прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Литтл Сизарс-арене» 6 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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«Детройт»

Турнирное положение: «Детройт» в 16 матчах заработал 17 очков, с которыми занимает 11-е место на Востоке. От зоны плей-офф команду из Мичигана отделяет 1 турнирный пункт.

Последние матчи: Концовку октябрьского этапа «Детройт» встретил победой над «Эдмонтоном» по буллитам (4:3), а затем разгромил «Чикаго» (4:1). Домашняя игра с «Сент-Луисом» завершилась поражением (4:5).

В начале ноября команда Тодда Маклеллана отправилась во Флориду, где обыграла «Пантерз» (5:3). Уже на следующий день «Ред Уингз» уступили «Тампе-Бэй» (2:4).

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Не сыграют: Мейсон Аплтон, Альберт Юханссон, Марко Каспер, Дилан Ларкин.

Состояние команды: «Детройт» за счет точечных шагов исправляет впечатление от неудачного старта. По качеству игры команда выглядит интереснее, чем отражает ее положение в таблице.

В девяти предыдущих матчах «Ред Уингз» одержали шесть побед. Между тем три или более голов команда Маклеллана клала в ворота соперников в четырех встречах из последних пяти.

«Вегас»

Турнирное положение: «Вегас» с 22 очками после 17 матчей удерживает 3-ю строчку Западной конференции, на 3 зачетных балла отставая от лидирующих «Эдмонтона» и «Миннесоты».

Последние матчи: Во второй половине октября «Вегас» проиграл «Тампе-Бэй» (2:6), «Сент-Луису» (2:6) и «Коламбусу» (1:2, ОТ). Серию поражений прервала домашняя победа над «Оттавой» (4:1).

Впоследствии команда Райана Крейга уступила «Нью-Джерси» (2:5) и «Бостону» по буллитам (2:3). Очередной выезд завершился для «Голден Найтс» победой над «Питтсбургом» (3:2).

Не сыграют: Алекс Пьетранжело, Паркер Уотерспун, Виктор Олофссон.

Состояние команды: У «Вегаса» наметился спад после уверенного начала сезона. Команда Крейга сохраняет место среди лидеров Запада, но ее игра уже не выглядит столь убедительной.

На дистанции в семь последних матчей «Голден Найтс» потерпели пять поражений. Три проигранные встречи сопровождались пятью или более пропущенными шайбами.

Статистика для ставок

«Вегас» победил в четырех из пяти последних личных встреч

В четырех из шести последних личных встреч было забито 6 и более голов

В четырех из пяти последних матчей «Детройта» было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.78, ничья — в 4.42, победа «Вегаса» — в 2.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.48, на тотал меньше 5.5 — за 2.46.

Прогноз: «Вегас» в последнее время слишком часто дает соперникам свободу в атаке. На своем льду «Детройт» может воспользоваться этим недостатком одного из лидеров Запада и добиться нужного результата.

2.08 «Детройт» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Детройт — Вегас принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: «Детройт» победит в матче за 2.08.

Прогноз: Оборона «Голден Найтс» перестала справляться с давлением далеко не самых мощных соперников. При этом «Ред Уингз» со своей стороны нередко допускают результативные атаки у собственных ворот.

2.00 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Детройт — Вегас принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.00.