В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 3 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Флорида»
Турнирное положение: В 14 матчах «Флорида» набрала 18 очков и обосновалась на 7-й позиции Восточной конференции. От лидерской тройки «Пантерз» отделяют 2 зачетных балла.
Последние матчи: Недавняя выездная серия «Флориды» началась с двух крупных поражений — от «Оттавы» (1:5) и «Питтсбурга» (0:4). В Чикаго флоридцы одолели «Блэкхокс» (3:2).
В дальнейшем команда Пола Мориса дважды встретилась с «Виннипегом». Сначала «Пантерз» разгромили канадцев в Манитобе (5:1), а заключительный матч октября выиграли уже на домашнем льду (5:2).
Не сыграют: Александр Барков, Брэд Маршан, Джона Гаджович, Якоб Маркстрем.
Состояние команды: Значимые кадровые потери осложнили старт сезона «Флориде», но в игровом смысле команда Пола Мориса показывает относительную устойчивость.
В восьми предыдущих матчах «Пантерз» одержали шесть побед. Между тем в родных стенах «Флорида» накануне выиграла трижды кряду, забросив в двух последних встречах 13 шайб в сумме.
«Детройт»
Турнирное положение: «Детройт» после 14 сыгранных матчей занимает 13-е место на Востоке с 15 очками. От зоны плей-офф «Уингз» отделяют 3 турнирных пункта.
Последние матчи: Во время недавнего гостевого цикла «Детройт» переехал «Ванкувер» (5:2), уступил «Калгари» (1:4), а в заключительной встрече в Канаде — одолел «Эдмонтон» по буллитам (4:3).
На домашнем льду команда Тодда Маклеллана уверенно разобралась с «Чикаго» (4:1). На флажке октября «Ред Уингз» потерпели поражение от «Сент-Луиса» (4:5).
Не сыграют: Мейсон Аплтон, Марко Каспер, Альберт Юханссон, Дилан Ларкин.
Состояние команды: Неудачное начало сезона «Детройт» сменил неплохим всплеском. Команда Маклеллана прокачала игру, но испытывает при этом определенные кадровые проблемы.
После серии из трех поражений в первой половине октября «Ред Уингз» зафиксировали пять побед в восьми матчах. Однако в гостях в нынешнем сезоне «Детройт» выиграл лишь дважды при пяти попытках.
Статистика для ставок
- «Флорида» победила в четырех из пяти последних личных встреч
- «Флорида» забивала 3 и более голов в трех последних личных встречах
- В трех из четырех предыдущих личных встреч на льду «Флориды» было забито 7 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 4.41, победа «Детройта» — в 3.28.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.
Прогноз: «Флорида» симпатично смотрится впереди и возвращает привычную уверенность в фазе завершения атак. На своем льду «Пантерз» имеют хорошие предпосылки для победы над неустойчивым «Детройтом».
Ставка: «Флорида» победит за 2.00.
Прогноз: Оборона «Детройта» регулярно допускает ошибки под давлением, а «Флорида» вновь находит разнообразные варианты продвижения шайбы. Гостям тоже есть чем ответить, поэтому встреча обещает получиться результативной.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.90.