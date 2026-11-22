В мае Джан Пьеро Гасперини так бурно праздновал победу над «Пармой», что, по воспоминаниям Доньелла Малена, в раздевалке римлян летал стол. Тогда голландец реализовал пенальти на 101-й минуте и приблизил «Рому» к возвращению в Лигу чемпионов. Через полгода на том же стадионе нападающий оформил покер, повторил клубный рекорд Педро Манфредини и укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров европейской топ-5 за 2026 год. А ещё в январе Мален с трудом пробивался в стартовый состав «Астон Виллы».

В 20 лет Мален забил пять мячей в одном матче чемпионата Нидерландов, но после переезда в Германию стал чаще играть на фланге

За семь лет до покера в Парме Малену удался ещё более результативный матч. В сентябре 2019 года нападающий ПСВ забил все пять мячей команды во встрече с «Витессом» (5:0), став третьим футболистом в истории клуба, которому удалось отличиться пять раз в одной игре чемпионата Нидерландов. Последний раз подобное достижение покорялось игроку ПСВ в 1964 году. К тому моменту Мален уже успел поучиться в академиях двух европейских грандов. В 16 лет воспитанник «Аякса» перебрался в лондонский «Арсенал», где вскоре начал привлекаться к тренировкам первой команды Арсена Венгера. Однако за два с половиной года в Англии голландец так и не дебютировал на взрослом уровне, а летом 2017-го предпочёл вернуться на родину.

Дониэлл Мален после матча с «Витессом» в сентябре 2019 года globallookpress.com

Позже в разговоре со Sky Sports Мален признавался, что в 16 лет, возможно, ещё не был полностью готов к работе с первой командой «Арсенала», но многому научился за время выступлений в Англии. В ПСВ нападающий тоже начинал с резервного состава, выступавшего во втором дивизионе, зато уже в первом полноценном сезоне за основу забил десять мячей в чемпионате. К лету 2021 года Мален дорос до футболиста стартового состава сборной Нидерландов, а за последний сезон в Эйндховене забил 27 голов во всех турнирах.

В том же году голландец перешёл в дортмундскую «Боруссию», которая как раз продала Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед». Скорость, техника и способность действовать на нескольких позициях позволяли использовать Малена в разных сочетаниях, однако в центре нападения у дортмундцев сначала играл Эрлинг Холанн, а после его ухода клуб приобрёл Себастьена Аллера и Никласа Фюллькруга. За три с половиной года в Германии Мален забил 39 мячей в 132 встречах во всех турнирах и вместе с «Боруссией» добрался до финала Лиги чемпионов. При этом приблизиться к показателям последнего сезона в ПСВ ему так и не удалось, а при Нури Шахине голландец постепенно потерял место в стартовом составе. В первой половине сезона-2024/25 на его счету было лишь три гола в Бундеслиге.

Мален в дортмундской «Боруссии» globallookpress.com

Эмери собирался использовать Малена на трёх позициях, а сам футболист хотел играть ближе к воротам

В январе 2025 года «Астон Вилла» заплатила за Малена около 24 млн евро. Унаи Эмери привлекала универсальность нападающего, которого испанец мог использовать сразу в нескольких ролях в зависимости от соперника и состояния остальных футболистов. Вскоре после трансфера Эмери рассказывал, что на тренировках пробует голландца в центре нападения, на позиции десятого номера и на правом фланге, причём последний вариант тренер считал приоритетным. Сам Мален уверял, что после стольких лет игры на разных позициях готов подстраиваться под требования наставника, но при этом сделал небольшую оговорку. «Я просто хочу быть ближе к воротам», — говорил нападающий в интервью Sky Sports.

Проблема заключалась в том, что основным центральным нападающим бирмингемцев оставался Олли Уоткинс, который к приходу Малена уже несколько сезонов подряд был лучшим бомбардиром команды в АПЛ. Голландец действительно получал игровое время в центре атаки, однако преимущественно выходил на замену и не мог рассчитывать на постоянное место в составе. За год в «Астон Вилле» Мален провёл 46 матчей во всех турнирах, но только 14 из них начал с первых минут. В чемпионате Англии нападающий забил семь мячей в 35 встречах.

Мален подписывает контракт с «Астон Виллой» globallookpress.com

О причинах своего ухода он довольно откровенно рассказал уже в октябре 2026 года в интервью Corriere dello Sport. На вопрос журналиста о том, кто выступил инициатором расставания с английским клубом, Мален ответил, что сам принял такое решение. «Я хотел играть каждую неделю и чувствовать себя важной частью команды. Тогда я не чувствовал себя важным игроком», — объяснил голландец. Интерес к нему проявляли мадридский «Атлетико» и «Ювентус», однако именно в «Роме» Мален получил возможность регулярно выступать на предпочитаемой позиции. Ещё до оформления трансфера Гасперини пообщался с нападающим и подробно объяснил, какую роль отводит ему в своей игровой модели.

Гасперини искал нападающего с определённым набором качеств – Мален подошёл идеально

В первой половине сезона-2025/26 Гасперини столкнулся с довольно непривычной для себя проблемой. Его «Рома» обладала одной из лучших оборон чемпионата Италии, однако испытывала серьёзные трудности с результативностью — за первые 18 туров римляне забили всего 22 мяча. После девяти лет работы с «Аталантой», которая при Гасперини несколько раз становилась самой результативной командой Серии А, от итальянца ожидали совсем другого футбола. Однако возможности Эвана Фергюсона и Артёма Довбика не в полной мере соответствовали требованиям тренера, а постоянные травмы нападающих вынуждали его периодически использовать в центре атаки Пауло Дибалу.

Малена арендовали 16 января, а уже через два дня голландец вышел в стартовом составе на выездную встречу с «Торино». За первые полчаса он дважды отправил мяч в ворота хозяев после передач Дибалы, хотя один из голов отменили из-за офсайда. «Рома» победила со счётом 2:0, а Гасперини после финального свистка подробно объяснил, чем его привлёк новичок. Для итальянца особенно важна способность центрального нападающего освобождаться от опеки за счёт движения без мяча. Малену необязательно постоянно бороться с центральными защитниками спиной к воротам, поскольку он может отрываться от них благодаря резким диагональным рывкам, получать передачи на скорости и быстро завершать атаки. Впоследствии Гасперини даже сравнивал голландца с Джанлукой Виалли, отмечая схожую манеру открываться за спинами защитников, а в разговоре о скорости обработки мяча и нанесения удара вспоминал Гонсало Игуаина.

Дониэлл Мален и Пауло Дибала в матче против «Торино» globallookpress.com

Важную роль в результативности Малена сыграло и взаимодействие с Дибалой. Аргентинец при Гасперини регулярно получает мяч между линиями, откуда может выполнять передачи в разрез. Если раньше ему зачастую приходилось ждать подключения партнёров или самостоятельно продвигаться к штрафной, то с появлением голландца у него появился адресат, способный практически сразу воспользоваться свободным пространством за спинами защитников.

После первых четырёх туров нынешнего чемпионата на счету Малена было шесть голов, три из которых ему помог забить именно Дибала. Аргентинец к тому моменту лидировал в Серии А по количеству созданных голевых моментов, а голландец значительно опережал остальных нападающих чемпионата по показателю ожидаемых голов без учёта пенальти. По данным Opta, в «Астон Вилле» Мален проводил около двух третей игрового времени на позиции центрального нападающего, поэтому его преображение в Италии нельзя объяснить исключительно сменой амплуа. Гасперини предоставил ему значительно больше игрового времени и выстроил атакующие взаимодействия с учётом его сильных сторон, а партнёры стали регулярно доставлять мяч в зоны, где голландец наиболее опасен.

За полгода в Италии Мален забил вдвое больше, чем за весь период выступлений в АПЛ

Во второй половине прошлого сезона Мален забил 14 мячей в 18 встречах Серии А. За аналогичный период среди футболистов европейской топ-5 больше отличился только Гарри Кейн, на счету которого было 16 голов в Бундеслиге. При этом заметно выросла результативность всей команды Гасперини — если до появления Малена римляне в среднем забивали чуть больше одного мяча за игру, то весной этот показатель приблизился к двум.

Одним из решающих эпизодов в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов стал майский выезд в Парму. За три минуты до конца основного времени хозяева вышли вперёд (2:1), однако на 94-й минуте Девайн Ренш сравнял счёт, а затем заработал пенальти. Мален реализовал 11-метровый на 101-й минуте, оформил дубль и принёс «Роме» победу. Римляне завершили чемпионат серией из пяти побед подряд и заняли третье место, благодаря чему впервые с сезона-2018/19 вернулись в Лигу чемпионов. Уже 26 мая клуб официально объявил о полноценном переходе Малена, подписавшего контракт до лета 2030 года. По информации итальянской прессы, сумма выкупа составила 25 млн евро.

Мален реализует победный пенальти в ворота «Пармы» globallookpress.com

Голландец стал очередным центральным нападающим, который существенно прибавил в результативности под руководством Гасперини. Всего за год до его появления в Риме итальянец помог Матео Ретеги стать лучшим бомбардиром Серии А. Форвард сборной Италии забил 25 мячей за сезон и побил клубный рекорд «Аталанты», принадлежавший Филиппо Индзаги. Любопытно, что и предыдущим футболистом, которому удалось трижды за календарный год забить не менее трёх мячей в одном матче Серии А, был подопечный Гасперини. Речь о Йосипе Иличиче, который делал это в составе бергамасков.

Мален превзошёл Батистуту и повторил достижение нападающего, которому болельщики придумали прозвище за любовь к хет-трикам

Нынешний чемпионат Мален начал с трёх голов в ворота «Фиорентины» и дубля в матче с «Лечче». Для пяти голов ему потребовалось всего 135 минут игрового времени. За всю историю Серии А лишь один футболист забивал больше в двух стартовых турах чемпионата. В сезоне-1960/61 нападающий «Ромы» Педро Манфредини начал выступление с двух хет-триков. Аргентинец перебрался в Италию из «Расинга» после победы на Кубке Америки 1959 года и отличался необычной для центральных нападающих своего времени подвижностью. Он охотно вступал в единоборства с защитниками, обыгрывал соперников на дриблинге и регулярно забивал после открываний без мяча.

Педро Манфредини globallookpress.com

За время выступлений в «Роме» Манфредини оформил девять хет-триков, за что болельщики прозвали его Man-tre-dini, обыграв фамилию футболиста и итальянское слово tre («три»). Аргентинец помог римлянам завоевать Кубок ярмарок в 1961 году, забив 12 мячей по ходу турнира, а спустя два сезона стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии вместе с Харальдом Нильсеном.

Мален уже за первые 20 матчей в Серии А приблизился к достижениям величайших нападающих, выступавших в Италии. Голландец забил 19 мячей, тогда как Габриэль Батистута на аналогичном отрезке после перехода в «Рому» в 2000 году отличился 15 раз. Среди всех футболистов в истории чемпионата Италии результативнее первые 20 встреч провели только Гуннар Нордаль и Жозе Алтафини, забившие по 20 мячей за «Милан».

Теперь Мален повторил и другой рекорд Манфредини — благодаря покеру в ворота «Пармы» голландец довёл количество голов в Серии А за календарный год до 26. Даже Франческо Тотти, Батистуте, Эдину Джеко и Винченцо Монтелле за время выступлений в Риме подобное не удавалось. Последним футболистом «Ромы», забивавшим четыре мяча в одном матче чемпионата, оставался как раз Монтелла. В марте 2002 года итальянец оформил покер в римском дерби против «Лацио» (5:1).

Доньелл Мален празднует гол globallookpress.com

«Рома» забивает с результативностью, которой в Серии А не видели 76 лет

После 12 туров нынешнего чемпионата Италии на счету команды Гасперини 36 голов. Последний раз клубам Серии А удавалось забить больше на стартовом отрезке первенства в сезоне-1950/51, когда схожую результативность демонстрировали «Интер», «Милан» и «Ювентус». За треть голов римлян отвечает Мален, который отличился 12 раз в 11 встречах. Ещё четыре мяча голландец забил в Лиге чемпионов, где после четырёх туров делит одну строчку в списке бомбардиров с Кейном, Килианом Мбаппе и Рафиньей.

Сам Гасперини после победы над «Пармой» признался, что даже он не рассчитывал на настолько впечатляющую результативность. По мнению итальянца, его команда получает от Малена больше, чем могла бы получить от номинально более сильного нападающего, который хуже соответствовал бы её стилю игры. При этом у «Ромы» есть вполне конкретные турнирные задачи, для решения которых результативность голландца особенно важна. Римляне до сих пор не потерпели ни одного поражения в нынешнем чемпионате, набрали 30 очков и отстают от лидирующего «Лацио» всего на два. В последний раз клуб выигрывал скудетто в 2001 году при Фабио Капелло и Батистуте.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Уже 25 ноября команде Гасперини предстоит сыграть на выезде с ПСЖ в Лиге чемпионов, а 13 декабря состоится римское дерби. К встрече с «Лацио» Мален вполне может подойти уже в статусе единоличного обладателя бомбардирского рекорда «Ромы»: чтобы превзойти достижение Манфредини, установленное ещё в 1960 году, ему осталось забить всего один мяч.