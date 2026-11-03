В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на арене «Мегаспорт» 4 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.77.
«Спартак»
Турнирное положение: «Спартак» занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 28 очков в 22 матчах. От лидера таблицы — ЦСКА — красно-белые отстают на 4 пункта.
Последние матчи: В домашней встрече с «Северсталью» 23 октября «Спартак» добился победы (3:1), но затем уступил «Шанхайским Драконам» по буллитам (3:4).
Выезд к череповчанам привнес в статистику команды Алексея Жамнова еще одно поражение по буллитам (2:3). Уже на следующий день красно-белые разгромили «Северсталь» (5:1), а ноябрь открыли неудачей в Нижнем Новгороде — в игре против «Торпедо» (1:3).
Не сыграют: Уилл Райлли.
Состояние команды: Неплохой октябрьский отрезок помог «Спартаку» выбраться из кризиса стартовых недель. Красно-белые вернули уверенность в атаке и вновь обозначили готовность вести борьбу в числе лидеров Запада.
До матча с «Шанхайскими Драконами» в домашних стенах 25 октября команда Алексея Жамнова одержала шесть побед кряду, тогда как в четырех последних встречах выиграла всего раз.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» заработал 30 очков в 21 матче и идет вторым на Западе. Ярославцы отстают от лидирующего ЦСКА на 2 балла и опережают «Торпедо» на 1 пункт.
Последние матчи: После домашнего поражения от «Нефтехимика» (0:1) «Локомотив» выиграл три встречи подряд. Ярославцы одолели московское «Динамо» (2:1, ОТ), «Северсталь» (1:0) и «Сочи» (6:2).
В первом ноябрьском матче команда Дмитрия Квартальнова неожиданно осталась без турнирных приобретений. На своем льду ярославцы уступили «Ладе» (0:1).
Не сыграют: Александр Радулов.
Состояние команды: У «Локомотива» продолжается успешный период при Квартальнове. При точечных просадках ярославцы по игре сохраняют чемпионский уровень и вновь претендуют на лидерство Запада.
В ряде последних матчей у «Локомотива» возникли проблемы с результативностью. Так, только в одной игре из недавних пяти действующий обладатель Кубка Гагарина забросил больше одной шайбы в основное время.
Статистика для ставок
- «Локомотив» победил в восьми из девяти последних личных встреч
- В трех из четырех последних личных встреч было забито 5 и менее голов
- «Локомотив» победил в четырех последних матчах на льду «Спартака»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.67, ничья — в 4.31, победа «Локомотива» — в 2.36.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.
Прогноз: «Локомотив» в большинстве матчей уверенно контролирует темп и редко позволяет соперникам надолго закрепляться в зоне атаки. Против такой организации обороны «Спартаку» явно будет непросто.
Ставка: Тотал меньше 5 за 1.77.
Прогноз: Ярославцы подходят к выезду в хорошей форме, тогда как «Спартак» чередует качественные матчи с неудачными. В контексте очного противостояния команда Квартальнова выглядит предпочтительнее благодаря дисциплине и надежной обороне.
Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.81.