоянно выговаривать тогда еще молодому защитнику Серхио Рамосу, порой даже публично. Футболисты все время чувствовали себя голодными из-за режима, навязанного диетологом Жорди Канделем. По ночам они регулярно ходили на кухню за запрещенными снеками.

Скорее всего, вы бы не назвали эти условия идеальными для победы на турнире.

Однако с тем, что происходит сейчас в Германии, этот опыт связывает тот факт, что до сих пор Евро-2008 был последним крупным турниром, на котором сборная Испании выиграла на групповом этапе все три матча и стала для многих главным фаворитом турнира. В 2024-м испанцы тоже находятся вдали от шума — никаких сбоев, ссор и напряжения, которые бы могли сказаться на игре и результатах.

Сборная Испании — победитель Евро-2008 globallookpress.com

У испанских СМИ, как известно, есть только два состояния: они либо тотально, безудержно обожествляют, либо в откровенно уничижительной форме критикую сборную.

Здесь уместно обратиться к воспоминаниям свидетеля некоторых событий.

В 2008 году, в начале цикла, охватившего в итоге 15-летний период, в течение которого испанцы выиграли три крупных турнира и Лигу наций-2023 (плюс не будем забывать про многочисленные победы Испании на уровне молодежных сборных), Карлос Марчена играл в основном составе национальной команды на позиции центрального защитника, выиграв конкуренцию у самого Рамоса. Позже он стал директором испанской футбольной ассоциации.

В 2018 году, сразу после поражения от России в 1/8 финала ЧМ, Марчена не выдержал и сказал: «Может быть, теперь люди наконец поймут, как тяжело было выигрывать турниры!».

В понедельник он наблюдал с трибуны стадиона в Дюссельдорфе за матчем между сборными Испании и Албании. По мнению Марчены, Евро-2024 по многим причинам напоминает ему турнир 2008 года.

Вот что он имел в виду: отвратительную погоду, тренировочный лагерь в глубинке, смелую, сплоченную команду, преданность тренеру, не самые большие ожидания перед началом турнира, а затем внезапное признание. Как ни крути, а сборную Испании следует ценить за талант и, возможно, самый интеллектуальный футбол.

Но есть и разница между этими турнирами, которая еще больше связывает их с триумфом на чемпионате мира 2010 года.

На Евро-2008 Испания пропустила три мяча, но все равно заняла первое место в группе, опередив Швецию, Россию и Грецию.

На текущем турнире испанцы выиграли на групповом этапе все три матча с сухим счетом. Более того, в пяти предыдущих официальных матчах они пропустили лишь один мяч (с пенальти в игре против Италии прошлым летом). На Евро-2024 основной вратарь «Красной фурии» Унаи Симон отразил пенальти в игре с Хорватией, а Давид Райя сделал несколько потрясающих сэйов в матче против Албании.

Сборная Испании на Евро-2008 globallookpress.com

Но самое главное, что сборная Испании больше не делает ставку на тотальный контроль мяча, благодаря которому на ЧМ-2010 она выиграли четыре последних матча (против Португалии, Парагвая, Германии, Нидерландов) со счетом 1:0 и стала победителем турнира.

«Меня не волнуют "стили", единственный стиль, который для меня важен, — это победа», — заявил лидер нынешней сборной Испании Родри.

Полузащитник «Манчестер Сити» проиграл лишь один из почти 80-ти последних матчей на всех уровнях. В матче против Албании на позиции левого защитника играл Алехандро Гримальдо, который в период с августа 2023 по июль 2024 года принял участие лишь в одном матче, в котором его команда потерпела поражение. На клубном уровне он представляет леверкузенский «Байер».

Сборная Испании на Евро-2024 globallookpress.com

Правый защитник сборной Испании Дани Карвахаль выиграл вместе с «Реалом» Лиги чемпионов и испанскую Ла Лигу и внезапно стал машиной для забивания голов: сначала он отличился в матче на «Уэмбли» против дортмундской «Боруссии», а потом поразил ворота хорватов в первом туре Евро.

Полузащитник «Барселоны» Педри, лучший молодой игрок Евро-2020, близок к своему идеальному физическому состоянию, а его партнер по команде 16-летний Ламин Ямаль демонстрирует спокойствие, которое никак не соответствует его возрасту. В сборной Ямаль совершает результативное действие в среднем каждые 80 минут.

На Евро-2020 выступление «Красной фурии» можно было сравнить с американскими горками. Три года назад испанцы не смогли забить шведам, сыграли вничью с Польшей и разгромили Словакию (5:0), а затем пропустили три мяча от Хорватии в абсолютно сумасшедшем матче 1/8 финала, который завершился их победой со счетом 5:3. В четвертьфинале Испания дожала Швейцарию только в серии пенальти, в полуфинале с первой и до последней минуты доминировала в игре с Италией, но в итоге уступила ей по пенальти.

Ферран Торрес празднует гол в ворота Албании globallookpress.com

У нынешнего состава сборной Испании действительно хорошие шансы выиграть чемпионат Европы.

Слабые места? Давайте не будем рассуждать о травмах, с которыми может столкнуться любая команда.

Хоселу и Ферран Торрес действуют не так остро из-за того, что в последнее время у них было не так много соревновательной практики. При этом Торреса назвали лучшим игроком матча с Албанией, хотя Райя вправе оспорить это решение. Ошибочно давать награду тому, кто забил единственный гол в матче.

Если Испания пройдет первый раунд плей-офф, то в четвертьфинале ее, скорее всего, будет ждать Германия.

На Евро-2008 сборная Испании выиграла в финале у Германии со счетом 1:0, через два года она остановила немцев в полуфинале ЧМ в ЮАР — тоже со счетом 1:0. Вполне вероятно, что предстоящая встреча, если она все же состоится на этом турнире, тоже завершится победой испанцев с разницей в один мяч. До встречи в полуфинале.