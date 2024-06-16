Дневник Евро-2024. Победы Англии и Нидерландов, возвращение Эриксена, достижение Кейна

Событие дня
Все ожидали, что главным событием игрового дня станет противостояние Сербии и Англии, однако оно не оправдал этих ожиданий. Хотя начиналось все интересно. Уже на 13-й минуте поединка англичане вышли вперед благодаря точному удару Джуда Беллингема с передачи Букайо Сака.
После этого игра была не очень интересной. Англичане особо не хотели идти вперед, но и не позволяли это делать сопернику. Конечно, у сербов была возможность сравнять счет, как и у англичан увеличить преимущество (перекладина после удара Гарри Кейна), но в итоге все и завершилось минимальной победой подопечных Гарета Саутгейта.
Мы получили один из самых скучных матчей Евро-2024 на данный момент, однако англичане смогли добиться главного — победы. Они сделали большой шаг на пути к плей-офф, но и у сербов еще ничего не потеряно ведь впереди две игры с более слабыми по именам соперниками.
Команды установили антирекорд Евро по ударам за матч, совершив всего 11 таковых за всю игру.
Матчи игрового дня
Открывал программу игрового дня поединок Польши и Нидерландов, который принес первую волевую победу на турнире. Хоть голландцы и считались фаворитами, но пропустили уже в дебюте матча, на 16-й минуте. Адам Букса воспользовался навесом Петра Зелиньского и головой переправил мяч в ворота.
Правда, проигрывали подопечные Рональда Кумана недолго. Уже через 13 минут Коди Гакпо дальним ударом и не без помощи рикошета восстановил статус-кво.
Сборная Нидерландов больше атаковала в этой игре, однако и Польша огрызалась отличными контратаками и могла забить. Казалось, что все и завершится вничью, но на 83-й минуте Ваут Вегхорст после фланговой передачи Натана Аке поразил ворота Войцеха Щенсного и принес победу Нидерландам.
Нидерланды смогли взять «запланированные» три очка и сделали шаг к выходу в плей-офф. Польше же теперь сложно будет рассчитывать на выход из группы, в которой также находятся Австрия и Франция (сыграют завтра, 17июня).
В поединке Словении и Дании также было интересно. Команды показали два разных тайма и завершили игру вничью, однако обо всем по порядку.
Уже на 17-й минуте поединка датчане смогли выйти вперед благодаря точному удару Кристиана Эриксена. Отличное возвращение полузащитника на чемпионат Европы! В первой половине встречи Дания явно выглядела интереснее соперника и заслуженно ее выиграла.
Во втором тайме игра поменялась и это отметили оба главных тренера после игры. Словенцы воспряли духом, привыкли к такому большому турниру и пошли вперед. Они создали несколько опасных моментов и таки смогли поразить ворота соперника благодаря дальнему удару Эрика Янжи.
Эта игра нам подарила первую ничью на турнире. И нельзя ее назвать не закономерной. Команды были примерно равны, поэтому все заслуженно. Оба коллектива сохранили неплохие шансы на выход в плей-офф.
Герой дня
Это однозначно Кристиан Эриксен. 1100 дней назад у полузащитника сборной Дании остановилось сердце во время матча Евро-2020 против Финляндии, а теперь он открыл счет в матче Евро-2024 против Словении.
Эриксен забил свой 42-й мяч в 131 матче за сборную Дании. Он четвертый бомбардир в истории своей страны и лучший бомбардир среди действующих игроков.
Также Кристиан Эриксен отдал семь передач под удар со стандартов в матче против Словении. Это рекорд на Евро со времен Гари Макаллистера против Германии в 1992 году (8).
Гол дня
Гол Эрика Янжи в ворота сборной Дании стал не только красивым (несмотря на рикошет), но и важным. Защитник «Гурника» отлично приложился по мячу с дальней дистанции и заставил Каспера Шмейхеля доставать мяч из сетки ворот.
Ассист дня
Тут двух мнений быть не может! Это ассист Йонаса Винда на Кристиана Эриксена в матче Дания — Словения. 25-летний нападающий «Вольфсбурга» после вбрасывания мяча из аута в одно касание пяткой отдал передачу Эриксену, который и поразил ворота Яна Облака. Получилось очень красиво!
Рекорды дня
Вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген стал самым молодым вратарем на чемпионате Европы с 1964 года. 21-летний голландец вышел в стартовом составе на матч против Польши.
Ранее лишь на Евро-1964 был вратарь моложе. Тогда в составе сборной Испании выступал 21-летний Хосе Анхель Ирибар.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен закончил матч со Словенией со 100% точностью передач. Все 89 передач защитника «Барселоны» были точными.
Это рекорд Евро по количеству передач при 100% точности (статистика доступна с 1980 года).
Еще один занимательный рекорд от датчан. Все 10 полевых игроков стартового состава сборной Дании пробили хотя бы один раз в матче со Словенией.
Это только третий случай в истории Евро с 1980 года. Ранее такое было у Англии против Испании на Евро-1996 и у Нидерландов против Италии на Евро-2000.
Замена дня
Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст появился на поле на 81-й минуте встречи и отличился уже на 83-й.
Для взятия ворот форварду «Хоффенхайма» понадобилось 2 минуты 18 секунд. Это самый быстрый гол после выхода на замену в истории выступлений сборной Нидерландов на Евро.
Также если брать все турниры, Вегхорст смог забить после выхода на замену в трех матчах подряд. Ранее в сборной Нидерландов это удавалось только Яну Веннегору оф Хесселинку.
Поколение дня
37-летний Каспер Шмейхель стал самым возрастным вратарем в истории сборной Дании на чемпионатах Европы.
Каспер превзошел достижение своего отца Петера Шмейхеля, который играл на Евро-2000 в возрасте 36 лет.
Факт дня
В трех предыдущих турнирах чемпионата Европы, когда Нидерланды выигрывали свой первый матч, они завершили групповой этап со 100% результатом. Это было в 2000, 2008 и 2020 годах. Так будет и в этот раз?
Достижение дня
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн провел свой 23-й матч на крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы. Этот показатель является рекордным для национальной команды Англии.
Предыдущее достижение принадлежало защитнику Эшли Коулу, сыгравшему на один матч меньше.
В 23 матчах на ЧМ и Евро Кейн смог забить 12 голов и сделать три результативные передачи.