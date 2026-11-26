Поднимется ли «Селтик» в зону плей-офф Лиги Европы?

прогноз на матч за место в зоне плей-офф Лиги Европы, ставка за 1.92

26 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы сыграют «Торренше» и «Селтик». Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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«Торренше»

Турнирное положение: «Торренше» по итогам четырёх туров основного этапа Лиги Европы имеет шесть очков в своем активе.

Команда находится на 19-м месте в зоне плей-офф (9-24-я позиции) и на один балл отстаёт от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: ранее клуб вышел в 1/8 финала Кубка Португалии, когда на предыдущей стадии дома проиграл «Бенфике» (1:3).

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Ранее в поединке предыдущего тура второго дивизиона национального чемпионата коллектив также остался ни с чем, проиграв на своем поле «Лейрии» (2:3).

Не сыграют: травмирован — Бараджи, дисквалифицирован — Агирре.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Торренше» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это не сулит хозяевам хороших шансов на выигрыш, даже несмотря на домашнюю поддержку, тогда как соперник превосходит их в классе.

Посо Герреро — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Селтик»

Турнирное положение: «Селтик» по итогам четырёх туров основного этапа Лиги Европы имеет три очка в своем активе.

Команда находится на 32-м с отставанием в один балл от зоны плей-офф (9-24-я позиции) и в четыре пункта — от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: ранее в рамках 14-го тура шотландского первенства клуб на своем поле разгромил «Сент-Миррен» (4:1).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Килмарноком» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Селтик» только выигрывал.

Данная форма, а также преимущество в классе над соперником позволяет гостям рассчитывать на три очка, пусть и на чужом поле.

Камило Дуран — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Торренше» забивали больше 3,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Торренше» не проиграл

в семи из девяти последних матчей «Селтика» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.20, выигрыш «Торренше» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.35.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника при тотал больше двух мячей. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

Между тем, в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

1.92 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Торренше» — «Селтик» принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в трех последних матчах «Торренше».

2.34 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Торренше» — «Селтик» позволит вывести на карту выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.34