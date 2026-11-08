В воскресенье, 8 ноября, самарские «Крылья Советов» примут «Оренбург» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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57' Желтая карточка показана Амару Рахмановичу.

56' Удар нападающего «Крыльев» Салтыкова из пределов штрафной «Оренбурга», мяч рядом с дальней штангой ворот проскакал.

55' Проводят позиционную атаку футболисты «Крыльев» играя в большинстве.

53' С мячом футболисты «Крыльев Советов» на своей половине поля.

51' За вторую желтую карточку удален Алексей Татаев.

50' Удар Дамиана Пуэблы с штрафного «Оренбурга», мяч мимо ворот «Крыльев» пролетел.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 5 Удары мимо 8 49% Владение мячом 51% 5 Угловые удары 5 1 Офсайды 1

48' Активно «Оренбург» начинает вторую половину матча, «Крылья» от обороны действуют.

46' Второй тайм начался! Замены в составе «Крыльев»: Николай Рассказов и Максим Витюгов вышли, ушли Кирилл Столбов и Владислав Шитов.

Итог первого тайма Телеграм канал ФК «Оренбург»

45+2' Перерыв. В равной, боевой игре, удалось футболистам «Крыльев Советов» счет в начале матча открыть.

45' Добавленное время 1 минута.

45' Удар из-за пределов штрафной «Крыльев» нанес Руслан Куль, мяч мимо ворот пролетел.

44' В атаке «Оренбург», ищут брешь в обороне «Крыльев» играя в пас гости.

42' Прострел Печенина в штрафную «Оренбурга» был прерван на угловой «Крыльев» одним из защитников гостей.

41' Подача Пуэблы с штрафного «Оренбурга» к воротам «Крыльев», Джон Паласиос головой пробил в перекладину ворот хозяев, от которой мяч выскочил в поле.

40' Довели мяч в штрафную «Крыльев» футболисты «Оренбурга», но удар Хорди Томпсона был заблокирован одним из защитников самарцев.

38' Подача с углового «Оренбурга», головой пробил с линии вратарской «Крыльев» Гедеон Гузина в борьбе с защитниками хозяев, мяч выше ворот пролетел.

37' Отойдя на свою половину поля, внимательно игроки «Крыльев» встречают атаки «Оренбурга».

35' Позиционная атака «Оренбурга» разворачивается на половине поля «Крыльев».

34' Продолжается игра в среднем темпе с большим количеством борьбы.

32' Подача Рахмановича в штрафную «Оренбурга», дотянулся головой до мяча полузащитник «Крыльев» Фернандо Костанца, но нанести акцентированного удара по воротам не сумел.

«Крылья Советов» — «Орнебург» Телеграм канал ФК «Оренбург»

30' Удар Куля из-за пределов штрафной «Крыльев» был заблокирован, мяч ускакал на угловой «Оренбурга».

29' Подача с углового «Крыльев» в исполнении Юрия Горшкова, сняли «верх» защитники «Оренбурга».

28' В игре по прежнему очень много стыков и единоборств.

26' Удар Руслана Куля с линии штрафной «Крыльев Советов», в падении парировал мяч вратарь хозяев Никита Кокарев, на добивании полузащитник «Оренбурга» Рыбчинский послал мяч выше цели.

25' Вброс Ценова из-за боковой в штрафную «Крыльев Советов», отбились хозяева.

23' Удар нападающего «Крыльев» Владислава Шитова из пределов штрафной «Оренбурга», мяч рядом с дальней штангой прокатился.

22' Желтая карточка показана Джону Паласиосу.

22' «Крылья Советов» контролируют мяч, однако динамика развития атаки стремиться к своим воротам.

20' Желтая карточка показана Алексею Татаеву.

18' Серия подач в штрафную «Крыльев Советов», но до удара по воротам не довели дело футболисты «Оренбурга».

17' Салтыков сбил защитника «Оренбурга» Максима Сивиса на подступах к штрафной «Крыльев», готовится подача к воротам хозяев.

16' Снизился темп игры.

14' В «офсайд» угодила атака «Крыльев Советов».

13' В атаке «Крылья Советов», через череду аутов пробираются хозяева к штрафной площади «Оренбурга».

11' Удар рахмановича из пределов штрафной «Оренбурга» заблокировал защитник гостей Джон Паласиос, от которого мяч на угловой «Крыльев» ускакал.

10' Много борьбы в игре, не намерены соперники уступать друг другу ни сантиметра поля.

08' Пытаются игроки «Оренбурга» перевести игру к воротам «Крыльев», внимательно самарцы обороняются.

06' Еще одна быстрая атака получилась у «Крыльев», удар Кирилла Столбова с острого угла по воротам «Оренбурга» был заблокирован одним из защитников гостей.

05' В высоком темпе начинается игра.

Амар Рахманович празднует гол Телеграм канал «Крылья Советов»

04' Гоол! 1:0. Прошла контр-атака «Крыльев Советов», Никита Салтыков покатил на Амара Рахмановича, чей удар с линии штрафной площади «Оренбурга» поразил дальний нижний угол ворот Овсянникова.

03' Подача Хорди Томпсона с штрафного «Оренбурга» к воротам «Крыльев», отбились хозяева.

02' Дамиан Пуэбла заработал фол на себе на половине поля «Крыльев», готовится стандарт «Оренбурга».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Крыльев Советов».

До матча

13:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

13:50 Матч пройдет на «Солидарность Самара Арене», вмещающей 44 918 зрителей.

13:40 Главным судьей матча будет Артём Чистяков из Азова.

Стартовый состав «Оренбурга» Телеграм канал ФК «Оренбург»

13:32 Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Томпсон, Гузина.

Стартовый сотав «Крыльев» Телеграм канал ФК «Крылья Советов»

13:30 Стартовый состав «Крыльев Советов»: Кокарев, Печенин, Горшков, Чернов, Божин, Фернандес, Рахманович, Салтыков, Столбов, Костанца, Шитов.

13:15 За всю историю команды провели между собой 25 матчей. В 8 играх победил «Оренбург», в 7 «Крылья Советов», оставшиеся 10 матчей завершились вничью.

13:12 В последнем матче между собой, состоявшемся 10-го мая в рамках РПЛ, «Оренбург» дома победил со счетом 1:0.

13:08 В своем предыдущем поединке «Оренбург» не уступил крепким «армейцам» — 0:0. До того «Оренбург» в Кубке страны одолел «Родину» — 2:1, а вот несколько ранее обыграл еще и «Ахмат» — 1:0. «Пуховые» не проигрывают уже два месяца.

13:06 Свой предыдущий поединок «Крылья Советов» провели неудачно, вчистую уступив «Зениту» — 0:3. До того «Крылья Советов» в Кубке России переиграли махачкалинцев — 2:0, а вот поединок с «Рубином» принес в копилку три полновесных очка — 2:0. Команда победила всего в одном домашнем матче РПЛ из семи.

13:04 «Оренбург» на данный момент находится на 8-м месте турнирной таблицы российского чемпионата. При этом «Оренбург» уже на пять очков отдалился от опасной зоны. А вот забить удалось 14 мячей при двенадцати пропущенных в свои ворота.

13:02 «Крылья Советов» бьётся за попадание в топ-6. На текущий момент команда пребывает на 9-й строчке турнирной таблицы. При этом «Крылья Советов» на три зачетных балла отстает от заветной шестой позиции. Команда отличилась 17 забитыми мячами при двадцати пропущенных.

13:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.67