«Бешикташ» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в третьем туре Лиги Европы. Лондонцы приехали в Стамбул после болезненного поражения 0:5 от «Брайтона» и большую часть первого тайма выглядели собраннее хозяев, однако всё равно пропустили перед самым перерывом. После паузы команда Пьера Сажа перевернула матч за несколько минут усилиями Йереми Пино и Жан-Филиппа Матета, но удержать преимущество не смогла. Хозяев спас Джуниор Олайтан, который забил красивым дальним ударом, а концовка должна была пройти уже под диктовку гостей после удаления Умита Акдага. Однако «Пэлас» так и не создал решающего момента, а сам эпизод с красной карточкой обернулся ещё и неприятной травмой Йоргена Странда Ларсена.

Винченцо Итальяно серьёзно преобразил состав после поражения от «Трабзонспора», сделав сразу девять изменений, поэтому «Бешикташу» понадобилось время, чтобы войти в игру. «Кристал Пэлас» этим воспользовался и с первых минут активнее работал без мяча, регулярно отбирая его высоко и быстро переходя в атаку. Матета впервые с первого матча сезона вышел в старте и довольно быстро отправил мяч в сетку, но эпизод не пережил проверку ВАР — француз оказался в небольшом офсайде. Несмотря на отменённый гол, гости продолжили давить. Пино тонко сбросил на Адама Уортона, тот попытался найти Матета передачей в штрафную, но форвард немного не успел к мячу.

«Бешикташ» – «Кристал Пэлас» globallookpress.com

«Бешикташ» на этом отрезке почти ничего не создавал. До середины тайма самым заметным эпизодом хозяев оставался удар головой О Хён Гю, тогда как у гостей Тайрик Митчелл получил пространство для удара и пробил мимо, хотя рядом уже открывался Матета. Француз ожидаемо продолжал быть главным адресатом атак «Пэласа». После углового Уортона он заставил Александера Нюбеля вступить в игру, а вскоре пробил головой ещё раз, но неточно. Лондонцы контролировали ход тайма, однако распорядиться своим преимуществом не смогли. И именно за это были наказаны в добавленное время!

Ндиди наказал за ошибку, «Пэлас» рванул вперёд после перерыва

На второй добавленной минуте «Бешикташ» нашёл пространство между центральными защитниками гостей. Салих Озджан, вышедший вместо травмированного Фабио Миретти, отправил длинную передачу за спину обороне, а Уилфред Ндиди вовремя рванул в свободную зону, спокойно обработал мяч и левой ногой пробил в дальний нижний угол — 1:0. Буквально весь тайм команда Сажа контролировала ситуацию, а хозяева нанесли первый действительно опасный удар в створ в самой концовке и сразу забили.

Ндиди забивает в ворота «Кристал Пэлас» globallookpress.com

После 0:5 от «Брайтона» лондонцам особенно важно было не рассыпаться психологически, и после перерыва они отреагировали очень быстро. Уже на 50-й минуте хорошая комбинация с участием Дуайта Макнила и Анана Халайли закончилась передачей в центр на Пино, который в подкате отправил мяч в ворота. Ассистент снова поднял флаг, но на этот раз ВАР сыграл в пользу гостей: Халайли находился в правильной позиции, поэтому гол засчитали — 1:1. А ещё через пять минут «Пэлас» уже вышел вперёд.

Йереми Пино globallookpress.com

Второй гол гостей не был результатом сложной комбинации, его хозяева фактически подарили сами. Один из защитников «Бешикташа» неудачно сыграл назад, Матета моментально прочитал эпизод, перехватил мяч и убежал к воротам. На этот раз никакой проверки на офсайд уже не требовалось, форвард ворвался в штрафную и мощно пробил под перекладину — 1:2. Для французского страйкера этот мяч особенно важен после отменённого гола в первом тайме и долгого периода без места в стартовом составе. Он постоянно цеплял защитников, давал команде точку для забросов впереди и в итоге дождался ошибки, которую реализовал без колебаний.

Матета забивает «Бешикташу» globallookpress.com

После часа игры Саж снял Матета с игры, выпустив Странда Ларсена, а вместе с Макнилом на поле появился Исмаила Сарр. Казалось, «Пэлас» окончательно забрал игру под контроль. Хозяева уже не так уверенно выходили из-под давления, а гости могли переходить к более осторожной игре. Но вместо этого «Бешикташ» снова отыгрался. На 73-й минуте Олайтан получил мяч перед штрафной, резво ушёл от двух соперников и великолепно пробил издали. Вратарь «Пэласа» Бенитес вытянулся, но дотянуться до мяча не сумел — 2:2. Первый гол Олайтана в еврокубках и одновременно главный хайлайт матча.

Жуниор Олайтан globallookpress.com

Красная Акдага дала «Пэлас» шанс, но гости его не использовали

Через четыре минуты положение «Бешикташа» резко осложнилось — Умит Акдаг грубо пошёл в стык против Странда Ларсена и получил прямую красную карточку. Решение выглядело закономерным, а норвежец и вовсе из-за боли был вынужден покинуть поле. Саж выпустил вместо него Эдди Нкетиа, и у «Пэласа» оставалось достаточно времени, чтобы использовать большинство. Однако хозяева быстро опустились глубже и закрыли пространство вокруг своей штрафной.

Подкат Акдага globallookpress.com

У гостей был спорный эпизод с возможным пенальти, но арбитр его не назначил. Нкетиа вскоре получил шанс с острого угла и пробил в сетку с внешней стороны, однако до настоящей осады ворот дело так и не дошло. В итоге «Бешикташ» удержал ничью и набрал седьмое очко после трёх туров, для команды Итальяно результат особенно ценен с учётом того, как складывался второй тайм.

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«Кристал Пэлас» оценить намного сложнее. После кошмарных 0:5 от «Брайтона» команда действительно отреагировала, большую часть матча выглядела лучше и вроде бы сумела отыграться, но затем снова пропустила и не воспользовалась почти четвертью часа в большинстве. Пьер Саж остаётся под серьёзным давлением, и этот матч вряд ли сильно изменит ситуацию. «Пэлас» показал больше футбола, чем несколько дней назад, но проблема в том, что после такого поражения от принципиального соперника от команды ждали не улучшения отдельных отрезков, а победы.