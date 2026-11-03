прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.77

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на арене «Мегаспорт» 4 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.77.

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«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 28 очков в 22 матчах. От лидера таблицы — ЦСКА — красно-белые отстают на 4 пункта.

Последние матчи: В домашней встрече с «Северсталью» 23 октября «Спартак» добился победы (3:1), но затем уступил «Шанхайским Драконам» по буллитам (3:4).

Выезд к череповчанам привнес в статистику команды Алексея Жамнова еще одно поражение по буллитам (2:3). Уже на следующий день красно-белые разгромили «Северсталь» (5:1), а ноябрь открыли неудачей в Нижнем Новгороде — в игре против «Торпедо» (1:3).

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Не сыграют: Уилл Райлли.

Состояние команды: Неплохой октябрьский отрезок помог «Спартаку» выбраться из кризиса стартовых недель. Красно-белые вернули уверенность в атаке и вновь обозначили готовность вести борьбу в числе лидеров Запада.

До матча с «Шанхайскими Драконами» в домашних стенах 25 октября команда Алексея Жамнова одержала шесть побед кряду, тогда как в четырех последних встречах выиграла всего раз.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» заработал 30 очков в 21 матче и идет вторым на Западе. Ярославцы отстают от лидирующего ЦСКА на 2 балла и опережают «Торпедо» на 1 пункт.

Последние матчи: После домашнего поражения от «Нефтехимика» (0:1) «Локомотив» выиграл три встречи подряд. Ярославцы одолели московское «Динамо» (2:1, ОТ), «Северсталь» (1:0) и «Сочи» (6:2).

В первом ноябрьском матче команда Дмитрия Квартальнова неожиданно осталась без турнирных приобретений. На своем льду ярославцы уступили «Ладе» (0:1).

Не сыграют: Александр Радулов.

Состояние команды: У «Локомотива» продолжается успешный период при Квартальнове. При точечных просадках ярославцы по игре сохраняют чемпионский уровень и вновь претендуют на лидерство Запада.

В ряде последних матчей у «Локомотива» возникли проблемы с результативностью. Так, только в одной игре из недавних пяти действующий обладатель Кубка Гагарина забросил больше одной шайбы в основное время.

На что ставят в матче Спартак — Локомотив Букмекерские коэффициенты на матч Спартак — Локомотив: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Локомотив» победил в восьми из девяти последних личных встреч

В трех из четырех последних личных встреч было забито 5 и менее голов

«Локомотив» победил в четырех последних матчах на льду «Спартака»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.67, ничья — в 4.31, победа «Локомотива» — в 2.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.55.

Прогноз: «Локомотив» в большинстве матчей уверенно контролирует темп и редко позволяет соперникам надолго закрепляться в зоне атаки. Против такой организации обороны «Спартаку» явно будет непросто.

1.77 Тотал меньше 5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Спартак — Локомотив принесёт прибыль 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.77.

Прогноз: Ярославцы подходят к выезду в хорошей форме, тогда как «Спартак» чередует качественные матчи с неудачными. В контексте очного противостояния команда Квартальнова выглядит предпочтительнее благодаря дисциплине и надежной обороне.

1.81 «Локомотив» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Спартак — Локомотив принесёт прибыль 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.81.