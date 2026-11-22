В апреле «Бавария» и ПСЖ устроили самый результативный полуфинальный матч в истории Лиги чемпионов (4:5). Семь из девяти мячей забили Гарри Кейн, Майкл Олисе, Луис Диас, Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле. К концу ноября каждый из них успел побывать в лазарете, а теперь серьёзную травму получил ещё и Дезире Дуэ. Перед возобновлением еврокубков Венсану Компани и Луису Энрике приходится пересматривать сочетания в нападении.

«Бавария» потеряла Кейна и Олисе за один тайм

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов ПСЖ забил 45 мячей, а «Бавария» — 43. Больше в истории турнира за один сезон не забивал никто, за исключением «Барселоны»-1999/00, которая разделяет рекорд с парижанами. При этом за 26 из 43 голов мюнхенцев отвечали три футболиста: Кейн отличился 14 раз, Диас — семь, Олисе — пять. К домашнему матчу с «Кёльном» 20 ноября Компани уже не мог рассчитывать на Диаса, Сержа Гнабри и Исмаэля Саибари. Сам бельгиец вернулся на тренерскую скамейку после пятиматчевого отсутствия, связанного с проблемами со здоровьем, а в заявку мюнхенцев впервые за долгое время попал Джамал Мусиала.

Однако уже на 20-й минуте Компани пришлось менять Кейна. Англичанин получил повреждение голеностопа после контакта с защитником гостей Йоэлем Шмидом, попытался продолжить встречу, но вскоре покинул поле. Обследование выявило разрыв связки синдесмоза левого голеностопного сустава. В ночь на субботу нападающего успешно прооперировали, а его восстановление займёт несколько месяцев. Ещё до перерыва повреждение получил Олисе, которому Том Краусс попал по ноге у границы штрафной площади. Француз завершил первый тайм, но на вторую половину встречи уже не вышел и впоследствии покинул стадион на костылях. В его случае обошлось без серьёзных последствий: врачи диагностировали ушиб передней части стопы.

Кейн получил травму в матче с «Кёльном» globallookpress.com

О значимости Кейна для нынешней «Баварии» многое говорит его статистика, причём в этом сезоне англичанин особенно полезен в подыгрыше. Если в предыдущей кампании он забил 61 мяч в 51 встрече за клуб, то сейчас в десяти турах Бундеслиги на его счету четыре гола и восемь результативных передач по данным Opta. В четырёх матчах Лиги чемпионов нападающий набрал ещё 4+3. Перед ноябрьской паузой на игры сборных именно Кейн организовал оба гола «Баварии» в победной встрече с «Майнцем» (2:1), ассистировав Йозуа Киммиху и Леннарту Карлю. Англичанин регулярно опускается в полузащиту, участвует в продвижении мяча и освобождает пространство для рывков партнёров. Поэтому Компани предстоит компенсировать потерю одного из лучших распасовщиков команды, который одновременно является её основным центральным нападающим.

Оба потенциальных сменщика Кейна травмировались ещё в октябре. Компани приходится обращаться к резервной команде

При других обстоятельствах бельгиец наверняка рассмотрел бы вариант с переводом в центр нападения Гнабри, который неоднократно играл на этой позиции как в клубе, так и в сборной Германии. Однако 31-летний футболист повредил заднюю поверхность бедра в матче с дортмундской «Боруссией» 31 октября и, как ожидается, вернётся только в следующем году. В той же встрече выбыл и Саибари, которого «Бавария» приобрела у ПСВ минувшим летом. Универсальный марокканец способен действовать в полузащите и на любой позиции в атаке — на чемпионате мира-2026 он выступал в том числе в роли центрального нападающего сборной Марокко и забил три мяча. По иронии судьбы Саибари получил практически такую же травму, как и Кейн: разрыв связки синдесмоза, потребовавший хирургического вмешательства.

В итоге против «Кёльна» после ухода англичанина на острие атаки оказался 18-летний Леннарт Карль. Молодой немец гораздо привычнее чувствует себя на позиции атакующего полузащитника, откуда может смещаться направо или получать мяч между линиями. Использовать его в качестве ложной девятки вполне возможно, однако против соперников, которые защищаются низким блоком, мюнхенцам может не хватать присутствия высокорослого форварда в штрафной. Ещё показательнее выглядели замены Компани. Вместо Олисе на второй тайм вышел 19-летний Тим Биндер, а на 88-й минуте дебютировал его ровесник Ноа Коджо-Эвора. Оба до этого не имели опыта выступлений в Бундеслиге.

Ноа Коджо-Эвора globallookpress.com

Коджо-Эвора как раз является профильным центральным нападающим. Француз перебрался в академию «Баварии» в 2024 году, забил восемь мячей в 26 встречах за команду U19, а в нынешнем сезоне выступает за резервный состав мюнхенцев в Региональной лиге, четвёртом по силе дивизионе Германии — там на его счету четыре гола в 14 матчах. Есть у Компани и ещё более молодой вариант! В ноябре 16-летний Бастиан Ассомо забил восемь мячей в трёх дебютных встречах за сборную Германии U17. Несмотря на возраст, воспитанник берлинской «Герты» уже является одним из лучших бомбардиров резервной команды «Баварии» с шестью голами в 12 матчах. После игры с «Кёльном» журналисты напрямую спросили Компани о возможности привлечения Ассомо к основе, однако бельгиец не стал конкретизировать свои планы.

Наиболее реалистичным решением пока выглядит использование Диаса в центре нападения. Колумбиец периодически играл на этой позиции в «Ливерпуле», а его возвращение ожидается в ближайшие дни. Тем не менее в таком случае Компани придётся искать замену уже самому Диасу на левом фланге. «Сейчас совершенно необычная ситуация. Нам нужны невероятные выступления от футболистов, которые не привыкли к такому давлению в "Баварии"», — признался Компани после ничьей с «Кёльном» (1:1).

Луис Энрике за месяц потерял двух лучших игроков прошлых финалов Лиги чемпионов

Проблемы ПСЖ обострились ещё 20 октября, когда парижане принимали «Барселону» в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике выиграла со счётом 4:2, однако по ходу встречи тренеру пришлось заменить сразу трёх футболистов основы. Дембеле почувствовал боль в задней поверхности бедра уже в дебюте матча, а в начале второго тайма серьёзную травму получил Кварацхелия. Грузинский вингер неудачно приземлился, пытаясь отобрать мяч у Хави Эспарта. Впоследствии у Хвичи диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена, а операцию футболисту провели в катарской клинике «Аспетар».

Хвича Кварацхелия получил повреждение в матче с «Барселоной» globallookpress.com

Кварацхелия был одним из главных героев предыдущей еврокубковой кампании ПСЖ. В сезоне-2025/26 грузин забил десять мячей и отдал шесть результативных передач в Лиге чемпионов, дважды отличился в апрельской встрече с «Баварией» и попал в число претендентов на «Золотой мяч». Его отсутствие наверняка затянется на большую часть нынешнего сезона. Кроме Кварацхелии и Дембеле, в матче с каталонцами травмировался Маркиньос, которому также потребовалось несколько недель на лечение повреждения бедра. Однако даже без трёх основных футболистов парижане продолжили побеждать, а 3 ноября разгромили «Вильярреал» на выезде со счётом 6:0.

К встрече с «Ниццей» 21 ноября Дембеле и Маркиньос восстановились, но теперь в лазарет отправился Дуэ. Спустя несколько минут после забитого мяча 21-летний француз неудачно поставил ногу при попытке обработать мяч и с повреждением правого колена покинул поле на носилках. Луис Энрике назвал травму серьёзной, однако окончательный диагноз станет известен после дополнительного обследования. На счету Дуэ в нынешнем сезоне шесть голов и четыре результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах.

Дезире Дуэ покинул поле на носилках в матче с «Ниццей» globallookpress.com

Для испанского тренера особенно неприятно, что Кварацхелия и Дуэ могли заменять друг друга на флангах. Оба хорошо действуют в ситуациях один в один, способны смещаться в центр и самостоятельно создавать моменты против организованной обороны. Дуэ также может выйти в полузащите, где Энрике периодически использовал его в зависимости от соперника.

ПСЖ летом обновил линию нападения. У Энрике больше возможностей, чем у Компани

Отчасти нынешние проблемы парижан могли оказаться ещё серьёзнее, если бы летом руководство клуба не приобрело сразу нескольких футболистов атакующего плана. Тем более что после второй подряд победы в Лиге чемпионов ПСЖ покинули Гонсалу Рамуш и Брадли Барколя. Одним из главных летних приобретений стал Ферран Торрес, подписавший пятилетний контракт с парижанами. Испанец хорошо знаком с требованиями Энрике по совместной работе в национальной сборной, где тренер использовал его как на флангах, так и в центре нападения. В нынешнем сезоне Торрес забил пять мячей в чемпионате Франции и ещё три в Лиге чемпионов.

Остальные новички способны частично компенсировать потерю Кварацхелии и Дуэ. Магнес Аклиуш, приобретённый у «Монако», предпочитает действовать справа с последующим смещением под левую ногу, тогда как бывший футболист «Аякса» Мика Годтс привычнее чувствует себя на противоположном фланге. Кроме того, всё более заметную роль в атакующих действиях ПСЖ играет 20-летний воспитанник клуба Сенни Меюлю. Номинальный полузащитник в пяти последних встречах во всех турнирах забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Именно он сравнял счёт в игре с «Ниццей», реализовав пенальти.

Ферран Торрес globallookpress.com

Любопытно, что в субботу Энрике изначально оставил Торреса и Дембеле в запасе, выпустив в атаке Аклиуша, Меюлю и Дуэ. После вынужденной перестановки испанец занял место травмированного француза, а на 85-й минуте именно Торрес с передачи вышедшего на замену Дембеле забил победный мяч (3:2). Несмотря на очередную потерю, Энрике пока не считает обязательным приобретение нового нападающего в январе. По словам тренера, наличие двух травмированных футболистов само по себе не означает, что клубу необходимо выходить на трансферный рынок.

До зимней паузы «Баварии» предстоит провести ещё семь матчей

Несмотря на кадровые проблемы, обе команды пока сохраняют хорошие позиции в национальных чемпионатах. ПСЖ выиграл 12 матчей подряд во всех турнирах и оторвался от ближайшего преследователя в Лиге 1 на пять очков, а «Бавария» остаётся непобеждённой с начала сезона. При этом в Лиге чемпионов парижане выиграли все четыре встречи, забили 20 мячей и возглавляют общую таблицу. Мюнхенцы же потеряли очки в матчах с норвежским «Викингом» (3:3) и лондонским «Арсеналом» (2:2), из-за чего располагаются только на 13-й строчке.

Венсан Компани и Луис Энрике globallookpress.com

До конца календарного года «Бавария» проведёт семь встреч в трёх турнирах. В Лиге чемпионов команде Компани предстоит сыграть с «Лиллем» и пражской «Славией», которые набрали всего по одному очку в четырёх стартовых турах. С учётом январских матчей против «Манчестер Юнайтед» и «Бетиса» терять очки против аутсайдеров общего этапа крайне нежелательно. У Энрике есть определённый запас в таблице, однако и соперники у парижан гораздо серьёзнее. В ближайшую среду на «Парк де Пренс» приедет «Рома» Джан Пьеро Гасперини, забившая 36 мячей за 12 туров Серии А, а в декабре ПСЖ отправится в Бирмингем на встречу с «Астон Виллой».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Ближайшие недели особенно важны для мюнхенцев с точки зрения зимней трансферной кампании. Кейн пропустит остаток календарного года и, вероятно, часть зимних матчей, а январское возвращение Гнабри и Саибари ещё не гарантирует, что они сразу будут готовы регулярно выходить в основе. До открытия трансферного окна у Компани есть семь встреч, чтобы оценить, насколько успешно его команда способна обходиться без профильного нападающего топ-уровня. Но сейчас кажется, что мюнхенцам неизбежно придётся выходить на рынок зимой.