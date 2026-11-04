В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Динамо». Игра пройдет в Санкт-Петербурге 5 ноября, начало — в 19:30 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.30.
«Шанхайские Драконы»
Турнирное положение: Команда из Санкт-Петербурга занимает 3-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе после 21-го матча. «Шанхайские Драконы» отстают от лидерства в конференции всего на 4 пункта.
Такой результат от этой команды можно объяснить тем, что у «Драконов» отличная атакующая линия, которая наколотила уже 64 шайбы за 21 встречу при 51-м пропущенном.
Последние матчи: В прошлом поединке «Шанхайские Драконы» обыграли «Северсталь» со счетом 3:1. Матчем ранее команда одолела «Салават Юлаев» (3:2), совершив камбэк с 0:2.
В последних 5-и встречах у «Драконов» только одно поражение от «Барыса» (2:4) и четыре победы. За этот отрезок команда также обыграла «Спартак» (4:3 Б) и «Ладу» (2:0).
Не сыграет: Николас Петан (травма).
Состояние команды: «Драконы» сейчас находятся в прайме, выиграв 6 матчей из последних семи и влетев в тройку лидеров на Западе. Не факт, что команда действительно составит конкуренцию «Локомотиву» и ЦСКА за лидирующие позиции, но к «Шанхаю» теперь стоит относиться серьезно.
В прошлые годы этот клуб, по большому счету, не имел больших турнирных задач и уже к ноябрю откровенно доигрывал сезон, а после смены руководства в клубе все изменилось, это видно и на площадке.
В последнее время «Шанхайские Драконы» удачно выступают в матчах против московского «Динамо», выиграв 2 поединка из трех. Получится ли на сей раз добыть очки? На своей площадке команда будет пытаться доминировать.
«Динамо»
Турнирное положение: Московская команда пытается подняться повыше в турнирной таблице Запада. После 24-х встреч «Динамо» занимает 7-ю строчку в таблице с 23 баллами в копилке.
При этом вся борьба за восьмерку еще впереди, ведь СКА, который находится вне зоны плей-офф, отстает от «бело-голубых» всего на 2 балла, имея целых четыре игры в запасе.
Последние матчи: Москвичи в предыдущем поединке всухую обыграли одноклубников из Минска со счетом 4:0 на чужой площадке, а матчем ранее не без труда одолели «Амур» (2:1).
До этого у «Динамо» была серия поражений из трех встреч. Все эти матчи завершились за пределами основного времени. «Бело-голубые» за этот отрезок уступили «Авангарду» (2:3 ОТ), «Локомотиву» (1:2 ОТ) и «Сибири» (2:3 Б).
Не сыграют: Ник Меркли и Егор Римашевский (у обоих — травмы).
Состояние команды: В нынешнем сезоне команду Леонида Тамбиева нехило штормит. То она не может долго победить в основное время, то проигрывает кряду в овертаймах и по буллитам, то различные слухи о плохой обстановке в раздевалке.
Было очень много слухов об отставке Леонида Тамбиева с поста главного тренера «бело-голубых», но в последних двух матчах «Динамо» одержало победу и вернулось в зону плей-офф. Очевидно, что московская команда будет пытаться продлить эту белую полосу.
Предстоящий поединок против «Шанхайских Драконов» — отличная возможность для «Динамо» проверить собственные силы на мастеровитом сопернике. Тем более в Санкт-Петербурге играть всегда тяжело.
Статистика для ставок
- В последних 7-и встречах у «Драконов» шесть побед
- «Динамо» выиграло два последних матча
- В последних 3-х очных встречах «Шанхайские Драконы» дважды обыгрывали «Динамо»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» букмекерами оценивается в 2.25, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» — в 2.70.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.
Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» сможет навязать борьбу хозяевам площадки, переведя игру в дополнительное время.
Ставка: Ничья в основное время за 4.30.
Прогноз: Матч получится низовым, ведь «Динамо» будет пытаться сдерживать атакующий порыв «Драконов», а не лететь вперед.
Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.10.