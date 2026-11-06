Выстоит ли «Барыс» во Владивостоке?

В пятницу, 6 ноября, владивостокский «Адмирал» примет астанинский «Барыс» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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Статистика после первого периода В контакте ХК «Адмирал»

20' Перерыв. Активное начало «Барыса», позволило гостям забросить 2 шайбы, встрепенувшись, хоккеисты «Адмирала» ответили одной.

20' Тайс Томпсон выведенный на рандеву с вратарем «Адмирала», бросал с близкого расстояния от ворот, тащит хозяев Бояркин.

19' Бросок Асанали Саркенова с центра зоны атаки «Барыса», зафиксировал шайбу вратарь «Адмирала» Никита Бояркин.

18' Позиционная атака «Адмирала», сводят её к борьбе у бортов защитники «Барыса» и там шайбу отжимают.

17' Поторопились игроки «Барыса» с попыткой быстрой атаки и пробросились.

16' Бросок Завгороднего в дальний угол ворот «Барыса», ловушкой выудил шайбу вратарь гостей Шутов.

Статистика матча 5 Удары в створ 14

15' Продолжается игра в высоком темпе.

14' Щелчок Морелли в створ ворот «Адмирала», отбил шайбу вратарь хозяев Бояркин.

14' Позиционная атака «Барыса».

13' Увереннее стали действовать хоккеисты «Адмирала» после заброшенной шайбы.

12' Гоол! 1:2. Либор Шулак нанес кистевой бросок с центра зоны атаки «Адмирала», Данила Моисеев совершив подправление ценой сломанной клюшки, поразил ворота «Барыса».

11' Высочайший темп задают хоккеисты «Барыса», непросто «Адмиралу» соответствовать.

10' Владислав Цицюра в упор бросал по воротам «Барыса», спас гостей вратарь Андрей Шутов.

09' Гоол! 0:2. Логан Дэй после поперечной передачи от Джейка Масси в зоне атаки «Барыса», поразил открытый угол ворот «Адмирала».

09' Мало пока что получается у «Адмирала» в атаке, счет по броскам в створ 0 — 7 в пользу «Барыса».

08' Бросок Приски из круга вбрасывания зоны атаки «Барыса», шайба рядом со штангой ворот «Адмирала» просвистела.

07' Джастин Бэйли оказался с глазу на глаз с вратарем «Адмирала» после передачи от Логвина, спас хозяев Никита Бояркин.

06' Гоол! 0:1. Асанали Саркенов попал впритирку со штангой ворот «Адмирала» после смещения с правого фланга атаки «Барыса» к центру.

06' Очень плотной получается игра, борьба разворачивается на каждом участке площадки.

05' Хорошо играют в пас хоккеисты «Барыса» по всему периметру площадки.

04' В высоком темпе начинается игра.

03' Бросок Джастина Бэйли в быстрой атаке «Барыса», щитками отразил шайбу вратарь «Адмирала» Никита Бояркин.

02' Активное начало от «Барыса», вынуждены обороняться хоккеисты «Адмирала».

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Барыса».

До матча

12:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

12:20 Матч пройдет на «Фетисов-Арене» во Владивостоке, вмещающей 5915 зрителей.

12:10 Главными судьями будут Дмитрий Беляев из Москвы и Никита Шалагин из Перми.

Стартовый состав «Барыса» В контакте ХК «Барыс»

12:02 Стартовый состав «Барыса»: Шепард, Шутов; Масси, Маккошен, Приски, Бритиков, Дэй, Данияр, Бекетаев; Бэйли, Томпсон, Морелли, Логвин, Кайыржан, Пилон, Омирбеков, Саркенов, Шестаков, Ляпунов, Симонов, Шайхмедденов, Асетов.

Стартовый состав «Адмирала» В контакте ХК «Адмирал»

12:00 Стартовый состав «Адмирала»: Бояркин, Амирбеков; Морозов, Ващенко, Кудашов, Лучевников, Шулак, Ефремов; Цицюра, Чезганов, Завгородний, Пименов, рендулич, Камара, Мухтаров, Усманов, Янченко, Муранов, Булавчук, Моисеев, Волков.

11:45 В нынешнем регулярном сезоне КХЛ, соперники успели провести 1 матч между собой. «Адмирал» победил в овертайме 21-го октября во Владивостоке (5:4 ОТ).

11:41 У обеих команд потери в составе отсутствуют.

11:38 В своей последней игре «Барыс» потерпел поражение в гостевом поединке против «Трактора» (1:2).

11:36 В своей последней игре «Адмирал» на домашнем льду разгромил СКА (4:0). По шайбе в сетку ворот команды из Санкт-Петербурга забросили Никита Бояркин, Егор Чезганов, Иван Янченко, Даниэль Усманов.

11:34 В Восточной конференции «Барыс» занимает третье место, набрав 25 очков.

11:32 В Восточной конференции «Адмирал» занимает 7-е место, набрав 23 очка.

11:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35