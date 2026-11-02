В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет в Сочи 3 ноября, начало — в 19:30 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Сочи»

Турнирное положение: Южане потихоньку приходят в себя. «Сочи» занимает предпоследнее 10-е место в таблице Запада с 14-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 8 пунктов.

В последнее время команда начала стабильно набирать очки, постепенно возвращаясь в гонку за место в восьмерке. Но показатели заброшенных и пропущенных шайб до сих пор ужасают — 37 и 73 соответственно.

Последние матчи: В прошлом поединке «Сочи» одержал победу над «Авангардом» в овертайме со счетом 2:1. Матчем ранее южане крупно уступили «Локомотиву» (2:6).

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В последних 5-и встречах у «Сочи» 4 победы и лишь одно поражение. За этот отрезок команда также обыграла «Салават Юлаев» (2:1), «Ладу» (4:3) и минское «Динамо» (3:2 ОТ).

Не сыграют: Павел Акользин, Петр Андреянов, Артем Гурьев и Кэмерон Ли (у всех — травмы).

Состояние команды: Есть ощущение, что «Сочи» только в последних матчах стал настоящей командой, а не сборищем разрозненных игроков, которые пришли в клуб для того, чтобы попытаться набить свою статистику и получить контракт в другой команде.

Теперь эта команда может и опасно контратаковать, и потерпеть в ключевых моментах. В последнем матче «Сочи» успешно сдерживал атакующие порывы «Авангарда», получив свой шанс в овертайме.

Предстоящий матч — отличная возможность продлить этот удачный отрезок, ведь «Нефтехимик» в предыдущих матчах не всегда показывал стабильность. На своей площадке «Сочи» даст бой «волкам».

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Треть чемпионата подходит к концу, а «Нефтехимик» до сих пор занимает 2-е место на Востоке с 27-ю очками в активе. «Волки» опережают ближайшего преследователя на 2 пункта.

Стоит отметить, что плотность в турнирной таблице конференции очень высока, поэтому расслабляться нельзя. Между вторым и девятым местом на Востоке разрыв всего 6 очков.

Последние матчи: В предыдущем поединке «Нефтехимик» уверенно обыграл «Сибирь» со счетом 3:1. Матчем ранее команда Игоря Гришина уступила «Адмиралу» (3:4), пропустив решающий гол за 9 секунд до конца третьего периода.

В последних 5-и встречах у «Нефтехимика» три победы и два поражения. За этот отрезок команда уступила «Металлургу» Мг (2:3 ОТ), а также одержала победу над «Авангардом» (3:2) и «Локомотивом» (1:0).

Не сыграет: Семен Любалин (травма).

Состояние команды: В одном из последних матчей «Нефтехимик» из-за повреждения лишился одного из лидеров атаки Дамира Жафярова. Этот нападающий обеспечивал креатив в атаках «волков», поэтому его отсутствие может сказаться на игре команды.

С другой стороны, в состав вернулся Никита Хоружев, который уже третий сезон проводит довольно мощно. В предыдущем матче против «Сибири» форвард несколько раз опасно атаковал ворота соперника.

В последних 5-и очных встречах «Нефтехимик» трижды проигрывал «Сочи» при двух победах. Получится ли на сей раз одержать победу «волкам»? На чужой площадке подопечные Гришина играют уверенно, набрав 12 очков из 22-х возможных.

На что ставят в матче Сочи — Нефтехимик Букмекерские коэффициенты на матч Сочи — Нефтехимик: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Сочи» одержал 4 победы

«Нефтехимик» набирал очки в 4 матчах из последних пяти

В последних 5-и очных встречах «Сочи» трижды обыгрывал «Нефтехимик»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» букмекерами оценивается в 1.90, ничья — в 4.30, а победа «Сочи» — в 3.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: «Нефтехимик» может сыграть результативно. В матчах против «Сочи» нижнекамцы уже забрасывали много шайб.

2.05 Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 3 больше Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Сочи» — «Нефтехимик» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 3 больше за 2.05.

Прогноз: Первый период получится результативным. Обе команды попытаются завладеть преимуществом.

1.92 Тотал 1.5 больше в первом периоде Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Сочи» — «Нефтехимик» принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в первом периоде за 1.92.