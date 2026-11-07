8 ноября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Оренбург». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.67.

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«Крылья Советов»

Турнирное положение: «Крылья Советов» бьётся за попадание в топ-6. На текущий момент команда пребывает на 9-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Крылья Советов» на три зачетных балла отстает от заветной шестой позиции. Команда отличилась 17 забитыми мячами при двадцати пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Зениту» — 0:3.

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До того «Крылья Советов» в Кубке России переиграли махачкалинцев — 2:0, а вот поединок с «Рубином» принес в копилку три полновесных очка — 2:0. Команда победила всего в одном домашнем матче РПЛ из семи.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Крылья Советов» демонстрируют вполне качественный футбол, к тому же способны поднатореть в плане реализации.

При этом «Крылья Советов» не столь стабильны в плане результатов. Команда в 13 поединках чемпионата уступила четырежды, в шести поединках подписав мирные соглашения. Плюс самарцам нужно срочно отдаляться от опасной зоны.

Команда Сергея Булатова явно будет активно атаковать. «Крылышки» уж точно постараются реабилитироваться за оплеуху от чемпиона.

«Оренбург»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 8-м месте турнирной таблицы российского чемпионата.

При этом «Оренбург» уже на пять очков отдалился от опасной зоны. А вот забить удалось 14 мячей при двенадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не уступила крепким «армейцам» — 0:0.

До того «Оренбург» в Кубке страны одолел «Родину» — 2:1, а вот несколько ранее обыграл еще и «Ахмат» — 1:0. «Пуховые» не проигрывают уже два месяца.

Состояние команды: «Оренбург» пытается закрепиться в середняках лиги, да и оборонительные редуты команды Ильдара Ахметзянова отличаются надежностью.

При этом «Оренбург» слабо выступает на чужих полях. В шести выездных поединках в рамках текущего чемпионата команда добыла всего семь очков. К тому же «пуховые» не преуспевают в плане реализации, к тому же в кадровом плане выглядят скромненько. Но фактор тренера решает!

И уж точно команда будет действовать в привычном для себя ритме. «Оренбург» постарается оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние.

На что ставят в матче Крылья Советов — Оренбург Букмекерские коэффициенты на матч Крылья Советов — Оренбург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Крылья Советов» фаворитом с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.67, а победа «Оренбурга» — в 2.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.91 и 2.04.

Прогноз: «Крылышки» способны прибавить в плане реализации, да и «пуховые» мотивированы закрепиться на экваторе таблицы.

3.67 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.67 на матч «Крылья Советов» — «Оренбург» принесёт чистый выигрыш 2670₽, общая выплата — 3670₽

Ставка: Ничья за 3.67.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.04 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.04 на матч «Крылья Советов» — «Оренбург» позволит вывести на карту выигрыш 2040₽, общая выплата — 3040₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.04.

Пять причин, почему ставка зайдёт