В предстоящем экспрессе проанализируем две встречи Лиги чемпионов, а также игру российской Первой лиги. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.13.

«ПСЖ» — «Рома»

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап

После четырёх туров «ПСЖ» с 12 очками занимает первое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда поочерёдно обыграла «Слован» (6:1), «Ман Сити» (4:2), «Барселону» (4:2) и «Вильярреал» (6:0).

В чемпионате Франции дела у «ПСЖ» тоже идут по плану: команда создала себе комфортный отрыв в три очка после 11 туров. Гораздо больше Луиса Энрике сейчас беспокоят тяжёлые травмы Дуэ и Кварацхелии, которые в лучшем случае восстановятся к концу сезона.

У «Ромы» пока 4 очка в таблице общего этапа Лиги чемпионов после четырёх матчей. Римляне победили «Слован» (4:0), сыграли вничью с «Фенербахче» (1:1), а также уступили «Реалу» (3:4) и «МЮ» (2:3).

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Но даже в проигранных встречах «Рома» смотрелась ничуть не хуже соперников. В чемпионате Италии подопечные Джан Пьеро Гасперини сейчас занимают вторую строчку, разгромив в последнем туре «Парму» (5:1) в гостях — в этой игре Мален сделал покер. Большим подспорьем стало и возвращение в строй Дибалы. «Рома», с учётом потерь хозяев, не должна терпеть разгромное поражение.

Наш прогноз: победа гостей с форой +2 за 1,46.

«Спортинг» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап

Сейчас «Спортинг» с 9 очками идёт на 10‑м месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов и показывает футбол отличного качества. Команда выиграла у «Шахтёра» (1:0), «Галатасарая» (3:1), «Ланса» (2:0) и неожиданно проиграла ЛАСКу (2:3).

Недавно лиссабонцев возглавил известный португальский специалист Пауло Фонсека, ради этой работы спешно покинувший «Лион». Под его руководством «Спортинг» пока провёл две игры, победив «Морейренсе» (1:0) в чемпионате и «Униау де Серру» (4:0) в Кубке страны.

Дебют Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед» получился провальным: команда потерпела разгромное поражение в гостях от «Ливерпуля» (0:4). При этом уже на старте при счёте 0:0 случилось раннее удаление Лени Йоро — оно серьёзно сказалось на исходе.

В Лиге чемпионов сейчас «МЮ» имеет в активе 6 очков и располагается в середине турнирной таблицы. Команда обыграла «Рому» (3:2) и разгромила «Сабах» (4:0). У хозяев есть потери в защите, а у гостей оборона изначально нестабильна, и так быстро Почеттино её не наладит. Поэтому игра должна получиться результативной с обеих сторон.

Наш прогноз: обе забьют за 1,45.

«КАМАЗ» — «Енисей»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

После 18 матчей «КАМАЗ» имеет 17 очков и идёт на 15‑й позиции — рядом с зоной вылета. В последней игре команда выиграла на своём поле у одного из лидеров, костромского «Спартака», со счётом 3:1.

Ранее было поражение в гостях от «Велеса» (1:2) и ничья дома с московским «Торпедо» (1:1). В целом дружина Антона Хазова набрала отличный ход в последнее время: много забивает и постепенно выбирается из подвала турнирной таблицы.

После прихода на пост главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова крен в игре красноярцев сместился в сторону атаки. Команда резко прибавила в результативности, но баланса пока не хватает.

Сейчас «Енисей» находится в зоне вылета — строчкой ниже «КАМАЗа». В последнем туре случилось домашнее поражение от «Волги» (1:2), а ранее был разгром крепкого «Сочи» (3:0).

Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,48.

3.13 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,13.