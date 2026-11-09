«Спартак» обыграл «Акрон» (2:1) и поднялся на 3-е место в РПЛ, но Александр Максименко едва не лишил команду победы. На 83-й минуте голкипер выскочил за пределы штрафной и сбил Артёма Шуманского, за что получил прямую красную карточку. Теперь Александр пропустит очередной матч из-за дисквалификации. Всего месяц назад Максименко оставил «Спартак» в меньшинстве практически таким же способом — встречу с «Крыльями Советов» красно-белые тогда завершили вничью (1:1), хотя сумели открыть счёт уже после удаления. За 4 тура основной вратарь дважды вынудил Хуана Карлоса Карседо ломать первоначальный план на игру. Ситуация особенно странная на фоне статистики Максименко. Ещё в сентябре он лидировал в РПЛ по проценту отражённых ударов и считался одним из лучших голкиперов чемпионата. Теперь россиянин повторил редчайшее для своей позиции достижение: за всю историю РПЛ только 3 вратаря до него получали 2 красные карточки за сезон.

Два удаления по одному сценарию

Первый эпизод произошёл 10 октября в Самаре. На 24-й минуте встречи с «Крыльями Советов» голкипер хозяев Никита Кокарев длинной передачей отправил Амара Рахмановича в прорыв, полузащитник убежал от защитников «Спартака» и практически вышел один на один с Максименко. Вратарь покинул штрафную, попытался остановить соперника, но вместо мяча попал по ногам Рахмановича. Арбитр Никита Новиков сразу показал прямую красную карточку, а видеоассистенты не стали вмешиваться. Карседо пришлось пожертвовать Маркиньосом, чтобы выпустить Илью Помазуна. Несмотря на численное меньшинство, «Спартак» сумел забить первым: на 79-й минуте отличился Манфред Угальде. Однако удержать преимущество не удалось, и спустя 7 минут Мартин Крамарич сравнял счёт.

Максименко получает красную карточку globallookpress.com

Следующую встречу с «Рубином» Максименко пропустил из-за дисквалификации. Помазун сохранил ворота в неприкосновенности, а красно-белые разгромили казанцев — 4:0. После этого основной голкипер вернулся в состав, и тогда казалось, что ошибка в Самаре должна была заставить Максименко осторожнее выбирать момент для выхода из ворот. Но 8 ноября история повторилась в матче с «Акроном». «Спартак» вёл 2:1 благодаря автоголу Слободана Тедича и точному удару Данила Пруцева. Хозяева контролировали заключительный отрезок матча, пока на 83-й минуте Артём Шуманский не получил длинную передачу за спины защитников.

Максименко снова выбежал далеко из штрафной и попытался первым добраться до мяча. Нападающий «Акрона» прокинул его мимо вратаря, после чего тот в подкате сбил соперника. Рафаэль Шафеев сначала показал голкиперу жёлтую карточку, но быстро изменил решение на удаление. Карседо пришлось выпускать Помазуна вместо Эсекьеля Барко и одновременно перестраивать оборону, заменив Романа Зобнина на Даниила Денисова.

Максименко уходит с поля после удаления globallookpress.com

Оставшиеся минуты «Спартак» провёл преимущественно у собственной штрафной. Гости пытались воспользоваться большинством, однако серьёзных спасений от Помазуна не потребовалось. В итоге москвичи удержали победу, но Максименко второй раз за месяц создал команде ненужные проблемы. Причём оба раза причиной стал не пропущенный удар или неудачная передача, а почти идентично ошибочное решение при выходе навстречу сопернику.

В «Спартаке» спорят с арбитром, но вопросы прежде всего к Максименко

После встречи с «Акроном» руководство красно-белых раскритиковало судейское решение. Спортивный директор Франсис Кахигао назвал удаление катастрофой и настаивал, что Шуманский уходил от ворот, а рядом с ним находился Срджан Бабич. Карседо высказался осторожнее и признался, что ещё не успел пересмотреть эпизод, однако во время матча указывал арбитру на те же обстоятельства. Сам Максименко на вопрос журналистов, заслужил ли он удаление, коротко ответил: «Не было».

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

Но аргументы представителей «Спартака» не слишком убедительны. Шуманский контролировал мяч, а после обыгрыша голкипера перед ним оставались пустые ворота. Даже если нападающему пришлось бы смещаться в сторону, возможность забить сохранялась. Такую трактовку поддержали сразу несколько судейских экспертов. Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, что Максименко лишил соперника явной возможности забить гол. Присутствие Бабича рядом с Шуманским не отменяло опасности момента, а нарушение за пределами штрафной исключало возможность ограничиться предупреждением за попытку сыграть в мяч. Александр Бобров из «Спорт-Экспресса» также признал красную карточку правильным решением. По его мнению, Шафеев ошибся как раз тогда, когда первоначально показал жёлтую.

Впрочем, спор о судействе отвлекает внимание от главного. Максименко уже второй раз получает удаление за ситуацию, в которой неправильно оценивает собственные возможности. После первого эпизода можно было говорить о неудачном стечении обстоятельств, а повторение той же ошибки спустя 29 дней заставляет задуматься о проблемах с принятием решений. Статистически Максименко попал в компанию Дмитрия Крамаренко, Вячеслава Малафеева и Сослана Джанаева. Первый получил 2 красные карточки за «Торпедо» в 1995 году, второй — за «Зенит» в 2007-м, третий — за «Терек» в сезоне-2011/12. С тех пор ни один вратарь чемпионата России не удалялся дважды за сезон, а Максименко хватило для этого 14 туров.

Александр Максименко globallookpress.com

Лучший по сейвам, но опасный на выходах. В чём проблема Максименко?

Ещё в сентябре российский голкипер «Спартака» выглядел одним из главных открытий сезона. После 9 туров он отражал 79% ударов в створ — лучший результат среди вратарей, которые провели хотя бы половину матчей чемпионата. Для сравнения, у Станислава Агкацева показатель составлял 73%, у Евгения Ставера — 74%. Максименко совершил 26 сейвов, пропустил всего 7 мячей и провёл 4 сухие встречи. По данным Opta, после первых 4 туров он лидировал в РПЛ по предотвращённым голам с результатом 2,1.

Прогресс особенно заметен на фоне прошлого сезона. В августе 2025-го Максименко допускал грубые ошибки и отражал только 64% ударов, а его положение в составе регулярно становилось предметом обсуждения среди болельщиков. При Карседо ситуация изменилась — вратарь прибавил в игре на линии и стал увереннее действовать при верховых передачах. По информации РУСТАТ, за весь прошлый чемпионат у него было 4 удачных выхода, тогда как за первые 9 туров нынешнего сезона — уже 7. Однако существует принципиальная разница между перехватом подачи в собственной штрафной и попыткой остановить нападающего далеко за её пределами.

Максименко не даёт забить Сергееву globallookpress.com

Судя по последним эпизодам, Максименко не всегда правильно оценивает скорость соперника и расстояние до мяча. В матче с «Акроном» его решение выглядело особенно неоправданным, поскольку Бабич уже двигался к Шуманскому, а «Спартак» сохранял преимущество в счёте. Вратарь, как кажется, мог остаться в воротах и позволить защитнику продолжить борьбу. Часть ответственности, наверное, лежит и на тренерском штабе. Карседо требует от команды активного прессинга и высокой линии обороны, при таком построении пространство за спинами защитников становится уязвимым для длинных передач, а голкипер обязан своевременно подстраховывать партнёров.

Ещё весной были явно заметны сложности Максименко при адаптации к требованиям испанца. Вратарю иногда не хватало скорости для агрессивной игры далеко от ворот, а новые обязанности вынуждают его чаще рисковать. Но полностью списывать происходящее на тактику Карседо нельзя. Выходить за пределы штрафной при угрозе контратаки — нормальная обязанность современного вратаря, а дефицит скорости можно компенсировать выбором правильного момента. Максименко дважды этого не сделал, и теперь его решения представляют для «Спартака» более серьёзную проблему, чем качество отражения ударов.

Александр Максименко globallookpress.com

Помазун уже доказал, что способен заменить основного вратаря

У Карседо есть полноценная альтернатива, и ситуация с двумя удалениями даёт ему повод пересмотреть распределение игрового времени. Илья Помазун перешёл в «Спартак» из ЦСКА в начале 2025 года. В прошлом сезоне он преимущественно выступал в Кубке России, где стал одним из главных героев победной кампании красно-белых. Голкипер тогда выиграл 2 серии пенальти — против «Зенита» и в Суперфинале с «Краснодаром». В августе 2026 года руководство продлило контракт Ильи до лета 2029-го.

Сам Помазун после подписания соглашения заявил, что рассчитывает получать больше игровой практики. Как раз теперь возможности и появились, хотя вряд ли он ожидал получить их таким способом. Против «Крыльев Советов» запасной вратарь провёл на поле больше часа и пропустил 1 мяч. Затем отыграл полный матч с «Рубином», в котором соперник нанёс всего 1 удар в створ. Против «Акрона» Илья помог сохранить победный счёт, практически не получив времени на разминку.

Помазун выходит на поле вместо Максименко globallookpress.com

Эти встречи пока не позволяют сравнивать голкиперов по качеству игры на дистанции. Максименко гораздо чаще сталкивается с опасными ударами и в нынешнем сезоне неоднократно спасал команду. Но надёжность Помазуна в Кубке и его готовность выходить со скамейки дают Карседо основания доверять второму номеру. В этом контексте важно учитывать, что контракт Максименко истекает летом 2027 года. В сентябре Metaratings сообщал, что «Спартак» начал предварительные переговоры о продлении, а спортивный блок заинтересован в сохранении футболиста. О достигнутой договорённости клуб пока не объявлял. Помазун же связан контрактом с красно-белыми ещё почти на 3 года. Руководству придётся учитывать это при выборе основного вратаря на следующие сезоны.

Календарь и таблица РПЛ

После победы над «Акроном» у «Спартака» 29 очков и 3-е место в чемпионате. Команда Карседо продолжает борьбу за титул, отставая от «Зенита» и московского «Динамо» всего на 2 балла. В такой ситуации потеря основного голкипера из-за очередной дисквалификации — недопустимая роскошь. После самарского удаления москвичи потеряли очки, а против «Акрона» с трудом избежали повторения неприятного сценария. Александр Максименко остаётся сильным вратарём и заслуживает места в основе благодаря игре на линии, но Карседо неизбежно будет требовать от него гораздо более осторожных решений за пределами штрафной. Если проблема повторится, у тренера будут все основания всё чаще доверять место в воротах другому вратарю.