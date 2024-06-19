Впечатления после первых матчей Евро-2024: сможет ли кто-то остановить Германию?

Все сборные Евро-2024 провели на турнире свои первые матчи, подарив нам большое количество эмоций и поводов для рассуждений.

Сразу пять команд забили минимум три гола, аи вовсе отправила в ворота соперника пять мячей. Сборные Албании и Грузии, главные аутсайдеры турнира, тоже смогли огорчить своих оппонентов. Более того, албанцы забили самый быстрый гол в истории турнира. Еще больше удивили словаки, одержавшие победу над Бельгией. Сборная Англии выиграла, но при этом страдала, но им, похоже, нравится такое сочетание.

В группе F оба матча порадовали невероятными концовками: сборная Грузии была максимально к тому, чтобы сравнять счет в игре с Турцией, но в конечно итоге получила в ответной атаке третий мяч в пустые ворота. Вскоре после этого сборная Португалии совершила камбэк в матче против Чехии — победный гол на второй добавленной минуте забил Франсишку Консейсау. У любителей автоголов тоже был повод для радости.

Матч первого тура группового этапа Евро-2024 подарили невероятное количество эмоций, несмотря на почти полное отсутствие сенсационных результатов. Сборные Англии, Франции, Германии, Португалии и Испании по-прежнему остаются главными фаворитами. Бельгия — единственная топ-сборная, проигравшая на старте турнира.

ESPN делится мыслями по итогам первых матчей на Евро-2024.

Германия выиграет все матчи

Причина столь бурной реакции — максимально уверенная победа сборной Германии над Шотландией (5:1). Впрочем, немцы уже приучили нас к тому, что они мощно начинают крупные турниры: 8:0 против Саудовской Аравии на ЧМ-2002, 4:0 против Австралии на ЧМ-2010 и 4:0 против Португалии на ЧМ-2014.

Сборная Германии выглядела чересчур идеально в матче с шотландцами. Флориан Вирц и Джамал Мусиала в совокупности сделали 61 точный пас (39 из 40 в атакующей трети), при этом каждый из них забил классные голы. Вирцу ассистировал Йозуа Киммих, а Мусиале — Кай Хаверц. По сути, эти двое убили интригу уже через 20 минут после начала матча. Возможно, вратарь шотландцев сыграл не очень хорошо в эпизоде с голом Вирца, но почти сразу стало ясно, что соперник немцев обречен на провал.

Мусиала сделал пять успешных обводок один в один, а Тони Кроос выполнил 32 точные передачи для продвижения мяча. Сборная Шотландии создала на шесть моментов меньше, чем Киммих и Макс Миттельштадт из «Штутгарта». Также стоит отметить, что Германия выиграла 62 процента подборов мяча.

Сборная Германии перед матчем с Шотландией на Евро-2024 globallookpress.com

Вот несколько решение Юлиана Нагельсмана, которые вывели сборную Германии на новый уровень: ключевыми игроками атаки стали 21-летние Вирц и Мусиала; рядом с Кроосом (101 точный пас при 102 попытках в матче с Шотландией) играет Роберт Андрих, отвечающий за всю черновую работу. Благодаря этому в игре команды появились баланс и энергия.

Даже автогол Антонио Рюдигера был в каком-то смысле признаком доминирования: шотландцы не нанесли ни одного удара в створ, автогол был их единственной возможностью размочить счет в этой невероятно сложной для них игре. Еще не так давно в сборной Германии была непростая атмосфера, но сейчас там, похоже, царит полное взаимопонимание.

16-летний пацан — самый опасный игрок турнира

В матче, который должен был стать в первом туре одним из лучших, Испания уверенно разгромила Хорватию со счетом 3:0.

Альваро Мората и Фабиан Руис забили по голу в течение безумного пятиминутного периода в середине первого тайма. Незадолго до перерыва Даниэль Карвахаль после передачи Ламина Ямаля отправил третий мяч в ворота хорватов. Во втором тайме у Хорватии было несколько неплохих моментов, в том числе шанс забить с пенальти, но Унаи Симон отразил удар Бруно Петковича.

Вот три причины, почему Испания одержала уверенную победу над крепкой Хорватией:

1. Надежная игра Симона. Хорваты нанесли 16 ударов, пять из которых пришлись в створ. Показатель xG при этом составил 2,4. Испания ни разу не пропустила, в первую очередь, благодаря шикарной игре вратаря.

2. Сборная Испании продемонстрировала почти идеальную реализацию моментов. На Евро-2020 и ЧМ-2022 «красная фурия» провели в общей сложности 10 матчей, шесть из которых завершились вничью, причем в трех случаях — в плей-офф (испанцы выиграли одну серию пенальти, а еще в двух точнее был соперник). В этих шести ничейных матчах они забили лишь четыре гола при показателе xG 11,4. Испания умеет играть в комбинационный футбол, но ее главной проблемой была реализация. К счастью, в матче с хорватами им удалось решить эту проблему. Команда Луиса де ла Фуэнте забила три гола при xG 1,9. Если Испания продолжит в том же духе, в плей-офф она будет в тройке главных фаворитов.

3. Ламин Ямаль чересчур хорош.

В сезоне-2023/2024 во всех матчах Лиги чемпионов и европейских лигах «Большой пятерки» только четыре игрока имели в совокупности следующую статистику: удары с суммарным коэффициентом xG не менее 0,45; точные передачи с ожидаемой результативностью не менее 0,35; не менее девяти прогрессивных переводов мяча и не менее шести попыток обыгрыша один в один.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Мы могли наблюдать это в исполнении вингера «Альмерии» Ларжи Рамазани в матче против «Сельты» (2:3). Жерар Морено из «Вильярреала» сделал это в игре с «Атлетиком» (2:3), а вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в матче против «Вильярреала» (3:5).

В матче против Хорватии Ямаль повторил этот перфоманс, сделав игру Испании в атаке менее предсказуемой.

Сборная Испании чаще всего контролировала мяча в центре и на левом фланге: полузащитники Родри и Руис, левый защитник Марк Кукурелья и центральные защитники Начо и Робин Ле Норман в общей сложности выполнили 234 передачи. Но их способность периодически полностью менять направление атак благодаря переводам мяча на Ямаля была постоянной проблемой для обороны сборной Хорватии. У Ламина всё время было пространство для быстрых и опасных атак.

Используя комбинацию xG+xPVA (помогает понять, кто выполняет опасные передачи и создает опасные моменты для себя и партнеров по команде), можно выделить самых опасных игроков по итогам первого тура Евро-2024:

1. Ламин Ямаль, Испания (1,210 xG+xPVA, 86 минут)

2. Кристиан Эриксен, Дания (1,190, 90 минут)

3. Андраж Шпорар, Словения (1,060, 89 минут)

4. Антуан Гризманн, Франция (0,926, 89 минут)

5. Георгий Кочорашвили, Грузия (0,844, 90 минут)

Четыре игрока в возрасте от 24 до 32 лет...и 16-летний Ямаль. Невероятно.

Ямаль и левый вингер Нико Уильямс добавляют атакам сборной Испании агрессии, которой ей так часто не хватало. В матче с Хорватией испанцы частично пожертвовали контролем мяча ради того, чтобы сделать свои атаки максимально неприятными.

Очевидно, что план сработал, несмотря на то, что после перерыва у соперника тоже были моменты (зато Симон подтвердил, что на него можно в рассчитывать в любой момент).

Если Симон и Ямаль будут и дальше играть на таком уровне, Испания вполне может дойти и до финала. Ламин только родился, когда Лука Модрич играл на Евро-2008, но именно этот пацан стал главной проблемой Хорватии.

Сборная Англии — самая осторожная команда турнира

Для начала небольшой урок истории: на старте Евро-2020 сборная Англии обыграла Хорватию со счетом 1:0 в матче, в котором вообще ничего не произошло. Обе команды нанесли в общей сложности лишь восемь ударов. Ни одна из них не предприняла особых усилий в нападении. Англичане забили красивый гол, но в целом сделали все возможное, чтобы игра получилась максимально скучной. Кое-как забили и почти не подпускали соперника к своим воротам. Эффективно, но, опять-таки, очень скучно.

В следующем матче шотландцы превзошли Англию по количеству ударов (11 против девяти), но и здесь команда Гарета Саутгейта полностью контролировала ситуацию на своей половине поля. Игра завершилась вничью 0:0.

Джуд Беллингем globallookpress.com

После этого Англия обыграла Чехию со счетом 1:0. После гола Рахима Стерлинга на 12-й минуте англичане снова старались играть максимально осторожно.

До этого момента было невозможно получать удовольствие от игры сборной Англии. Тем не менее, они набрали семь очков и спокойно вышли в плей-офф. В победных матчах против Германии и Украины англичане нанесли всего лишь 11 ударов, но каким-то образом забили шесть мячей.

Когда в полуфинале Дания повела со счетом 1:0 (это был первый пропущенный гол Англии на Евро-2020), команде Саутгейта пришлось играть с акцентом на атаку — и этом было великолепно. В итоге Англия дожала датчан только в овертайме, но при этом она значительно превзошла соперника по количеству ударов — 20 против шести. В финале сборная Англии уже на второй минуте поразила ворота Италии, но это уже совсем другая история.

Уныло — это не значит плохо. Сборная Англии Саутгейта стремится играть на результат, а не развлекать людей. Очевидно, что они нашли довольно надежный способ. После невероятно скучной победы над Сербией (1:0) в минувшее воскресенье англичане продлили серию без поражений на групповых этапах крупных турниров до семи матчей.

Это было до боли скучно. Англия забила после первого же удара — на 13-й минуте Джуд Беллингем классно пробил головой. В течение следующего часа они нанесли всего лишь три удара — все с дальней дистанции. На 77-й минуте Гарри Кейн пробил в перекладину.

Всё, больше ничего не было. Правда, Англия сделал всё, чтобы у сборной Сербии тоже не было моментов.

Это английский стиль. Пожалуй, пока не стоит поддаваться мрачным настроениям. Одного матча слишком мало для серьезных выводов.

Лукаку — самый невезучий игрок в мире

Если вы смотрите футбол только во время крупных международных турниров (вы много теряете!), тогда, вероятно, вы пришли к выводу, что Ромелу Лукаку — худший нападающий в истории этого вида спорта.

Лукаку из-за травмы начал ЧМ-2022 на скамейке запасных, но в заключительном матче группового этапа против Хорватии все-таки появился на поле после перерыва. И проделал героическую работу, но только на бумаге. Всего за 45 минут Ромелу нанес пять ударов из штрафной, но при этом не забил ни одного мяча.

В этот понедельник судьба снова не была благосклонна к Лукаку. Сборная Бельгии проиграла Словакии со счетом 0:1. Ромелу сделал три удара при 0,8 xG. К слову, снова из штрафной.

Во втором тайме Лукаку все-таки забил, но сначала его гол отменили из-за офсайда, а потом из-за того, что чуть раньше Лоис Опенда коснулся мяча рукой. В обоих случаях арбитр принял правильное решение.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Если что, Лукаку всегда великолепно играл за сборную Бельгии. В его активе 85 мячей за национальную команду — на 52 больше, чем кто либо другой. И только за последние пять лет он забил за сборную 37 мячей при общем показателе xG 28,8. К сожалению, один из самых неприятных отрезков случился как раз на крупных турнирах.

Оба матча в группе E преподнесли неожиданные результаты, особенно в контексте букмекерских коэффициентов перед началом турнира: шансы Бельгии на выход из группы составляли 94%, сборной Украины — 68%, Румынии — 57%, а Словакии — 49%.

А это новый расклад после поражения Бельгии и яркой победы Румынии над Украиной: сборная Румынии — 88%, Словакия — 81%, Бельгия — 71%, Украина — 39%.

Сразу у восьми команд шансы на выход из группы увеличились или упали как минимум на 20%. В это число входят все четыре команды группы E. Румыния теперь главный претендент на первой место в группе благодаря классной победе над украинцами. Впрочем, многое может измениться после ближайшего матча между румынами и бельгийцами.

Австрия и Швейцария — самые недооцененные

Сборная Австрии даже сейчас выглядит серьезным претендентом на выход в плей-офф. Швейцарцы, в свою очередь, красиво ответили всем, кто в них сомневался.

Сборная Швейцарии может похвастаться опытом: она дошла до 1/8 финала на пяти предыдущих крупных турнирах. При этом на Евро-2020 швейцарцы обыграли на этой стадии сборную Франции. Но в последнее время они не очень успешно играли против европейских команд, уступив Румынии и сыграв вничью с Данией, Австрией и с той же Румынией.

Кроме того, у Швейцарии довольно возрастная команда: шестеро из 11 игроков, которые вышли в стартовом составе в матче против Венгрии, уже старше 30 лет. И это без учета травмированного 32-летнего Джердана Шакири.

Добавьте к этому тот факт, что Венгрия здорово выступила в квалификации и имеет в своем составе Доминика Собослаи, одного из самых креативных игроков. Многие были уверены, что венгры в этом матче как минимум не проиграют и станут, возможно, главным претендентом на второе место в группе.

Однако очень часто на таких турнирах не имеет значения, как игрок провел клубных сезон. Собослаи в итоге остался в тени Мишеля Эбишера, Квадво Дуа и Бреля Эмболо — авторов забитых мячей в составе Швейцарии, опыт которой стал ключевым в этой игре.

После этой победы шансы Швейцарии на выход из группы подскочили с 65% до 94%, тогда как у Венгрии упали с 54% до 33%. Важно учитывать, что венгры проиграли с разницей в два мяча.

Сборная Австрии перед матчем с Францией на Евро-2024 globallookpress.com

Между тем, шансы Австрии на попадание в плей-офф возросли даже после поражения от Франции (0:1). Это говорит о многом. Австрийцы так и не смогли пробить Майка Меньяна (нанесли всего шесть ударов, три их которых в створ), но при этом совершили больше касаний в атакующей трети и контролировали ситуацию на поле на протяжении большей части матча, который стал настоящей проверкой на прочность для французской обороны.

Шансы Швейцарии на выход в плей-офф теперь составляют 94%, в то время как шансы Австрии остаются на уровне 55% и существенно вырастут в случае победы над Польше во втором туре.

Все крупные турниры надо проводить в Германии

Ну или по крайней мере в каком-то доступном, недорогом для всех месте, где соберется вся Европа.

Можно устроить турнир на родине Бундеслиги и наблюдать за тем, как все начинают играть в стиле команд Бундеслиги. До сих пор были и неприятные моменты: например, теперь окончательно стало ясно, что немецкая железнодорожная система далеко не так хороша, как это было когда-то. Но матчи и атмосфера на турнире просто восхитительные.

После чемпионатов мира в России и Катаре, а также ограничений на поездки из-за пандемии, впервые после Евро-2016 во Франции турнир снова стал настолько доступным. Удивительная разница.