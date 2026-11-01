«Флорида» справится в домашних стенах с «Детройтом»?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 3 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Флорида»

Турнирное положение: В 14 матчах «Флорида» набрала 18 очков и обосновалась на 7-й позиции Восточной конференции. От лидерской тройки «Пантерз» отделяют 2 зачетных балла.

Последние матчи: Недавняя выездная серия «Флориды» началась с двух крупных поражений — от «Оттавы» (1:5) и «Питтсбурга» (0:4). В Чикаго флоридцы одолели «Блэкхокс» (3:2).

В дальнейшем команда Пола Мориса дважды встретилась с «Виннипегом». Сначала «Пантерз» разгромили канадцев в Манитобе (5:1), а заключительный матч октября выиграли уже на домашнем льду (5:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Александр Барков, Брэд Маршан, Джона Гаджович, Якоб Маркстрем.

Состояние команды: Значимые кадровые потери осложнили старт сезона «Флориде», но в игровом смысле команда Пола Мориса показывает относительную устойчивость.

В восьми предыдущих матчах «Пантерз» одержали шесть побед. Между тем в родных стенах «Флорида» накануне выиграла трижды кряду, забросив в двух последних встречах 13 шайб в сумме.

«Детройт»

Турнирное положение: «Детройт» после 14 сыгранных матчей занимает 13-е место на Востоке с 15 очками. От зоны плей-офф «Уингз» отделяют 3 турнирных пункта.

Последние матчи: Во время недавнего гостевого цикла «Детройт» переехал «Ванкувер» (5:2), уступил «Калгари» (1:4), а в заключительной встрече в Канаде — одолел «Эдмонтон» по буллитам (4:3).

На домашнем льду команда Тодда Маклеллана уверенно разобралась с «Чикаго» (4:1). На флажке октября «Ред Уингз» потерпели поражение от «Сент-Луиса» (4:5).

Не сыграют: Мейсон Аплтон, Марко Каспер, Альберт Юханссон, Дилан Ларкин.

Состояние команды: Неудачное начало сезона «Детройт» сменил неплохим всплеском. Команда Маклеллана прокачала игру, но испытывает при этом определенные кадровые проблемы.

После серии из трех поражений в первой половине октября «Ред Уингз» зафиксировали пять побед в восьми матчах. Однако в гостях в нынешнем сезоне «Детройт» выиграл лишь дважды при пяти попытках.

Статистика для ставок

«Флорида» победила в четырех из пяти последних личных встреч

«Флорида» забивала 3 и более голов в трех последних личных встречах

В трех из четырех предыдущих личных встреч на льду «Флориды» было забито 7 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 4.41, победа «Детройта» — в 3.28.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: «Флорида» симпатично смотрится впереди и возвращает привычную уверенность в фазе завершения атак. На своем льду «Пантерз» имеют хорошие предпосылки для победы над неустойчивым «Детройтом».

2.00 «Флорида» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Флорида — Детройт позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: «Флорида» победит за 2.00.

Прогноз: Оборона «Детройта» регулярно допускает ошибки под давлением, а «Флорида» вновь находит разнообразные варианты продвижения шайбы. Гостям тоже есть чем ответить, поэтому встреча обещает получиться результативной.

1.90 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Флорида — Детройт принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.90.