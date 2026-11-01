В воскресенье, 1 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании, в котором «Расинг» примет мадридский «Реал». Игра начнётся в 18:15 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

До матча 20 сек. 20 секунд

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17:48 Последние встречи между этими командами прошли в сезоне-11/12: тогда «Расинг» дома удержал нулевую ничью с «Реалом», но на выезде, правда, получил 0:4. А затем на 14 лет покинул высший дивизион.

17:35 Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Александер-Арнольд, Конате, Хёйсен, Кукурелья, Тчуамени, Силва, Гюлер, Беллингем, Диоманде, Мбаппе.

17:33 Стартовый состав «Расинга»: Агирресабала, Мантилья, Рамон, Белосьян, А. Мартин, И. Мартин, Прати, Луке, Каналес, Висенте, Забири.

17:30 Сегодняшний матч пройдёт в Сантандере на стадионе «Эль-Сардинеро», вмещающем 22 514 зрителей.

17:25 Главный аргумент мадридцев — форма Мбаппе: француз забивает 4 матча подряд, оформил дубль в Класико и суммарно наколотил 11 голов за 10 игр в чемпионате. Дисквалификацию продолжает отбывать Винисиус, из-за повреждения в Класико игру может пропустить Вальверде. Зато в строй вернулся Куртуа. Для команды Моуринью с этого матча начинается комфортный отрезок — в ближайший месяц «Реал» ждут матчи с середняками и аутсайдерами что в Ла Лиге, что в ЛЧ, так что перспективы достать «Барсу» уже в ноябре выглядят вполне реалистично.

17:20 «Реал» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах и с 24 очками занимает третье место в чемпионате. В предыдущем туре команда Жозе Моуринью победила «Барселону» на её поле (2:1), а до этого обыграла «Севилью» (4:1) и «Вильярреал» (1:0). Впрочем, выезды пока даются с переменным успехом: в 5 гостевых встречах Ла Лиги мадридцы одержали 3 победы и дважды проиграли. До «Атлетико» прямо сейчас — 4 балла, до «Барселоны» — 6, и те и другие в этом туре победили, так что «Реалу» сегодня тоже обязательно нужно брать три очка и не отпускать конкурентов далеко вперёд.

17:15 В четверг сантандерцы прошли первый раунд Кубка Испании, обыграв «Рибадеселью» (2:0). Основным футболистам дали отдохнуть, а оба мяча забил Вильялибре. В чемпионате же феерит марокканец Забири: на его счету уже 8 голов, а выше него в списке бомбардиров Ла Лиги стоят только Рафинья, Мбаппе и Ямаль. Его результативность особенно важна на фоне проблем сзади: за 10 туров «Расинг» пропустил 26 мячей — минимум на 5 больше, чем любая другая команда Примеры. Но статистику, конечно, сильно подпортили сентябрьские 2:7 от «Барселоны».

17:10 «Расинг» набрал 11 очков в 10 турах после возвращения в Ла Лигу, причём абсолютно все — на своём поле. В Сантандере команда Хосе Альберто Лопеса пока не проигрывает: 3 победы и 2 ничьи, включая успех против «Эспаньола» в прошлом туре (2:1). На выезде очков ещё нет, поэтому именно домашние матчи пока и удерживают новичка над зоной вылета.

17:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.