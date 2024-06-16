Дневник Евро-2024. Победы Англии и Нидерландов, возвращение Эриксена, достижение Кейна

В воскресенье, 16 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись три матча. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Все ожидали, что главным событием игрового дня станет противостояние Сербии и Англии, однако оно не оправдал этих ожиданий. Хотя начиналось все интересно. Уже на 13-й минуте поединка англичане вышли вперед благодаря точному удару Джуда Беллингема с передачи Букайо Сака.

После этого игра была не очень интересной. Англичане особо не хотели идти вперед, но и не позволяли это делать сопернику. Конечно, у сербов была возможность сравнять счет, как и у англичан увеличить преимущество (перекладина после удара Гарри Кейна), но в итоге все и завершилось минимальной победой подопечных Гарета Саутгейта.

Мы получили один из самых скучных матчей Евро-2024 на данный момент, однако англичане смогли добиться главного — победы. Они сделали большой шаг на пути к плей-офф, но и у сербов еще ничего не потеряно ведь впереди две игры с более слабыми по именам соперниками.

Сборная Англии globallookpress.com

Команды установили антирекорд Евро по ударам за матч, совершив всего 11 таковых за всю игру.

Матчи игрового дня

Открывал программу игрового дня поединок Польши и Нидерландов, который принес первую волевую победу на турнире. Хоть голландцы и считались фаворитами, но пропустили уже в дебюте матча, на 16-й минуте. Адам Букса воспользовался навесом Петра Зелиньского и головой переправил мяч в ворота.

Правда, проигрывали подопечные Рональда Кумана недолго. Уже через 13 минут Коди Гакпо дальним ударом и не без помощи рикошета восстановил статус-кво.

Сборная Нидерландов globallookpress.com

Сборная Нидерландов больше атаковала в этой игре, однако и Польша огрызалась отличными контратаками и могла забить. Казалось, что все и завершится вничью, но на 83-й минуте Ваут Вегхорст после фланговой передачи Натана Аке поразил ворота Войцеха Щенсного и принес победу Нидерландам.

Нидерланды смогли взять «запланированные» три очка и сделали шаг к выходу в плей-офф. Польше же теперь сложно будет рассчитывать на выход из группы, в которой также находятся Австрия и Франция (сыграют завтра, 17июня).

В поединке Словении и Дании также было интересно. Команды показали два разных тайма и завершили игру вничью, однако обо всем по порядку.

Уже на 17-й минуте поединка датчане смогли выйти вперед благодаря точному удару Кристиана Эриксена. Отличное возвращение полузащитника на чемпионат Европы! В первой половине встречи Дания явно выглядела интереснее соперника и заслуженно ее выиграла.

Фрагмент матча globallookpress.com

Во втором тайме игра поменялась и это отметили оба главных тренера после игры. Словенцы воспряли духом, привыкли к такому большому турниру и пошли вперед. Они создали несколько опасных моментов и таки смогли поразить ворота соперника благодаря дальнему удару Эрика Янжи.

Календарь и таблица Евро-2024

Эта игра нам подарила первую ничью на турнире. И нельзя ее назвать не закономерной. Команды были примерно равны, поэтому все заслуженно. Оба коллектива сохранили неплохие шансы на выход в плей-офф.

Герой дня

Это однозначно Кристиан Эриксен. 1100 дней назад у полузащитника сборной Дании остановилось сердце во время матча Евро-2020 против Финляндии, а теперь он открыл счет в матче Евро-2024 против Словении.

Точный удар Кристиана Эриксена livesport.ru

Эриксен забил свой 42-й мяч в 131 матче за сборную Дании. Он четвертый бомбардир в истории своей страны и лучший бомбардир среди действующих игроков.

Также Кристиан Эриксен отдал семь передач под удар со стандартов в матче против Словении. Это рекорд на Евро со времен Гари Макаллистера против Германии в 1992 году (8).

Гол дня

Гол Эрика Янжи в ворота сборной Дании стал не только красивым (несмотря на рикошет), но и важным. Защитник «Гурника» отлично приложился по мячу с дальней дистанции и заставил Каспера Шмейхеля доставать мяч из сетки ворот.

Эрик Янжа празднует гол globallookpress.com

Ассист дня

Тут двух мнений быть не может! Это ассист Йонаса Винда на Кристиана Эриксена в матче Дания — Словения. 25-летний нападающий «Вольфсбурга» после вбрасывания мяча из аута в одно касание пяткой отдал передачу Эриксену, который и поразил ворота Яна Облака. Получилось очень красиво!

Рекорды дня

Вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген стал самым молодым вратарем на чемпионате Европы с 1964 года. 21-летний голландец вышел в стартовом составе на матч против Польши.

Барт Вербрюгген globallookpress.com

Ранее лишь на Евро-1964 был вратарь моложе. Тогда в составе сборной Испании выступал 21-летний Хосе Анхель Ирибар.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен закончил матч со Словенией со 100% точностью передач. Все 89 передач защитника «Барселоны» были точными.

Андреас Кристенсен globallookpress.com

Это рекорд Евро по количеству передач при 100% точности (статистика доступна с 1980 года).

Еще один занимательный рекорд от датчан. Все 10 полевых игроков стартового состава сборной Дании пробили хотя бы один раз в матче со Словенией.

Это только третий случай в истории Евро с 1980 года. Ранее такое было у Англии против Испании на Евро-1996 и у Нидерландов против Италии на Евро-2000.

Замена дня

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст появился на поле на 81-й минуте встречи и отличился уже на 83-й.

Для взятия ворот форварду «Хоффенхайма» понадобилось 2 минуты 18 секунд. Это самый быстрый гол после выхода на замену в истории выступлений сборной Нидерландов на Евро.

Ваут Вегхорст globallookpress.com

Также если брать все турниры, Вегхорст смог забить после выхода на замену в трех матчах подряд. Ранее в сборной Нидерландов это удавалось только Яну Веннегору оф Хесселинку.

Поколение дня

37-летний Каспер Шмейхель стал самым возрастным вратарем в истории сборной Дании на чемпионатах Европы.

Каспер Шмейхель globallookpress.com

Каспер превзошел достижение своего отца Петера Шмейхеля, который играл на Евро-2000 в возрасте 36 лет.

Факт дня

В трех предыдущих турнирах чемпионата Европы, когда Нидерланды выигрывали свой первый матч, они завершили групповой этап со 100% результатом. Это было в 2000, 2008 и 2020 годах. Так будет и в этот раз?

Достижение дня

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн провел свой 23-й матч на крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы. Этот показатель является рекордным для национальной команды Англии.

Гарри Кейн globallookpress.com

Предыдущее достижение принадлежало защитнику Эшли Коулу, сыгравшему на один матч меньше.

В 23 матчах на ЧМ и Евро Кейн смог забить 12 голов и сделать три результативные передачи.