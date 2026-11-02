В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арене» 4 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.70.
«Питтсбург»
Турнирное положение: «Питтсбург» после 14 матчей находится на 14-й позиции Востока с 12 очками. Отставание от зоны плей-офф составляет 6 турнирных пунктов.
Последние матчи: В конце октября «Питтсбург» добился двух домашних побед подряд — над «Флоридой» (4:0) и «Нэшвиллом» (3:2, ОТ). Однако дальнейшие встречи сложились для «Пингвинз» неудачно.
Сперва команда Дэна Мьюза уступила дома «Юте» (3:4, ОТ), а в первом ноябрьском матче проиграла на выезде «Монреалю» (4:5).
Не сыграют: Райан Грейвс, Брайан Раст, Элмер Седерблум, Джастин Брэзо, Тревор Ван Римсдайк.
Состояние команды: «Питтсбург» проводит очередной слабый сезон. Даже при неплохой результативности оборонительные проблемы мешают ветеранам удерживать команду на конкурентном уровне.
В восьми предыдущих встречах «Пингвинз» одержали только две победы. Пять проигранных матчей из шести на этом отрезке сопровождались четырьмя и более пропущенными шайбами.
«Вегас»
Турнирное положение: В 15 матчах «Вегас» заработал 19 очков, с которыми удерживает 3-е место на Западе. От 2-й «Миннесоты» коллектив из Невады отстает на 4 балла.
Последние матчи: Концовка октября обернулась для «Вегаса» двумя гостевыми поражениями — от «Сент-Луиса» (2:6) и «Коламбуса» (1:2, ОТ). Ранее «Найтс» уступили дома «Тампе-Бэй» (2:6).
Вернувшись на свой лед, команда Райана Крейга разгромила «Оттаву» (4:1), но уже в следующей встрече проиграла «Нью-Джерси» (2:5).
Не сыграют: Алекс Пьетранжело, Паркер Уотерспун.
Состояние команды: Внезапная на тот момент смена тренера не отразилась на качестве атакующей игры «Вегаса». Так, финалисты прошлого сезона закрепились среди лидеров Запада.
На старте регулярки «Голден Найтс» оформили восемь побед в десяти матчах, но последний соревновательный цикл провели не лучшим образом: четыре поражения в пяти встречах и пять+ пропущенных шайб в трех из них.
Статистика для ставок
- «Вегас» победил в четырех из шести последних личных встреч
- «Вегас» обыграл «Питтсбург» в двух последних матчах с одинаковым счетом 6:2
- В трех последних личных встречах на льду «Питтсбурга» было забито 5 и менее голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.68, ничья — в 4.40, победа «Вегаса» — в 2.32.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.50, на тотал меньше 5.5 — за 2.41.
Прогноз: «Питтсбург» испытывает серьезные трудности, когда дело доходит до игры в обороне. У «Вегаса» также не все гладко с надежностью у своих ворот. На этом фоне встреча будет располагать к открытому хоккею.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.70.
Прогноз: «Вегас» превосходит хозяев по качеству позиционных атак и реализации большинства. Кадровые же проблемы «Питтсбурга» сделают его игру против организованного соперника менее вариативной.
Ставка: «Вегас» победит в матче за 1.81.