8 ноября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» и «Акрон». Начало игры — в 16:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.

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«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» бьётся за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 4-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Спартак» на четыре балла отстает от лидера. Команда отличилась 25 забитыми мячами при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно переиграв «Локомотив» — 4:0.

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До того «Спартак» в Кубке России нанес поражение «Рубину» — 1:0, а вот поединок с ЦСКА завершился неудачей — 0:2. Команда победила в двух матчах кряду.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Спартак» демонстрирует качественный футбол, да и в кадровом плане даст фору очень многим.

При этом «Спартак» в нынешнем чемпионате лишь один раз уступил на родной арене. Зато в плане результативности «красно-белые» смотрятся симпатично. Вот только качество их игры слишком зависит от формы латиноамериканцев. При этом на последнем рубеже надежен Александр Максименко.

Команда Хуана Карседо твердо намерена подтянуться к лидеру. «Спартак» явно не допустит недооценки соперника, да и «Акрону» «красно-белые» уступили лишь однажды.

«Акрон»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 13-м месте турнирной таблицы российского чемпионата.

При этом «Акрон» всего на один пункт оторвался от зоны прямого вылета. А вот забить удалось 16 мячей при 23 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была бита крепкой «Балтикой» — 1:2.

До того «Акрон» в Кубке страны разгромно уступил «Ростову» — 1:6, а вот несколько ранее нанес поражение столичному «Динамо» — 3:1. Тольяттинцы уступили дважды кряду.

Состояние команды: «Акрон» борется за выживание, да и тылы команды выглядят словно проходной двор.

При этом «Акрон» слабо выступает на чужих полях. В семи выездных поединках в рамках текущего чемпионата команда добыла всего пять очков, не выиграв ни разу. К тому же в лазарете пребывает лидер атак тольяттинского клуба Беншимол.

И уж точно команда будет действовать вторым номером. «Акрон» постарается зацепиться за заветные баллы, к тому же имеет опыт отбора очков у лидеров.

На что ставят в матче Спартак — Акрон Букмекерские коэффициенты на матч Спартак — Акрон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Спартак» фаворитом с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.77, а победа «Акрона» — в 11.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.43 и 2.77.

Прогноз: Подопечные Карседо выглядят симпатично, так что терять очки в родных стенах уж точно не собираются.

2.65 Фора «Спартака» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Спартак» — «Акрон» принесёт прибыль 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Фора «Спартака» -2.5 за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.17 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Спартак» — «Акрон» принесёт чистый выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.17.

Пять причин, почему ставка зайдёт