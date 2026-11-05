Возьмёт ли «Барыс» реванш у соперника?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.35

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 6 ноября, начало — в 12:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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«Адмирал»

Турнирное положение: в Восточной конференции «Адмирал» занимает 7-е место, набрав 23 очка.

Последние матчи: «Адмирал» в домашнем льду разгромил СКА (4:0). По шайбе в сетку ворот команды из Санкт-Петербурга забросили Никита Бояркин, Егор Чезганов, Иван Янченко, Даниэль Усманов.

Не сыграют: в составе команды потери отсутствуют.

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Состояние команды: в последних матчах «Адмирал» потерпел два поражения в матчах против «Амура» (2:5, 0:3), а также обыграл «Ладу» (3:1) и «Нефтехимик» (4:3).

«Барыс»

Турнирное положение: в Восточной конференции «Барыс» занимает третье место, набрав 25 очков.

Последние матчи: «Барыс» потерпел поражение в гостевом поединке против «Трактора» (1:2).

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: В последних встречах клуб из Казахстана одержал победы над минским «Динамо» (1:0) и «Шанхайскими Драконами» (4:2), а также проиграл в поединках против «Автомобилиста» (1:4) и «Адмирала» (4:5 ОТ).

На что ставят в матче Адмирал — Барыс Букмекерские коэффициенты на матч Адмирал — Барыс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Адмирал» занимает 7-е место в Восточной конференции

«Барыс» занимает 3-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Адмирал» обыграл «Барыс» (5:4 ОТ)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» букмекерами оценивается в 2.35, ничья — в 4.20, а победа «Адмирала» — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: У «Барыса» старые счёты с «Адмиралом», в этом сезоне команда из Казахстана уже проигрывала сопернику из Владивостока в овертайме. Несмотря на фиаско, клуб из Астаны вполне способен взять реванш у соперника.

2.35 Победа «Барыса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Адмирал» — «Барыс» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Барыса» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Можно сыграть в пользу того, что «Адмирал» и «Барыс» забьют друг другу.

1.80 Обе забьют больше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Адмирал» — «Барыс» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют больше 1.5 с коэффициентом 1.80.