«Питтсбург» в очередной раз выдаст яркую встречу?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.70

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арене» 4 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.70.

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«Питтсбург»

Турнирное положение: «Питтсбург» после 14 матчей находится на 14-й позиции Востока с 12 очками. Отставание от зоны плей-офф составляет 6 турнирных пунктов.

Последние матчи: В конце октября «Питтсбург» добился двух домашних побед подряд — над «Флоридой» (4:0) и «Нэшвиллом» (3:2, ОТ). Однако дальнейшие встречи сложились для «Пингвинз» неудачно.

Сперва команда Дэна Мьюза уступила дома «Юте» (3:4, ОТ), а в первом ноябрьском матче проиграла на выезде «Монреалю» (4:5).

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Не сыграют: Райан Грейвс, Брайан Раст, Элмер Седерблум, Джастин Брэзо, Тревор Ван Римсдайк.

Состояние команды: «Питтсбург» проводит очередной слабый сезон. Даже при неплохой результативности оборонительные проблемы мешают ветеранам удерживать команду на конкурентном уровне.

В восьми предыдущих встречах «Пингвинз» одержали только две победы. Пять проигранных матчей из шести на этом отрезке сопровождались четырьмя и более пропущенными шайбами.

«Вегас»

Турнирное положение: В 15 матчах «Вегас» заработал 19 очков, с которыми удерживает 3-е место на Западе. От 2-й «Миннесоты» коллектив из Невады отстает на 4 балла.

Последние матчи: Концовка октября обернулась для «Вегаса» двумя гостевыми поражениями — от «Сент-Луиса» (2:6) и «Коламбуса» (1:2, ОТ). Ранее «Найтс» уступили дома «Тампе-Бэй» (2:6).

Вернувшись на свой лед, команда Райана Крейга разгромила «Оттаву» (4:1), но уже в следующей встрече проиграла «Нью-Джерси» (2:5).

Не сыграют: Алекс Пьетранжело, Паркер Уотерспун.

Состояние команды: Внезапная на тот момент смена тренера не отразилась на качестве атакующей игры «Вегаса». Так, финалисты прошлого сезона закрепились среди лидеров Запада.

На старте регулярки «Голден Найтс» оформили восемь побед в десяти матчах, но последний соревновательный цикл провели не лучшим образом: четыре поражения в пяти встречах и пять+ пропущенных шайб в трех из них.

На что ставят в матче Питтсбург — Вегас Букмекерские коэффициенты на матч Питтсбург — Вегас: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Вегас» победил в четырех из шести последних личных встреч

«Вегас» обыграл «Питтсбург» в двух последних матчах с одинаковым счетом 6:2

В трех последних личных встречах на льду «Питтсбурга» было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.68, ничья — в 4.40, победа «Вегаса» — в 2.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.50, на тотал меньше 5.5 — за 2.41.

Прогноз: «Питтсбург» испытывает серьезные трудности, когда дело доходит до игры в обороне. У «Вегаса» также не все гладко с надежностью у своих ворот. На этом фоне встреча будет располагать к открытому хоккею.

1.70 Тотал больше 6 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч Питтсбург — Вегас принесёт прибыль 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.70.

Прогноз: «Вегас» превосходит хозяев по качеству позиционных атак и реализации большинства. Кадровые же проблемы «Питтсбурга» сделают его игру против организованного соперника менее вариативной.

1.81 «Вегас» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Питтсбург — Вегас принесёт прибыль 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: «Вегас» победит в матче за 1.81.