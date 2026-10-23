«Борнмут» обыграл «Милан» и одержал, пожалуй, самую громкую победу в своей истории. Команда Марко Розе забила дважды с пенальти ещё до перерыва, больше часа играла в большинстве после удаления Майка Меньяна, а в концовке Амин Адли поставил точку роскошным ударом со штрафного. Но сводить всё к красной карточке было бы слишком удобно для «Милана»: к моменту удаления хозяева уже вели 1:0, регулярно выигрывали подборы и быстрее доводили мяч до штрафной. Рубен Аморим после матча сам признал, что проблемы начались ещё до эпизода с Меньяном. Итоговая статистика только подчёркивает глубину провала — за весь вечер «Милан» так и не нанёс ни одного удара в створ.

Рубен Аморим серьёзно освежил состав на еврокубковый выезд. Модрич и Рабьо остались в запасе, в центре вышли Муса и Яшари, а за Сиссе расположилась тройка Лофтус-Чик — Хатчинсон — Морейра. На бумаге это должно было дать больше энергии, но именно её у гостей и не оказалось, а «Борнмут» начал намного резче. Эванилсон активно цеплялся за мячи, Гэннон-Доук постоянно разгонялся по флангу, а Клюйверт искал свободные зоны между линиями. Уже в первые минуты хозяева несколько раз добрались до штрафной, и давление довольно быстро привело к пенальти.

После углового Эванилсон пробил головой, мяч попал в руку Кони Де Винтеру. Арбитр сначала продолжил игру, но после просмотра ВАР указал на точку. Клюйверт спокойно дождался движения Меньяна и покатил в противоположный от вратаря угол — 1:0. После пропущенного «Милан» так и не включился. Муса потерял опасный мяч в центре, Райан Кристи бил издали, а попытки гостей выйти через короткий пас постоянно ломались под агрессивным давлением. Хатчинсон выглядел одним из немногих, кто хотя бы пытался соответствовать интенсивности соперника, но в одиночку изменить ритм матча было невозможно.

Джастин Клюйверт globallookpress.com

У хозяев всё было как будто на искусственно увеличенной скорости: отбор, несколько касаний, перевод или рывок за спину. У «Милана» мяч слишком часто задерживался, Сиссе почти не помогал поднимать линию атаки, а Лофтус-Чик растворялся между полузащитой и финальной третью.

Меньян сорвался на Адамсе и лишил «Милан» шансов на камбэк

Прошло примерно полчаса, «Милан» вроде бы начал немного успокаивать игру, но затем сам организовал себе катастрофу. После очередного углового Тайлер Адамс оказался рядом с Меньяном, и француз неожиданно толкнул соперника руками в лицо ещё до того, как мяч дошёл до опасной зоны. Решение было безальтернативным — прямая красная карточка и ещё один пенальти. Амориму пришлось жертвовать Хатчинсоном и выпускать Лоренцо Торриани, на этот раз к точке подошёл Тавернье и спокойно отправил мяч в угол — 2:0.

Джеймс Тавернье globallookpress.com

Эпизод с Меньяном окончательно убил интригу, но он не объясняет того, что происходило до него. «Милан» и в полном составе уступал в скорости, плохо выходил из-под прессинга и почти ничего не создавал впереди. Сам Аморим после матча отдельно подчеркнул, что игра была отрицательной во всех отношениях, а опытные футболисты не имеют права допускать подобные ошибки. Показательно и то, кого пришлось снимать после удаления. Хатчинсон до этого выглядел одним из самых живых игроков гостей, но именно он оказался лишним из-за необходимости выпускать второго вратаря.

Майк Меньян получает красную карточку globallookpress.com

В перерыве Аморим выпустил Рабьо и Бартезаги, однако перестановки не дали никакого эффекта. «Милан» почти не переходил центр поля с мячом и в основном пытался пережить оставшееся время без дополнительных пропущенных голов. Морейра иногда находил пространство справа, Яшари старался продвигать мяч передачами, но вокруг мяча постоянно не хватало вариантов. На этом фоне «Борнмут» играл спокойно и без лишнего риска. Гэннон-Доук продолжал атаковать по флангу, Эванилсон хорошо связывал эпизоды, а Антониу Силва уверенно начинал атаки из глубины.

Даже погода будто подчёркивала разницу. Сильный ветер и дождь усложняли контроль мяча, но хозяева адаптировались намного лучше. В одном из эпизодов заброс Яшари буквально вернуло ветром к центру поля, хотя в любой другой ситуации мяч бы оказался в штрафной. «Борнмут» в такой погоде привык и вполне мог забивать куда больше трёх мячей. Кристи пробил мимо из отличной позиции, а в другом эпизоде арбитр неудачно остановил преимущество после фола Томори, хотя вышедший на замену Льюис Кук уже убегал в штрафную.

«Борнмут» – «Милан» globallookpress.com

Адли закончил вечер шикарным ударом со штрафного

На 84-й минуте Адли заработал штрафной примерно в 22 метрах от ворот и сам же великолепно исполнил — обвёл стенку и отправил мяч в верхний угол. Даже если бы Меньян остался в воротах, вряд ли бы вытащил в такой ситуации. После этого трибуны в эйфории требовали четвёртый, и шанс действительно был, но Торриани спас после удара Райана. До разгрома ещё крупнее не дошло, хотя разница между командами по содержанию матча была даже больше, чем итоговые три мяча.

Адли празднует гол globallookpress.com

«Милан» закончил встречу с нулём ударов в створ. Ни Модрич, ни Пулишич в итоге вообще не вышли на поле — когда матч был очевидно проигран, Аморим не стал тратить их силы перед матчем чемпионата. А у «Борнмута» уже третья победа в трёх матчах Лиги Европы! Команда Марко Розе набрала девять очков и ещё раз показала, что её европейский дебют — не забавное приключение, а вполне серьёзная заявка на евровесну. Особенно символично, что один из самых скромных по историческим меркам клубов Премьер-лиги встретил семикратного обладателя Кубка чемпионов в статусе фаворита и полностью подтвердил этот статус на поле.

Календарь и таблица Лиги Европы

Для «Милана» трудно придумать какие-то вразумительные оправдания. Да, два пенальти и удаление сделали задачу практически невозможной, но к моменту красной карточки уже было видно, кто лучше готов к беспощадному британскому футболу. «Борнмут» задал темп, а «Милан» его не выдержал ещё до того, как остался вдесятером.