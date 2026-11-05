В четверг, 5 ноября, омский «Авангард» примет на своем льду ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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04' Джозеф Чеккони («Авангард») кистевым броском целил в ближний угол, но там уверенно занял позицию Дмитрий Гамзин (ЦСКА) и забрал шайбу в ловушку.

03' Наиль Якупов («Авангард») бросил с правого круга вбрасывания — шайба пролетела выше ворот и коснулась заградительной стеки.

02' Никита Серебряков («Авангард») поймал шайбу в ловушку после броска с левого борта от Дениса Гурьянова (ЦСКА).

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Авангард» — ЦСКА начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:28 Главные действующие лица появляются на льду «Аренs G-Drive». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

16:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

Статистика матча 1 Удары в створ 1

16:15 Судейская бригада матча: главные судьи — Акузовский Николай и Гашилов Виктор, линейные судьи — Архипов Алексей и Любомиров Евгений.

16:05 Состав «Авангарда»: Серебряков Никита, Чеккони Джозеф, Адамчук Кирилл, Маклауд Майкл, Окулов Константин, Волков Александр, Шарипзянов Дамир, Чистяков Семён, Афанасьев Егор, Потуральски Эндрю, Ливо Джошуа, Ибрагимов Марсель, Лажуа Максим, Пономарев Василий, Рашевский Дмитрий, Кашников Евгений, Долженков Кирилл, Ильенко Артём, Казанцев Родион.

16:00 Состав ЦСКА: Гамзин Дмитрий, Замула Егор, Нестеров Никита, Гурьянов Денис, Коваленко Николай, Саморуков Дмитрий, Охотюк Никита, Костин Клим, Карнаухов Павел, Мамин Максим, Хэмилтон Роберт, Рой Джереми, Полтапов Прохор, Соркин Максим, Хайруллин Марат, Патрихаев Иван, Савчук Райли, Барак Дерек, Бучельников Дмитрий.

15:50 Сегодняшний матч пройдет в Омске на «Арене G-Drive».

15:40 Москвичи находятся в превосходной кондиции, штампуя победу за победой. Армейцы выиграли четыре матча подряд, показывая отличный баланс между надежной обороной и высокой результативностью. Армейская серия включает в себя уверенный обыгрыш СКА (3:1), две победы над сильным челябинским «Трактором» (5:1 и 3:2), а также недавний разгром магнитогорского «Металлурга» со счетом 7:3.

15:30 ЦСКА уверенно возглавляет Западную конференцию, набрав 34 очка в 22 встречах. Армейцы мотивированы продолжить свою победную серию, закрепить лидерство в чемпионате и доказать, что их текущая форма — не случайность.

15:25 Омский коллектив лихорадит: качественные матчи с топ-клубами сменяются необъяснимыми осечками с аутсайдерами. В пяти последних встречах у команды 2 победы и 3 поражения. После ярких побед над московским «Динамо» (3:2 ОТ) и «Ак Барсом» (4:0), «ястребы» неожиданно забуксовали в выездном турне, дважды уступив в овертаймах — сначала «Ладе» (2:3 ОТ), а затем и ХК «Сочи» (1:2 ОТ).

15:20 «Авангард» подходит к поединку на 9-м месте в Восточной конференции, имея в своем активе 22 очка после 20 сыгранных матчей. Мотивация «ястребов» максимальна: команде нужно прервать серию неудач, вернуть уверенность перед своими болельщиками и не позволить конкурентам вытеснить себя из кубковой восьмерки.

15:10 Предстоящая встреча в Омске обещает стать одним из самых интригующих противостояний игрового дня, где сойдутся команды с совершенно разным эмоциональным фоном. ЦСКА прилетает в статусе безоговорочного лидера Западной конференции, демонстрируя феноменальную стабильность, в то время как «Авангард» отчаянно пытается выбраться из игрового кризиса на Востоке. Омичам критически необходимы очки для укрепления позиций в зоне плей-офф, но остановить набравший ход московский экспресс на домашней арене будет сверхсложной задачей.

15:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80

15:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — ЦСКА. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.