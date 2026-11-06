7 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Труа». Начало игры — в 23:05 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ борется за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы.

При этом ПСЖ на два очка опережает ближайшего преследователя. Команда отличилась 21 забитым мячом при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Лиге чемпионов разгромив «Вильярреал» — 6:0.

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До того ПСЖ учинил разгром «Гавру» — 5:1, да и поединок с «Лионом» завершился успехом — 2:0. Команда победила в десяти последних матчах.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: ПСЖ не блещет стабильностью результатов, да и пропускает в среднем больше двух мячей за матч.

При этом ПСЖ в кадровом плане выглядит блестяще. К тому же в Лиге 1 команда традиционно не имеет себе равных. В воротах надежен Матвей Сафонов, а уж забивать-то точно есть кому! И это притом, что травмирован Хвича Кварацхелия. Даже правый защитник Ашраф Хакими настрелял три мяча в чемпионате!

И уж точно команда Луиса Энрике постарается оторваться от преследователей на почтительное расстояние. ПСЖ намерен продлить свой мощный ход.

«Труа»

Турнирное положение: «Труа» борется за сохранение прописки в элите. Команда на текущий момент находится на 16-м месте турнирной таблицы.

При этом «Труа» набрал всего восемь очков в чемпионате. Команда забила семь мячей при 16 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно разделалась с «Ле Маном» — 2:0.

До того «Труа» не уступил «Тулузе» — 0:0, а вот чуть ранее был бит «Лансом» — 1:3. Команда не пропускала в двух последних поединках.

Состояние команды: «Труа» нестабилен в плане результатов, к тому же пропускает в среднем фактически два гола за матч.

При этом «Труа» бледновато выступает на чужих полях. На выезде команда в четырех матчах вне родных стен добыла всего четыре очка. Причем в них она забила всего лишь два мяча. Да и с реализацией у «синих» имеются огромные сложности. Плюс парижанам они уступили в двух последних очных поединках.

Наверняка команда будет действовать строго от обороны. «Труа» едва ли сумеет сдержать мощную атакующую линию парижан.

На что ставят в матче ПСЖ — Труа Букмекерские коэффициенты на матч ПСЖ — Труа: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.10. Ничья — в 11.00, выигрыш «Труа» — в 21.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.20, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 4.50.

Прогноз: ПСЖ выглядит значительно монолитнее оппонента, к тому же мотивирован оторваться от преследователей.

2.50 Фора ПСЖ -3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч ПСЖ — «Труа» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Фора ПСЖ -3.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч ПСЖ — «Труа» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт