26 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.30.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 21-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом «Кристал Пэлас» в четырех турах набрал пять очков. Команда забила 9 мячей при шести пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Ковентри» — 2:3.
До того «Кристал Пэлас» был бит «Ливерпулем» — 1:3, а вот несколько ранее подписал мировую с «Хоффенхаймом» — 1:1. Команда не побеждает в четырех поединках кряду.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: «Кристал Пэлас» нынче пребывает в кризисе, да и пропускает в среднем больше одного мяча за матч.
При этом «Кристал Пэлас» в кадровом аспекте выглядит скромно. Зато Йереми Пино уже успел настрелять три мяча в Лиге Европы. Вот только в трех последних домашних поединках лондонцы уступили дважды при одной ничьей. К тому же борьба за выживание в АПЛ отнимает очень много сил.
Команда уж точно будет действовать активно. Лондонцы постараются закрепиться в зоне плей-офф, да и пора бы возвращаться на победный путь!
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Реал Сосьедад» во втором по силе клубном турнире Старого Света выступает весьма посредственно. Команда на текущий момент находится на 20-м месте турнирной таблицы.
При этом «Реал Сосьедад» в четырех турах добыл пять очков. Команда забила девять мячей при четырех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда досадным образом уступила «Расингу» — 2:3.
До того «Реал Сосьедад» переиграл «Райо Вальекано» — 1:0, а вот чуть ранее не уступил «Лиону» — 1:1. Команда уступила в двух последних выездных поединках.
Состояние команды: «Реал Сосьедад» намерен разжиться очками, вот только стабильностью игра команды явно не отличается.
При этом «Реал Сосьедад» явно попытается подняться как можно выше в таблице. В кадровом плане команда выглядит симпатично. Привычно выделяется Микель Оярсабаль, прогрессирует Орри Оскарссон. А вот россиянин Арсен Захарян получает маловато игровой практики. Быть может, получит шанс в этом поединке?!
Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. «Доностьяррас» выглядят монолитнее оппонента, да и в плане реализации вполне преуспевают.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Кристал Пэлас» фаворитом с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.90, а победа «Реал Сосьедада» — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
Прогноз: «Реал Сосьедад» весьма прилично атакует, тогда как «орлы» нынче переживают явный кризис жанра.
Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 3.30.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Обе команды в Лиге Европы в среднем забивают два мяча за матч
- Лондонцы в среднем пропускают больше одного мяча за матч
- «Кристал Пэлас» не побеждал в четырех последних поединках
- «Доностьяррас» в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника
- «Реал Сосьедад» уступил в двух последних выездных поединках