26 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Ювентус» и «Омония». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Ювентус»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Ювентус» в четырех турах набрал 10 очков. Команда забила 11 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, учинив разгром «Венеции» — 4:0.

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До того «Ювентус» подписал мировую с «Фиорентиной» — 2:2, а вот несколько ранее одолел «АЗ Алкмаар» — 2:1. Команда не уступила в четырех поединках кряду.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Ювентус» по своему потенциалу может побороться за победу в турнире, да и забивает в среднем фактически три мяча за матч.

При этом «Ювентус» в кадровом аспекте выглядит весьма выгодно. Качественно укомплектована линия атаки, вот только Ник Вольтемаде пока никак полноценно не раззабивается. Пока на его счету всего три забитых мяча в Лиге Европы. Столько же забил и Рандаль Коло Муани.

Команда уж точно будет действовать максимально активно в атаке. Туринцы постараются подтянуться к лидеру, да и оппонент нынче крайне нестабилен.

«Омония»

Турнирное положение: «Омония» во втором по силе клубном турнире Старого Света выступает посредственно. Команда на текущий момент находится на 18-м месте турнирной таблицы.

При этом «Омония» в четырех турах набрала шесть очков. Команда забила шесть мячей при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение АПОЭЛу — 1:0.

До того «Омония» переиграла «Анортосис» — 2:0, а вот чуть ранее уступила «Неймегену» — 1:3. Команда не уступила в двух последних поединках.

Состояние команды: «Омония» намерена разжиться очками, однако для этого еще нужно сдержать атаки туринцев.

При этом «Омония» уступила «Старой Сеньоре» во всех четырех очных поединках. Причем в двух последних команда пропустила по пять мячей. Вот и в нынешней диспозиции зацепиться за заветные очки будет крайне сложно. Киприоты будут кусаться, но хватит ли их усилий хотя бы для ничьей?

Нет сомнений, что команда будет действовать строго от обороны. Вот только вряд ли киприоты способны что-то противопоставить мощной линии атаки туринцев.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ювентус» фаворитом с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.50, а победа «Омонии» — в 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: «Ювентус» весьма прилично атакует, тогда как киприоты на данном этапе весьма нестабильны.

2.30 Фора «Ювентуса» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Ювентус» — «Омония» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «Ювентуса» -2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ювентус» — «Омония» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт