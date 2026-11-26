26 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы сыграют «Торренше» и «Селтик». Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Торренше»
Турнирное положение: «Торренше» по итогам четырёх туров основного этапа Лиги Европы имеет шесть очков в своем активе.
Команда находится на 19-м месте в зоне плей-офф (9-24-я позиции) и на один балл отстаёт от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Последние матчи: ранее клуб вышел в 1/8 финала Кубка Португалии, когда на предыдущей стадии дома проиграл «Бенфике» (1:3).
Ранее в поединке предыдущего тура второго дивизиона национального чемпионата коллектив также остался ни с чем, проиграв на своем поле «Лейрии» (2:3).
Не сыграют: травмирован — Бараджи, дисквалифицирован — Агирре.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Торренше» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Это не сулит хозяевам хороших шансов на выигрыш, даже несмотря на домашнюю поддержку, тогда как соперник превосходит их в классе.
Посо Герреро — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
«Селтик»
Турнирное положение: «Селтик» по итогам четырёх туров основного этапа Лиги Европы имеет три очка в своем активе.
Команда находится на 32-м с отставанием в один балл от зоны плей-офф (9-24-я позиции) и в четыре пункта — от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Последние матчи: ранее в рамках 14-го тура шотландского первенства клуб на своем поле разгромил «Сент-Миррен» (4:1).
Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Килмарноком» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Селтик» только выигрывал.
Данная форма, а также преимущество в классе над соперником позволяет гостям рассчитывать на три очка, пусть и на чужом поле.
Камило Дуран — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Торренше» забивали больше 3,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Торренше» не проиграл
- в семи из девяти последних матчей «Селтика» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.20, выигрыш «Торренше» — в 4.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.35.
Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника при тотал больше двух мячей. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.
Между тем, в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в трех последних матчах «Торренше».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.34