«Бело-голубые» снова будут тянуть до овертайма?

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Динамо». Игра пройдет в Санкт-Петербурге 5 ноября, начало — в 19:30 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.30.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: Команда из Санкт-Петербурга занимает 3-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе после 21-го матча. «Шанхайские Драконы» отстают от лидерства в конференции всего на 4 пункта.

Такой результат от этой команды можно объяснить тем, что у «Драконов» отличная атакующая линия, которая наколотила уже 64 шайбы за 21 встречу при 51-м пропущенном.

Последние матчи: В прошлом поединке «Шанхайские Драконы» обыграли «Северсталь» со счетом 3:1. Матчем ранее команда одолела «Салават Юлаев» (3:2), совершив камбэк с 0:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В последних 5-и встречах у «Драконов» только одно поражение от «Барыса» (2:4) и четыре победы. За этот отрезок команда также обыграла «Спартак» (4:3 Б) и «Ладу» (2:0).

Не сыграет: Николас Петан (травма).

Состояние команды: «Драконы» сейчас находятся в прайме, выиграв 6 матчей из последних семи и влетев в тройку лидеров на Западе. Не факт, что команда действительно составит конкуренцию «Локомотиву» и ЦСКА за лидирующие позиции, но к «Шанхаю» теперь стоит относиться серьезно.

В прошлые годы этот клуб, по большому счету, не имел больших турнирных задач и уже к ноябрю откровенно доигрывал сезон, а после смены руководства в клубе все изменилось, это видно и на площадке.

В последнее время «Шанхайские Драконы» удачно выступают в матчах против московского «Динамо», выиграв 2 поединка из трех. Получится ли на сей раз добыть очки? На своей площадке команда будет пытаться доминировать.

«Динамо»

Турнирное положение: Московская команда пытается подняться повыше в турнирной таблице Запада. После 24-х встреч «Динамо» занимает 7-ю строчку в таблице с 23 баллами в копилке.

При этом вся борьба за восьмерку еще впереди, ведь СКА, который находится вне зоны плей-офф, отстает от «бело-голубых» всего на 2 балла, имея целых четыре игры в запасе.

Последние матчи: Москвичи в предыдущем поединке всухую обыграли одноклубников из Минска со счетом 4:0 на чужой площадке, а матчем ранее не без труда одолели «Амур» (2:1).

До этого у «Динамо» была серия поражений из трех встреч. Все эти матчи завершились за пределами основного времени. «Бело-голубые» за этот отрезок уступили «Авангарду» (2:3 ОТ), «Локомотиву» (1:2 ОТ) и «Сибири» (2:3 Б).

Не сыграют: Ник Меркли и Егор Римашевский (у обоих — травмы).

Состояние команды: В нынешнем сезоне команду Леонида Тамбиева нехило штормит. То она не может долго победить в основное время, то проигрывает кряду в овертаймах и по буллитам, то различные слухи о плохой обстановке в раздевалке.

Было очень много слухов об отставке Леонида Тамбиева с поста главного тренера «бело-голубых», но в последних двух матчах «Динамо» одержало победу и вернулось в зону плей-офф. Очевидно, что московская команда будет пытаться продлить эту белую полосу.

Предстоящий поединок против «Шанхайских Драконов» — отличная возможность для «Динамо» проверить собственные силы на мастеровитом сопернике. Тем более в Санкт-Петербурге играть всегда тяжело.

На что ставят в матче Шанхайские Драконы — Динамо Букмекерские коэффициенты на матч Шанхайские Драконы — Динамо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В последних 7-и встречах у «Драконов» шесть побед

«Динамо» выиграло два последних матча

В последних 3-х очных встречах «Шанхайские Драконы» дважды обыгрывали «Динамо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» букмекерами оценивается в 2.25, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» сможет навязать борьбу хозяевам площадки, переведя игру в дополнительное время.

4.30 Ничья в основное время Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.30 на матч «Шанхайские Драконы» — «Динамо» принесёт чистый выигрыш 3300₽, общая выплата — 4300₽

Ставка: Ничья в основное время за 4.30.

Прогноз: Матч получится низовым, ведь «Динамо» будет пытаться сдерживать атакующий порыв «Драконов», а не лететь вперед.

2.10 Тотал 4.5 меньше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Шанхайские Драконы» — «Динамо» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.10.