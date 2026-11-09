«Спартак» обыграл «Акрон» (2:1) и поднялся на 3-е место в РПЛ, но Александр Максименко едва не лишил команду победы. На 83-й минуте голкипер выскочил за пределы штрафной и сбил Артёма Шуманского, за что получил прямую красную карточку. Теперь Александр пропустит очередной матч из-за дисквалификации. Всего месяц назад Максименко оставил «Спартак» в меньшинстве практически таким же способом — встречу с «Крыльями Советов» красно-белые тогда завершили вничью (1:1), хотя сумели открыть счёт уже после удаления. За 4 тура основной вратарь дважды вынудил Хуана Карлоса Карседо ломать первоначальный план на игру. Ситуация особенно странная на фоне статистики Максименко. Ещё в сентябре он лидировал в РПЛ по проценту отражённых ударов и считался одним из лучших голкиперов чемпионата. Теперь россиянин повторил редчайшее для своей позиции достижение: за всю историю РПЛ только 3 вратаря до него получали 2 красные карточки за сезон.
Два удаления по одному сценарию
Первый эпизод произошёл 10 октября в Самаре. На 24-й минуте встречи с «Крыльями Советов» голкипер хозяев Никита Кокарев длинной передачей отправил Амара Рахмановича в прорыв, полузащитник убежал от защитников «Спартака» и практически вышел один на один с Максименко. Вратарь покинул штрафную, попытался остановить соперника, но вместо мяча попал по ногам Рахмановича. Арбитр Никита Новиков сразу показал прямую красную карточку, а видеоассистенты не стали вмешиваться. Карседо пришлось пожертвовать Маркиньосом, чтобы выпустить Илью Помазуна. Несмотря на численное меньшинство, «Спартак» сумел забить первым: на 79-й минуте отличился Манфред Угальде. Однако удержать преимущество не удалось, и спустя 7 минут Мартин Крамарич сравнял счёт.
Следующую встречу с «Рубином» Максименко пропустил из-за дисквалификации. Помазун сохранил ворота в неприкосновенности, а красно-белые разгромили казанцев — 4:0. После этого основной голкипер вернулся в состав, и тогда казалось, что ошибка в Самаре должна была заставить Максименко осторожнее выбирать момент для выхода из ворот. Но 8 ноября история повторилась в матче с «Акроном». «Спартак» вёл 2:1 благодаря автоголу Слободана Тедича и точному удару Данила Пруцева. Хозяева контролировали заключительный отрезок матча, пока на 83-й минуте Артём Шуманский не получил длинную передачу за спины защитников.
Максименко снова выбежал далеко из штрафной и попытался первым добраться до мяча. Нападающий «Акрона» прокинул его мимо вратаря, после чего тот в подкате сбил соперника. Рафаэль Шафеев сначала показал голкиперу жёлтую карточку, но быстро изменил решение на удаление. Карседо пришлось выпускать Помазуна вместо Эсекьеля Барко и одновременно перестраивать оборону, заменив Романа Зобнина на Даниила Денисова.
Оставшиеся минуты «Спартак» провёл преимущественно у собственной штрафной. Гости пытались воспользоваться большинством, однако серьёзных спасений от Помазуна не потребовалось. В итоге москвичи удержали победу, но Максименко второй раз за месяц создал команде ненужные проблемы. Причём оба раза причиной стал не пропущенный удар или неудачная передача, а почти идентично ошибочное решение при выходе навстречу сопернику.
В «Спартаке» спорят с арбитром, но вопросы прежде всего к Максименко
После встречи с «Акроном» руководство красно-белых раскритиковало судейское решение. Спортивный директор Франсис Кахигао назвал удаление катастрофой и настаивал, что Шуманский уходил от ворот, а рядом с ним находился Срджан Бабич. Карседо высказался осторожнее и признался, что ещё не успел пересмотреть эпизод, однако во время матча указывал арбитру на те же обстоятельства. Сам Максименко на вопрос журналистов, заслужил ли он удаление, коротко ответил: «Не было».
Но аргументы представителей «Спартака» не слишком убедительны. Шуманский контролировал мяч, а после обыгрыша голкипера перед ним оставались пустые ворота. Даже если нападающему пришлось бы смещаться в сторону, возможность забить сохранялась. Такую трактовку поддержали сразу несколько судейских экспертов. Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, что Максименко лишил соперника явной возможности забить гол. Присутствие Бабича рядом с Шуманским не отменяло опасности момента, а нарушение за пределами штрафной исключало возможность ограничиться предупреждением за попытку сыграть в мяч. Александр Бобров из «Спорт-Экспресса» также признал красную карточку правильным решением. По его мнению, Шафеев ошибся как раз тогда, когда первоначально показал жёлтую.
Впрочем, спор о судействе отвлекает внимание от главного. Максименко уже второй раз получает удаление за ситуацию, в которой неправильно оценивает собственные возможности. После первого эпизода можно было говорить о неудачном стечении обстоятельств, а повторение той же ошибки спустя 29 дней заставляет задуматься о проблемах с принятием решений. Статистически Максименко попал в компанию Дмитрия Крамаренко, Вячеслава Малафеева и Сослана Джанаева. Первый получил 2 красные карточки за «Торпедо» в 1995 году, второй — за «Зенит» в 2007-м, третий — за «Терек» в сезоне-2011/12. С тех пор ни один вратарь чемпионата России не удалялся дважды за сезон, а Максименко хватило для этого 14 туров.
Лучший по сейвам, но опасный на выходах. В чём проблема Максименко?
Ещё в сентябре российский голкипер «Спартака» выглядел одним из главных открытий сезона. После 9 туров он отражал 79% ударов в створ — лучший результат среди вратарей, которые провели хотя бы половину матчей чемпионата. Для сравнения, у Станислава Агкацева показатель составлял 73%, у Евгения Ставера — 74%. Максименко совершил 26 сейвов, пропустил всего 7 мячей и провёл 4 сухие встречи. По данным Opta, после первых 4 туров он лидировал в РПЛ по предотвращённым голам с результатом 2,1.
Прогресс особенно заметен на фоне прошлого сезона. В августе 2025-го Максименко допускал грубые ошибки и отражал только 64% ударов, а его положение в составе регулярно становилось предметом обсуждения среди болельщиков. При Карседо ситуация изменилась — вратарь прибавил в игре на линии и стал увереннее действовать при верховых передачах. По информации РУСТАТ, за весь прошлый чемпионат у него было 4 удачных выхода, тогда как за первые 9 туров нынешнего сезона — уже 7. Однако существует принципиальная разница между перехватом подачи в собственной штрафной и попыткой остановить нападающего далеко за её пределами.
Судя по последним эпизодам, Максименко не всегда правильно оценивает скорость соперника и расстояние до мяча. В матче с «Акроном» его решение выглядело особенно неоправданным, поскольку Бабич уже двигался к Шуманскому, а «Спартак» сохранял преимущество в счёте. Вратарь, как кажется, мог остаться в воротах и позволить защитнику продолжить борьбу. Часть ответственности, наверное, лежит и на тренерском штабе. Карседо требует от команды активного прессинга и высокой линии обороны, при таком построении пространство за спинами защитников становится уязвимым для длинных передач, а голкипер обязан своевременно подстраховывать партнёров.
Ещё весной были явно заметны сложности Максименко при адаптации к требованиям испанца. Вратарю иногда не хватало скорости для агрессивной игры далеко от ворот, а новые обязанности вынуждают его чаще рисковать. Но полностью списывать происходящее на тактику Карседо нельзя. Выходить за пределы штрафной при угрозе контратаки — нормальная обязанность современного вратаря, а дефицит скорости можно компенсировать выбором правильного момента. Максименко дважды этого не сделал, и теперь его решения представляют для «Спартака» более серьёзную проблему, чем качество отражения ударов.
Помазун уже доказал, что способен заменить основного вратаря
У Карседо есть полноценная альтернатива, и ситуация с двумя удалениями даёт ему повод пересмотреть распределение игрового времени. Илья Помазун перешёл в «Спартак» из ЦСКА в начале 2025 года. В прошлом сезоне он преимущественно выступал в Кубке России, где стал одним из главных героев победной кампании красно-белых. Голкипер тогда выиграл 2 серии пенальти — против «Зенита» и в Суперфинале с «Краснодаром». В августе 2026 года руководство продлило контракт Ильи до лета 2029-го.
Сам Помазун после подписания соглашения заявил, что рассчитывает получать больше игровой практики. Как раз теперь возможности и появились, хотя вряд ли он ожидал получить их таким способом. Против «Крыльев Советов» запасной вратарь провёл на поле больше часа и пропустил 1 мяч. Затем отыграл полный матч с «Рубином», в котором соперник нанёс всего 1 удар в створ. Против «Акрона» Илья помог сохранить победный счёт, практически не получив времени на разминку.
Эти встречи пока не позволяют сравнивать голкиперов по качеству игры на дистанции. Максименко гораздо чаще сталкивается с опасными ударами и в нынешнем сезоне неоднократно спасал команду. Но надёжность Помазуна в Кубке и его готовность выходить со скамейки дают Карседо основания доверять второму номеру. В этом контексте важно учитывать, что контракт Максименко истекает летом 2027 года. В сентябре Metaratings сообщал, что «Спартак» начал предварительные переговоры о продлении, а спортивный блок заинтересован в сохранении футболиста. О достигнутой договорённости клуб пока не объявлял. Помазун же связан контрактом с красно-белыми ещё почти на 3 года. Руководству придётся учитывать это при выборе основного вратаря на следующие сезоны.
После победы над «Акроном» у «Спартака» 29 очков и 3-е место в чемпионате. Команда Карседо продолжает борьбу за титул, отставая от «Зенита» и московского «Динамо» всего на 2 балла. В такой ситуации потеря основного голкипера из-за очередной дисквалификации — недопустимая роскошь. После самарского удаления москвичи потеряли очки, а против «Акрона» с трудом избежали повторения неприятного сценария. Александр Максименко остаётся сильным вратарём и заслуживает места в основе благодаря игре на линии, но Карседо неизбежно будет требовать от него гораздо более осторожных решений за пределами штрафной. Если проблема повторится, у тренера будут все основания всё чаще доверять место в воротах другому вратарю.