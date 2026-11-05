В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 6 ноября, начало — в 12:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.
«Адмирал»
Турнирное положение: в Восточной конференции «Адмирал» занимает 7-е место, набрав 23 очка.
Последние матчи: «Адмирал» в домашнем льду разгромил СКА (4:0). По шайбе в сетку ворот команды из Санкт-Петербурга забросили Никита Бояркин, Егор Чезганов, Иван Янченко, Даниэль Усманов.
Не сыграют: в составе команды потери отсутствуют.
Состояние команды: в последних матчах «Адмирал» потерпел два поражения в матчах против «Амура» (2:5, 0:3), а также обыграл «Ладу» (3:1) и «Нефтехимик» (4:3).
«Барыс»
Турнирное положение: в Восточной конференции «Барыс» занимает третье место, набрав 25 очков.
Последние матчи: «Барыс» потерпел поражение в гостевом поединке против «Трактора» (1:2).
Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: В последних встречах клуб из Казахстана одержал победы над минским «Динамо» (1:0) и «Шанхайскими Драконами» (4:2), а также проиграл в поединках против «Автомобилиста» (1:4) и «Адмирала» (4:5 ОТ).
Статистика для ставок
- «Адмирал» занимает 7-е место в Восточной конференции
- «Барыс» занимает 3-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Адмирал» обыграл «Барыс» (5:4 ОТ)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» букмекерами оценивается в 2.35, ничья — в 4.20, а победа «Адмирала» — в 2.55.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.
Прогноз: У «Барыса» старые счёты с «Адмиралом», в этом сезоне команда из Казахстана уже проигрывала сопернику из Владивостока в овертайме. Несмотря на фиаско, клуб из Астаны вполне способен взять реванш у соперника.
Ставка: Победа «Барыса» с коэффициентом 2.35.
Прогноз: Можно сыграть в пользу того, что «Адмирал» и «Барыс» забьют друг другу.
Ставка: Обе забьют больше 1.5 с коэффициентом 1.80.