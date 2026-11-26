19 сентября 2007 года пражская «Славия» провела первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов и благодаря голам Зденека Шенкерика и Тижани Белаида одержала победу над бухарестским «Стяуа» (2:1). Болельщики чешского клуба тогда вряд ли могли представить, что следующей победы им придётся ждать как минимум 19 лет. По иронии судьбы, именно достижение румынской команды, которая с 2006 по 2013 год не выиграла ни одного из 23 матчей в Лиге чемпионов, «Славия» превзошла в среду после домашнего поражения от «Вильярреала» (0:1). В 19 из 24 матчей этой серии командой руководил Йиндржих Трпишовский, который за время работы в Праге выиграл пять чемпионских титулов, неоднократно становился лучшим тренером страны и трижды добирался до четвертьфиналов еврокубков. В нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии «Славия» после 15 туров не потерпела ни одного поражения и набрала 37 очков, тогда как в пяти матчах Лиги чемпионов ей удалось заработать всего одно. Сам Трпишовский после встречи с испанцами выразил надежду, что долгожданная победа придёт в тот момент, когда её будут меньше всего ожидать. Следующий матч его команде предстоит провести в Мюнхене против «Баварии».

Трпишовский работал в баре до четырёх утра, а первую работу в высшем дивизионе получил в 39 лет

В отличие от многих коллег-тренеров, Трпишовский не мог рассчитывать на известность и связи, которые обычно приобретают футболисты за время выступлений на профессиональном уровне. Из-за проблем со здоровьем Йиндржих так и не пробился в высший дивизион, поэтому достаточно рано решил попробовать себя в качестве тренера. На протяжении десяти лет ему приходилось совмещать работу с детскими командами и обычную трудовую деятельность. Трпишовский окончил школу гостиничного бизнеса, работал барменом и обслуживал посетителей ресторанов при отелях, где его смена иногда длилась по 12 часов.

В 24 года Йиндржих устроился управляющим ресторана своего знакомого и одновременно занимался с двумя командами пражского «Ксаверова». В восемь утра он открывал заведение, в десять отправлялся на тренировку основной команды, где выполнял обязанности помощника главного тренера, затем возвращался в ресторан, а в пять вечера проводил занятие с юношами. После этого Трпишовский снова принимался за работу в заведении, а на следующее утро вставал в четыре часа, поскольку только у него были ключи от игорного зала. Отказаться от работы вне футбола и получить профессиональную тренерскую лицензию ему в итоге помог отец.

В 2013 году Трпишовский возглавил пражскую «Викторию» из района Жижков, которая выступала во втором дивизионе. Клуб испытывал настолько серьёзные финансовые проблемы, что футболистам порой не на что было купить продукты. Помощник Трпишовского Зденек Гоуштецкий регулярно приглашал нескольких игроков на обед, чтобы те хотя бы время от времени могли позволить себе мясо, а однажды одному из футболистов пришлось приложить к травмированной лодыжке замороженную рыбу. Члены тренерского штаба также одалживали игрокам деньги на оплату жилья.

Тренерский штаб Трпишовского, который прошёл вместе с ним путь из Жижкова в «Слован» и «Славию» globallookpress.com

Самому Трпишовскому клуб в определённый момент задолжал зарплату за 15 месяцев. При этом Йиндржиху пришлось обратиться за финансовой помощью к отцу и одному из знакомых, поскольку без дополнительных средств «Виктория» рисковала не доиграть сезон. Незадолго до Рождества тренеру даже позвонил клубный массажист и попросил одолжить ему денег на покупку подарков. Несмотря на такие условия, в сезоне-2014/15 команда заняла четвёртое место во втором дивизионе, после чего спортивный директор либерецкого «Слована» Ян Незмар пригласил Трпишовского в свой клуб.

Йиндржих получил первую самостоятельную работу в высшем дивизионе в 39 лет и поначалу даже не хотел искать квартиру в Либереце. Он был уверен, что его уволят через два-три месяца и расходы на переезд окажутся напрасными. Однако уже в сентябре 2015 года скромный чешский клуб обыграл «Марсель» (1:0) на «Велодроме» в рамках группового этапа Лиги Европы. Незадолго до встречи Трпишовский сравнил возможности двух команд с вооружением разных исторических эпох: в распоряжении французов, по его словам, было атомное оружие, тогда как чехам предстояло сражаться с луками и стрелами.

Трпишовский празднует сенсационную победу над «Марселем» globallookpress.com

Трпишовского прозвали чешским Клоппом, хотя кепку он начал носить раньше немца

Сравнения с Юргеном Клоппом сопровождали Трпишовского ещё со времён работы в Либереце. Йиндржих охотно шутил, что начал носить бейсболку раньше немецкого специалиста, но признавался, что ему действительно импонировал футбол дортмундской «Боруссии». Помимо стремления к интенсивному прессингу, Трпишовский разделял представления Клоппа о необходимости превратить футбольный матч в зрелище. В молодости Йиндржих регулярно посещал стадионы и впоследствии вспоминал, насколько сильно его раздражали тренеры и футболисты, от которых после матча невозможно было услышать ничего, кроме стандартных фраз.

В декабре 2017 года Трпишовский вновь получил предложение от Яна Незмара, который к тому времени занял должность спортивного директора «Славии». Уже после первых сборов один из знакомых Йиндржиха поинтересовался, собирается ли он и в пражском клубе практиковать свой футбол в стиле харакири. Трпишовский не видел смысла отказываться от атакующих принципов, которые позволили ему добиться успеха с гораздо более скромными командами. Более того, в «Славии» у него появилась возможность самостоятельно подбирать футболистов под свои требования и постепенно формировать коллектив, способный выдерживать высокую интенсивность на протяжении всего матча.

В марте 2019 года «Славия» встретилась с «Севильей» в 1/8 финала Лиги Европы. При подготовке к первому матчу Трпишовский показал футболистам фрагменты недавней игры андалусийцев с «Барселоной» (2:4), в которой Лионель Месси оформил хет-трик. По мнению тренера, испанская команда в отдельных ситуациях оставляла соперникам достаточно пространства, которым можно было воспользоваться даже при отсутствии футболистов уровня аргентинца. В Севилье чехи сыграли вничью (2:2), а в ответном матче дважды оказались в положении догоняющих. После гола Франко Васкеса в дополнительное время «Славии» требовалось забить два мяча, и команда Трпишовского справилась с этой задачей. На 119-й минуте после удара Ибраима Траоре и рикошета от Симона Кьера мяч пересёк линию ворот испанцев. Пражский клуб впервые за 19 лет добрался до четвертьфинала еврокубка, где впоследствии уступил будущему победителю Лиги Европы «Челси» (3:5 по сумме двух матчей).

Ибраим Траоре в борьбе с Серхи Гомесом globallookpress.com

В 2019 году «Славия» едва не обыграла «Интер» и прервала семилетнюю серию «Барселоны»

После побед над румынским ЧФР в квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Славия» впервые за 12 лет попала в основную стадию турнира. Жеребьёвка определила чехов в одну группу с «Барселоной», дортмундской «Боруссией» и миланским «Интером». Трпишовский перед поездкой на «Сан-Сиро» предупредил, что не собирается отказываться от привычного стиля игры даже против соперников такого уровня. И в первом же туре пражанам не хватило нескольких минут до победы над командой Антонио Конте: Николо Барелла сравнял счёт (1:1) лишь в компенсированное время.

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Ещё больше внимания в Европе привлекли два матча чешского клуба против «Барселоны». После домашнего поражения (1:2) Трпишовский с удовольствием рассказывал о том, какое удовлетворение ему доставило наблюдение за Жераром Пике, которому приходилось бросаться под удары футболистов «Славии». А в ответной встрече на «Камп Ноу» Йиндржих по ходу матча перестроил команду таким образом, чтобы в отдельных фазах игры у неё образовывалась линия обороны из шести человек. В результате «Славия» стала первой за семь лет командой, которой удалось не пропустить в гостях у «Барселоны» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Любопытно, что даже спустя несколько лет специалисты ведущих европейских клубов продолжали изучать игру той команды Трпишовского. Осенью 2023 года, когда «Славия» встретилась с «Ромой» Жозе Моуринью на групповом этапе Лиги Европы, к руководителям пражан обратился аналитик римского клуба. Ранее он работал в штабе Антонио Конте в «Интере» и с тех пор следил за выступлениями чешской команды. По словам Трпишовского, итальянец признался, что до сих пор не до конца понимает, по какому принципу футболисты «Славии» действуют в некоторых игровых ситуациях.

Вратарь «Славии» Ондржей Коларж во время матча против «Барселоны» globallookpress.com

В ноябре пражский клуб обыграл «Рому» (2:0) и впоследствии занял первое место в группе. К тому моменту Трпишовский уже успел дважды оформить золотой дубль в Чехии, выбить из Лиги Европы английский «Лестер» и шотландский «Рейнджерс», а также добраться до четвертьфинала Лиги конференций. При этом в сезоне-2020/21 «Славия» выиграла чемпионат страны без единого поражения, а её беспроигрышная серия в национальном первенстве в общей сложности продлилась 582 дня и охватила 54 матча.

Трпишовский хочет отправить десять футболистов «Славии» в Англию

Одним из наиболее ярких примеров тренерской работы Трпишовского стал Томаш Соучек, с которым Йиндржих познакомился ещё в «Виктории». В 19 лет полузащитник никак не мог пробиться в основную команду «Славии», а другие чешские клубы не проявляли особого интереса к его кандидатуре. Сам Трпишовский тоже поначалу сомневался в перспективах молодого футболиста и согласился взять его в аренду во многом потому, что «Виктории» не пришлось за это платить. Спустя пять лет Соучек стал одним из главных активов «Славии», а в январе 2020 года отправился в «Вест Хэм». Лондонцы заплатили за аренду полузащитника 4,5 млн евро, а сумма последующего выкупа составила ещё 16,2 млн. Уже в одном из первых матчей в АПЛ против «Манчестер Сити» Соучек преодолел 13,1 км — ни один футболист «Вест Хэма» за предыдущие шесть с лишним лет не демонстрировал такого показателя. Осенью того же года к Томашу в Лондоне присоединился ещё один подопечный Трпишовского по «Словану» и «Славии» Владимир Цоуфал.

Трпишовский и Соучек на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов globallookpress.com

Развитие футболистов и их последующая продажа постепенно стали важнейшими составляющими деятельности Трпишовского в Праге. В январе 2025 года Йиндржих рассказывал, что поставил перед собой цель отправить десять своих подопечных в английский футбол. На тот момент он насчитал уже шесть таких игроков, а следующим летом в «Вест Хэм» перебрался сенегальский защитник Эль-Хаджи Малик Диуф, за которого «Славия», по информации чешских СМИ, получила около 22 млн евро. Прежде чем Диуф получил возможность выступить в АПЛ, в Праге ему пришлось пережить удаление в матче Лиги Европы против «Милана», потерю места в стартовом составе и даже выступления за резервную команду.

В интервью Seznam Zprávy Трпишовский признавался, что его удивил подход представителей английских клубов, которые интересовались его тренерской работой. Одним из критериев их оценки оказалось количество крайних футболистов, чей уровень Йиндржиху удалось существенно повысить за несколько лет. Среди них англичане выделили Владимира Цоуфала, Александера Ба и Давида Юрасека. Получается, что за пределами Чехии Трпишовского ценят в том числе за способность восполнять кадровые потери, которые на более высоком европейском уровне неизбежно ограничивают возможности самой «Славии».

Соучек демонстрирует футболку «Вест Хэма» на Олимпийском стадионе в Лондоне globallookpress.com

Трпишовский одновременно установил рекорд по числу побед в Чехии и антирекорд Лиги чемпионов

В августе 2025 года Йиндржих одержал 227-ю победу в высшем дивизионе Чехии и превзошёл достижение Ярослава Вейводы, которое продержалось более полувека. Вскоре Трпишовский продлил контракт со «Славией» до лета 2029 года, а по итогам минувшего сезона завоевал пятый чемпионский титул и в пятый раз получил награду лучшему тренеру национального первенства. До первой неудачи в чемпионате его команда добралась только в заключительном туре регулярной части сезона.

Чемпионские торжества «Славии» 24 мая 2026 года globallookpress.com

При этом минувшей осенью Трпишовскому приходилось решать серьёзные кадровые проблемы, поскольку в отдельные периоды из-за болезней и травм тренер не мог нормально организовать подготовку к матчам. В итоге «Славия» завершила общий этап Лиги чемпионов на 34-м месте из 36 команд с тремя очками. Последняя победа пражан в еврокубках датируется сентябрём 2024 года, когда они обыграли болгарский «Лудогорец» (2:0) в Лиге Европы. С тех пор безвыигрышная серия команды во всех европейских турнирах достигла уже 20 матчей.

Особенно показательна разница в эффективности игровых инструментов, которые Трпишовский использует в чемпионате Чехии и Лиге чемпионов. Согласно данным Opta, в минувшем сезоне «Славия» забила 36 мячей со стандартных положений — практически половину от общего количества голов команды в национальном первенстве. По этому показателю пражане превзошли все клубы десяти ведущих европейских чемпионатов. Кроме того, голами в составе «Славии» отметились сразу 23 футболиста, что свидетельствует об отсутствии зависимости от одного конкретного бомбардира.

Однако в пятом туре ЛЧ «Славия» не смогла извлечь выгоду даже из подавляющего преимущества над «Вильярреалом» по количеству угловых. Чехи регулярно доставляли мяч в штрафную площадь соперника, но так и не сумели забить. Наиболее близки к этому они оказались в концовке, когда словенский арбитр Раде Обренович назначил пенальти в ворота испанцев. После вмешательства VAR выяснилось, что нарушение произошло ещё до подачи углового, поэтому оснований для одиннадцатиметрового удара не было.

Трпишовский в день установления антирекорда Лиги чемпионов globallookpress.com

Перед встречей в Праге «Вильярреал», к слову, тоже являлся обладателем нескольких неприятных достижений. Испанцы проиграли семь выездных матчей Лиги чемпионов подряд и пропускали как минимум один мяч в каждой из 15 последних встреч турнира. На стадионе «Славии» им удалось прервать обе серии, тогда как команда Трпишовского установила собственный антирекорд. Все три домашних матча в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов пражане проиграли с разницей в один мяч.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Трпишовский после встречи с «Вильярреалом» признался, что гораздо тяжелее переживает именно такие поражения, нежели неудачи в матчах против заведомо более сильных соперников. По его мнению, для победы на уровне Лиги чемпионов необходимо, чтобы одновременно безошибочно сработали тренерский штаб, футболисты стартового состава и игроки, которые вступают в игру со скамейки. Если хотя бы один из этих элементов даёт сбой, у соперника практически всегда находится человек, способный этим воспользоваться.