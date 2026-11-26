26 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.30.

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«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 21-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Кристал Пэлас» в четырех турах набрал пять очков. Команда забила 9 мячей при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Ковентри» — 2:3.

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До того «Кристал Пэлас» был бит «Ливерпулем» — 1:3, а вот несколько ранее подписал мировую с «Хоффенхаймом» — 1:1. Команда не побеждает в четырех поединках кряду.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Кристал Пэлас» нынче пребывает в кризисе, да и пропускает в среднем больше одного мяча за матч.

При этом «Кристал Пэлас» в кадровом аспекте выглядит скромно. Зато Йереми Пино уже успел настрелять три мяча в Лиге Европы. Вот только в трех последних домашних поединках лондонцы уступили дважды при одной ничьей. К тому же борьба за выживание в АПЛ отнимает очень много сил.

Команда уж точно будет действовать активно. Лондонцы постараются закрепиться в зоне плей-офф, да и пора бы возвращаться на победный путь!

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» во втором по силе клубном турнире Старого Света выступает весьма посредственно. Команда на текущий момент находится на 20-м месте турнирной таблицы.

При этом «Реал Сосьедад» в четырех турах добыл пять очков. Команда забила девять мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда досадным образом уступила «Расингу» — 2:3.

До того «Реал Сосьедад» переиграл «Райо Вальекано» — 1:0, а вот чуть ранее не уступил «Лиону» — 1:1. Команда уступила в двух последних выездных поединках.

Состояние команды: «Реал Сосьедад» намерен разжиться очками, вот только стабильностью игра команды явно не отличается.

При этом «Реал Сосьедад» явно попытается подняться как можно выше в таблице. В кадровом плане команда выглядит симпатично. Привычно выделяется Микель Оярсабаль, прогрессирует Орри Оскарссон. А вот россиянин Арсен Захарян получает маловато игровой практики. Быть может, получит шанс в этом поединке?!

Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. «Доностьяррас» выглядят монолитнее оппонента, да и в плане реализации вполне преуспевают.

На что ставят в матче Кристал Пэлас — Реал Сосьедад Букмекерские коэффициенты на матч Кристал Пэлас — Реал Сосьедад: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Кристал Пэлас» фаворитом с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.90, а победа «Реал Сосьедада» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Реал Сосьедад» весьма прилично атакует, тогда как «орлы» нынче переживают явный кризис жанра.

3.30 Победа «Реал Сосьедада» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Кристал Пэлас» — «Реал Сосьедад» принесёт чистый выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Кристал Пэлас» — «Реал Сосьедад» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт