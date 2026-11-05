прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Лада-Арене» 6 ноября. Начало встречи — в 18:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Лада»

Турнирное положение: В 23 матчах «Лада» заработала 13 очков, с которыми замыкает таблицу Западной конференции. От 8-го минского «Динамо» тольяттинцы отстают на 9 зачетных баллов.

Последние матчи: Кампания «Лады» во второй половине октября сопровождалась домашними поражениями от московского «Динамо» (1:2, бул.), «Шанхайских Драконов» (0:2), «Сочи» (3:4) и «Адмирала» (1:3).

В конце месяца команда Игоря Горбенко обыграла «Авангард» (3:2, ОТ), а ноябрь начала с победы над «Локомотивом» в Ярославле (1:0). Последний выезд к «Салавату Юлаеву» завершился провалом (0:5).

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Не сыграют: Дойл Сомерби, Иван Романов, Никита Михайлов, Артем Карпов, Артем Волков.

Состояние команды: Октябрьская смена тренера принесла «Ладе» успехи в отдельных матчах, но ожидаемо не вывела команду на уровень, достаточный для борьбы в числе «середняков».

В конце октября тольяттинцы потерпели четыре поражения кряду, а накануне впервые в этом сезоне выдали серию из двух побед. Только в одной встрече из недавних четырех «Лада» забила больше одного гола.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» после 22 матчей занимает 2-е место на Западе с 32 очками. Ярославцы на 2 зачетных балла отстают от лидирующего ЦСКА.

Последние матчи: Во второй половине октября «Локомотив» обыграл московское «Динамо» (2:1, ОТ) и «Северсталь» (1:0), продолжив домашнюю серию разгромом «Сочи» (6:2).

Ноябрь команда Дмитрия Квартальнова встретила неожиданным поражением от «Лады» (0:1). Спустя два дня ярославцы отправились в Москву, где уверенно разобрались со «Спартаком» (4:1).

Не сыграют: Александр Радулов.

Состояние команды: «Локомотив» бьется за лидерство в родной конференции. При Квартальнове ярославцы по-прежнему сильны в организации игры и командной дисциплине.

В семи последних матчах действующий чемпион одержал пять побед. В пяти встречах на этом отрезке «Локомотив» не пропускал больше одной шайбы. По игре в обороне ярославцы являются лидерами Запада.

Статистика для ставок

«Локомотив» победил в восьми из девяти последних личных встреч

В трех из четырех последних личных встреч было забито 5 и менее голов

В пяти из семи последних личных встреч «Лада» забивала один и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 5.93, ничья — в 5.31, победа «Локомотива» — в 1.48.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

Прогноз: «Локомотив» любит и умеет контролировать игру и пространство перед своими воротами и редко позволяет соперникам активно атаковать. «Ладе» при таком сопротивлении и проблемах с линией нападения придется рассчитывать преимущественно на редкие контрвыпады.

2.15 Тотал меньше 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Лада — Локомотив принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.15.

Прогноз: Ярославцы едва ли предоставят тольяттинцам много свободы при входе в свою треть. Позиционное нападение «Лады» в данных условиях потеряет эффективность.

1.90 Индивидуальный тотал «Лады» меньше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Лада — Локомотив принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Лады» меньше 1.5 за 1.90.