В 2018 году московский «Велес» запустил реалити-шоу о жизни футбольной команды, выступавшей в третьем по силе дивизионе России. В те времена клуб существовал всего два года, его игроки не получали больших зарплат, а руководство всерьёз рассчитывало добраться до РПЛ не позднее 2026-го. Тогда подобные планы выглядели довольно смело: большинство футболистов едва ли были известны за пределами ПФЛ, а за проектом не стояли ни крупная корпорация, ни региональные власти. В 2026 году «Велес» действительно оказался неподалёку от Премьер-лиги. После 19 матчей команда Алексея Стукалова занимает пятое место с 31 очком, всего на два балла отставая от «Сочи», который находится в зоне переходных матчей. Причём ещё летом домодедовцы выступали во Второй лиге, а за последние три месяца успели обыграть «Арсенал», «Нижний Новгород» и «Урал». Однако президент клуба Евгений Шиленков ещё в августе заявил, что бороться за выход в РПЛ сейчас не собирается. По его оценке, для полноценного выступления в элите нужен бюджет не меньше полутора миллиардов рублей, тогда как собственные финансовые возможности «Велеса» значительно скромнее.

Финансист создал футбольный клуб и попытался продать его название банку

Евгений Шиленков основал «Велес» 14 марта 2016 года, когда работал топ-менеджером инвестиционной компании «Велес Капитал». Футболом он увлекался с детства, а собственный клуб задумывал как долгосрочный частный проект, способный постепенно подниматься по российской футбольной системе. Первый сезон команда провела на любительском уровне, заняла второе место в Третьем дивизионе, а уже через год получила профессиональный статус и начала выступать в ПФЛ.

К сезону-2019/20 «Велес» выиграл западную группу ПФЛ и впервые поднялся в ФНЛ. На содержание команды тогда уходило около 100 млн рублей в год, причём Шиленков финансировал её преимущественно собственными средствами. Для сравнения, расходы самарских «Крыльев Советов» в тот период приближались к двум миллиардам. Президент «Велеса» при этом открыто говорил, что денег на команду мог бы выделять больше только при появлении новых источников дохода.

Евгений Шиленков globallookpress.com

В 2019 году Шиленков подготовил для одного из крупнейших частных банков России, который тогда стал титульным спонсором РПЛ, презентацию с предложением инвестировать в «Велес». Взамен клуб был готов сменить название на бренд «жёлтого» банка. Идея заключалась в том, что финансовая организация могла получить собственную футбольную команду и продвигать её значительно дешевле, чем обходилось спонсорство всей лиги. Договориться о сотрудничестве в итоге не удалось, а в интервью Sport24 летом 2022 года Шиленков вновь рассуждал о продаже названия клуба. По мнению предпринимателя, крупной компании было бы выгоднее вложиться в перспективную команду Первой лиги, помочь ей выйти в РПЛ и впоследствии получать доходы от телевизионных контрактов, спонсоров и других коммерческих направлений. Сам «Велес» при этом обходился примерно в 150 млн рублей за сезон, тогда как средний бюджет клуба ФНЛ, по оценке Шиленкова, составлял около 250 млн.

Привлекать внимание к проекту пытались и менее затратными способами. В 2018 году «Велес» выпустил реалити-сериал «Команда» о повседневной жизни футболистов, тренеров и сотрудников клуба. Вместо миллионных контрактов и роскошных раздевалок зрителям показывали обычную команду ПФЛ с небольшими зарплатами и стремлением подняться выше. В 2021-м клуб запустил собственную NFT-коллекцию, став одним из первых российских футбольных проектов, экспериментировавших с таким форматом. Ещё раньше «Велес» организовывал трансляции домашних матчей во «ВКонтакте» и придумывал необычные акции для болельщиков. Массовой аудитории эти эксперименты не принесли, но помогли молодому клубу получить известность за пределами своего дивизиона.

«Велес» на стадионе «Авангард» в первые годы globallookpress.com

Зарплаты по 100 тысяч рублей и футболисты на продажу. Как «Велес» зарабатывал без большого спонсора

В первый период выступления в ФНЛ «Велес» установил внутренний потолок зарплат примерно на уровне 100 тысяч рублей в месяц. Исключения допускались, но руководство старалось не заключать дорогих контрактов с бывшими игроками РПЛ, предпочитая молодых футболистов, которые рассчитывали использовать клуб для дальнейшего карьерного роста. В 2021 году Шиленков объяснял Sports.ru, что на зарплаты и премиальные уходит около 60–70% бюджета команды. Возможности увеличить эту долю за счёт новых инвестиций практически не было, поэтому клуб искал другие аргументы для игроков: стабильное место в составе, работу с перспективным тренером и шанс получить более выгодное предложение после успешного сезона. По словам президента, некоторые футболисты оставались в «Велесе» даже при наличии предложений с зарплатой в несколько раз выше.

Подобный подход приносил и трансферные доходы. В 2020 году «Велес» продал нападающего Артёма Максименко в «Урал» за 10 млн рублей. В 2022-м полузащитник Мамаду Майга перешёл в «Пари НН» за 13 млн, а Артур Галоян отправился в «Аланию» за 25 млн. Ещё через год защитника Марата Бокоева приобрёл «Акрон» за 10 млн рублей. По данным официального сайта клуба, эти четыре сделки принесли в общей сложности 58 млн рублей. Для команды с годовым бюджетом около 100–150 млн рублей такие поступления были заметными. Однако даже успешные трансферы не могли сделать «Велес» полностью самоокупаемым. Шиленков неоднократно признавал, что клуб продолжает нуждаться в финансировании собственника, а коммерческих доходов недостаточно для покрытия всех расходов.

Игровой эпизод встречи «Велеса» с «Енисеем», ноябрь 2022 года globallookpress.com

К августу 2026 года ситуация со спонсорами существенно не улучшилась. Шиленков рассказал «Матч ТВ», что на футболках команды по-прежнему нет титульного партнёра, а найти крупного инвестора стало сложнее, чем во время первого выступления в ФНЛ. При этом он утверждал, что за всё время существования «Велеса» клуб ни разу не задерживал выполнение финансовых обязательств перед сотрудниками и подрядчиками. Стабильность расходов остаётся одним из основных принципов управления, даже если ради неё приходится отказываться от более дорогих футболистов. В последние годы за «Велес» успели поиграть бывшие спартаковцы Евгений Макеев и Илья Кутепов, однако нынешний состав снова собран преимущественно из игроков, которым ещё предстоит заявить о себе на высоком уровне. Летом Шиленков отдельно объяснял, почему не собирается приглашать известных ветеранов вроде Артёма Дзюбы или Антона Заболотного: зарплатные ожидания таких футболистов слишком далеки от возможностей клуба, а при комплектовании команды предпочтение отдают тем, кто находится на подъёме карьеры.

Стукалов дважды вывел «Велес» в Первую лигу. Во второй раз всё решил пенальти 40-летнего форварда

Первое появление «Велеса» в ФНЛ связано с Алексеем Стукаловым, который возглавил команду в 2019 году. Под его руководством москвичи выиграли западную группу ПФЛ, а в дебютном сезоне-2020/21 заняли восьмое место в Первой лиге. Для клуба, которому на тот момент исполнилось всего пять лет, результат оказался неожиданно высоким. Самого Стукалова вскоре пригласили в «Уфу», выступавшую в РПЛ, а «Велес» продолжил чемпионат уже без тренера, обеспечившего первый серьёзный успех. Следующие два сезона команда провела значительно хуже: в 2022 году она финишировала тринадцатой, а весной 2023-го заняла пятнадцатое место и вылетела обратно во Вторую лигу. Шиленков менял тренеров, пытаясь вернуть прежние результаты, однако ни Александру Грищенко, ни Кириллу Альшевскому добиться повышения не удалось. Летом 2025 года президент снова пригласил Стукалова, который к тому времени успел поработать в «Уфе», «Роторе» и саратовском «Соколе».

Алексей Стукалов на пресс-конференции во время работы с «Ротором» globallookpress.com

В первом же сезоне после возвращения тренер вновь вывел «Велес» в Первую лигу, хотя повышение досталось команде непросто. В июне 2026 года домодедовцы встретились с «Сибирью» в переходных матчах. Дома команда Стукалова победила 4:1, но в ответной игре в Новосибирске уже к перерыву уступала 1:2 после дубля 40-летнего Антона Кобялко. На 81-й минуте ветеран получил возможность оформить хет-трик с пенальти и сделать концовку ещё более нервной, однако голкипер «Велеса» Расул Мицаев отразил удар. Гости удержали необходимый результат и спустя три года вернулись во второй по силе дивизион российского футбола. За короткое летнее межсезонье команда не стала полностью менять состав. Вратарь Сергей Самок, полузащитники Муслим Бамматгереев, Кирилл Корольков, Дмитрий Садов и вингер Артур Мурза стали основными приобретениями. Большинство футболистов, выступавших во Второй лиге, сохранили места в команде. Шиленков объяснял такое решение ограниченным временем на трансферы и желанием дать шанс игрокам, которые сами добились повышения.

Вратарь «Велеса» Расул Мицаев в матче с «Машуком-КМВ» globallookpress.com

В новом сезоне Стукалов продолжил использовать активное движение футболистов между позициями, прессинг и быстрые переходы в атаку. В августовском разборе «Чемпионата» отмечалось, что команда достаточно гибко меняет расстановку по ходу матчей и часто прибавляет после замен. При этом статистика первых туров не позволяла считать «Велес» одним из безоговорочных лидеров лиги по качеству игры: команда занимала места во второй половине таблицы по количеству ударов и создаваемых голевых моментов. Однако результативность отдельных футболистов постепенно помогла закрепиться в верхней части чемпионата. К середине ноября лучший бомбардир «Велеса» Карим Гираев забил шесть мячей, Захар Тарасенко — четыре. Лидером по результативным передачам стал Кирилл Корольков, на счету которого семь ассистов. Хорошо проявил себя и Александр Шубин, который выступает за клуб с 2023 года и постепенно превратился в одного из важнейших игроков середины поля.

Захар Тарасенко и партнёры по «Велесу» после стыковых матчей с «Сибирью» globallookpress.com

Обыграли «Урал», идут пятыми, но не собираются в РПЛ. Что мешает «Велесу»?

10 октября «Велес» приехал в Екатеринбург на матч против «Урала», который не проигрывал в чемпионате одиннадцать встреч подряд. Уже к 23-й минуте гости вели 2:0 после автогола Дмитрия Тихого и пенальти Артура Колоскова. Екатеринбуржцы сократили отставание во втором тайме, но команда Стукалова удержала победу 2:1 и поднялась на второе место с 26 очками. Для клуба, который ещё несколькими месяцами ранее играл во Второй лиге, это был один из самых заметных результатов сезона.

Впрочем, удержаться в первой тройке не удалось. В конце октября «Велес» проиграл ульяновской «Волге» (0:1), поделил очки с костромским «Спартаком» (1:1), затем обыграл КАМАЗ (2:1), а 15 ноября уступил «Челябинску» 2:4. В последнем матче команда пропустила трижды уже к 28-й минуте, и дубль Гираева не помог исправить положение. После 19 встреч у домодедовцев девять побед, четыре ничьи и шесть поражений при равной разнице мячей — 25:25. Пятое место остаётся высоким результатом для новичка, однако по пропущенным голам видно, что стабильности команде пока не хватает.

Эпизод матча «Торпедо» — «Велес» (1:1) globallookpress.com

В сентябре Стукалов отдельно подчёркивал, что задача на сезон не изменилась: закрепиться в Первой лиге и развивать футболистов. Президент занимает такую же позицию. В августовском интервью «Матч ТВ» Шиленков объяснил, что для выступления в РПЛ клубу необходимы ресурсы, которых пока нет, а бюджет в один миллиард рублей для «Велеса» остаётся недостижимой суммой. По его оценке, в нынешних условиях клубу премьер-лиги для конкурентоспособности требуется около полутора миллиардов рублей в год.

Дополнительным ограничением остаётся стадион — летом 2026 года «Велес» официально сменил московскую регистрацию на подмосковную и теперь представляет Домодедово, где проводил домашние встречи большую часть своей истории. Местный «Авангард» вмещает 5500 зрителей и подходит для Первой лиги, однако в случае выхода в РПЛ команде пришлось бы искать другую арену. Шиленков признаёт эту проблему, но пока не собирается переезжать: по его словам, клуб доволен условиями в Домодедово, а строительство нового стадиона без реальных перспектив выступления в элите не имеет смысла.

Болельщики «Велеса» на выездном матче со СКА-Хабаровском globallookpress.com

Интересно, что и по посещаемости «Велесу» ещё есть куда расти. По данным самого клуба, в 2024 году рекордом регулярного первенства Второй лиги стали 1013 зрителей на встрече с «Кубанью». Значительно больше людей собрал кубковый матч против медийного «Амкала» — 3927 болельщиков. Такие цифры показывают разницу между вниманием к отдельному громкому событию и постоянной аудиторией команды. А без устойчивого интереса зрителей сложнее рассчитывать на серьёзные спонсорские контракты.

Календарь и таблица РПЛ

21 ноября «Велес» сыграет на выезде с «Сочи», который занимает четвёртое место и опережает команду Стукалова на два очка, имея матч в запасе. В сентябре сочинцы уже победили в Домодедово со счётом 2:1, поэтому предстоящая встреча станет для «Велеса» ещё одной проверкой на фоне конкурентов, рассчитывающих на повышение в классе. Победа позволит частному клубу как минимум временно обойти «Сочи» и оказаться в зоне переходных матчей. Но даже такой результат вряд ли изменит позицию руководства: Шиленков уже однажды поставил цель добраться до РПЛ к 2026 году, а теперь предпочитает не обещать повышение без необходимого финансирования. Пока «Велес» может позволить себе бороться за место в верхней части Первой лиги, но не может позволить себе уверенно планировать жизнь в Премьер-лиге.