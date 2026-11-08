В воскресенье, 8 ноября, самарские «Крылья Советов» примут «Оренбург» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Онлайн матча
57' Желтая карточка показана Амару Рахмановичу.
56' Удар нападающего «Крыльев» Салтыкова из пределов штрафной «Оренбурга», мяч рядом с дальней штангой ворот проскакал.
55' Проводят позиционную атаку футболисты «Крыльев» играя в большинстве.
53' С мячом футболисты «Крыльев Советов» на своей половине поля.
51' За вторую желтую карточку удален Алексей Татаев.
50' Удар Дамиана Пуэблы с штрафного «Оренбурга», мяч мимо ворот «Крыльев» пролетел.
48' Активно «Оренбург» начинает вторую половину матча, «Крылья» от обороны действуют.
46' Второй тайм начался! Замены в составе «Крыльев»: Николай Рассказов и Максим Витюгов вышли, ушли Кирилл Столбов и Владислав Шитов.
45+2' Перерыв. В равной, боевой игре, удалось футболистам «Крыльев Советов» счет в начале матча открыть.
45' Добавленное время 1 минута.
45' Удар из-за пределов штрафной «Крыльев» нанес Руслан Куль, мяч мимо ворот пролетел.
44' В атаке «Оренбург», ищут брешь в обороне «Крыльев» играя в пас гости.
42' Прострел Печенина в штрафную «Оренбурга» был прерван на угловой «Крыльев» одним из защитников гостей.
41' Подача Пуэблы с штрафного «Оренбурга» к воротам «Крыльев», Джон Паласиос головой пробил в перекладину ворот хозяев, от которой мяч выскочил в поле.
40' Довели мяч в штрафную «Крыльев» футболисты «Оренбурга», но удар Хорди Томпсона был заблокирован одним из защитников самарцев.
38' Подача с углового «Оренбурга», головой пробил с линии вратарской «Крыльев» Гедеон Гузина в борьбе с защитниками хозяев, мяч выше ворот пролетел.
37' Отойдя на свою половину поля, внимательно игроки «Крыльев» встречают атаки «Оренбурга».
35' Позиционная атака «Оренбурга» разворачивается на половине поля «Крыльев».
34' Продолжается игра в среднем темпе с большим количеством борьбы.
32' Подача Рахмановича в штрафную «Оренбурга», дотянулся головой до мяча полузащитник «Крыльев» Фернандо Костанца, но нанести акцентированного удара по воротам не сумел.
30' Удар Куля из-за пределов штрафной «Крыльев» был заблокирован, мяч ускакал на угловой «Оренбурга».
29' Подача с углового «Крыльев» в исполнении Юрия Горшкова, сняли «верх» защитники «Оренбурга».
28' В игре по прежнему очень много стыков и единоборств.
26' Удар Руслана Куля с линии штрафной «Крыльев Советов», в падении парировал мяч вратарь хозяев Никита Кокарев, на добивании полузащитник «Оренбурга» Рыбчинский послал мяч выше цели.
25' Вброс Ценова из-за боковой в штрафную «Крыльев Советов», отбились хозяева.
23' Удар нападающего «Крыльев» Владислава Шитова из пределов штрафной «Оренбурга», мяч рядом с дальней штангой прокатился.
22' Желтая карточка показана Джону Паласиосу.
22' «Крылья Советов» контролируют мяч, однако динамика развития атаки стремиться к своим воротам.
20' Желтая карточка показана Алексею Татаеву.
18' Серия подач в штрафную «Крыльев Советов», но до удара по воротам не довели дело футболисты «Оренбурга».
17' Салтыков сбил защитника «Оренбурга» Максима Сивиса на подступах к штрафной «Крыльев», готовится подача к воротам хозяев.
16' Снизился темп игры.
14' В «офсайд» угодила атака «Крыльев Советов».
13' В атаке «Крылья Советов», через череду аутов пробираются хозяева к штрафной площади «Оренбурга».
11' Удар рахмановича из пределов штрафной «Оренбурга» заблокировал защитник гостей Джон Паласиос, от которого мяч на угловой «Крыльев» ускакал.
10' Много борьбы в игре, не намерены соперники уступать друг другу ни сантиметра поля.
08' Пытаются игроки «Оренбурга» перевести игру к воротам «Крыльев», внимательно самарцы обороняются.
06' Еще одна быстрая атака получилась у «Крыльев», удар Кирилла Столбова с острого угла по воротам «Оренбурга» был заблокирован одним из защитников гостей.
05' В высоком темпе начинается игра.
04' Гоол! 1:0. Прошла контр-атака «Крыльев Советов», Никита Салтыков покатил на Амара Рахмановича, чей удар с линии штрафной площади «Оренбурга» поразил дальний нижний угол ворот Овсянникова.
03' Подача Хорди Томпсона с штрафного «Оренбурга» к воротам «Крыльев», отбились хозяева.
02' Дамиан Пуэбла заработал фол на себе на половине поля «Крыльев», готовится стандарт «Оренбурга».
01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Крыльев Советов».
До матча
13:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!
13:50 Матч пройдет на «Солидарность Самара Арене», вмещающей 44 918 зрителей.
13:40 Главным судьей матча будет Артём Чистяков из Азова.
13:32 Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Томпсон, Гузина.
13:30 Стартовый состав «Крыльев Советов»: Кокарев, Печенин, Горшков, Чернов, Божин, Фернандес, Рахманович, Салтыков, Столбов, Костанца, Шитов.
13:15 За всю историю команды провели между собой 25 матчей. В 8 играх победил «Оренбург», в 7 «Крылья Советов», оставшиеся 10 матчей завершились вничью.
13:12 В последнем матче между собой, состоявшемся 10-го мая в рамках РПЛ, «Оренбург» дома победил со счетом 1:0.
13:08 В своем предыдущем поединке «Оренбург» не уступил крепким «армейцам» — 0:0. До того «Оренбург» в Кубке страны одолел «Родину» — 2:1, а вот несколько ранее обыграл еще и «Ахмат» — 1:0. «Пуховые» не проигрывают уже два месяца.
13:06 Свой предыдущий поединок «Крылья Советов» провели неудачно, вчистую уступив «Зениту» — 0:3. До того «Крылья Советов» в Кубке России переиграли махачкалинцев — 2:0, а вот поединок с «Рубином» принес в копилку три полновесных очка — 2:0. Команда победила всего в одном домашнем матче РПЛ из семи.
13:04 «Оренбург» на данный момент находится на 8-м месте турнирной таблицы российского чемпионата. При этом «Оренбург» уже на пять очков отдалился от опасной зоны. А вот забить удалось 14 мячей при двенадцати пропущенных в свои ворота.
13:02 «Крылья Советов» бьётся за попадание в топ-6. На текущий момент команда пребывает на 9-й строчке турнирной таблицы. При этом «Крылья Советов» на три зачетных балла отстает от заветной шестой позиции. Команда отличилась 17 забитыми мячами при двадцати пропущенных.
13:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.67