прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 1.80

2 ноября в 11‑м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Депортиво» и «Осасуна». Начало встречи — 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Депортиво»

Турнирное положение: Клуб из Ла-Коруньи после десяти сыгранных туров испанский Примеры занимает 11-е место в таблице, имея в своем багаже 11 очков. Команда Антонио Идальго забила 11 голов и пропустила 13 мячей.

Календарь и таблица испанской Примеры

Последние матчи: Посреди недели «Депортиво» успешно стартовал в Кубке Короля, разгромив на выезде скромный «Ауриэнсе» со счетом 3:0.

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В крайнем туре чемпионата галисийцы минимально уступили в гостях «Атлетико Мадрид» (0:1), ранее разошлись миром с «Леванте» (1:1), а в гостях выдали голевую перестрелку с «Реал Сосьедад» (2:3).

Не сыграют: в лазарете команды защитник Брайт Эде, полузащитник Марк Касадо и форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

Состояние команды: Возвращение в элиту дается «Депортиво» непросто, однако команда демонстрирует боевой характер. Главной проблемой остается затяжная безвыигрышная серия в Примере, которая насчитывает уже пять матчей подряд.

«Осасуна»

Турнирное положение: Памплонцы располагаются по соседству на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Осасуны» также 11 очков после 10 встреч, разница забитых и пропущенных — 10:20.

Последние матчи: Посреди недели команда устроила сокрушительный разгром в Копа дель Рей, уничтожив в гостях «Калатаюд» со счетом 6:0.

В крайнем поединке Ла Лиги «Осасуна» уступила на выезде «Севилье» со счетом 0:2, обыграла дома «Расинг» (2:0) и потерпела болезненное выездное поражение от «Реал Бетис» (2:5).

Не сыграют: в лазарете команды полузащитник Аймар Орос Уарте, защитник Хорхе Эррандо и вингер Ромен Дель Кастийо.

Состояние команды: «Осасуна» представляет собой классическую «домашнюю» команду. В Памплоне коллектив играет надежно, а вот гостевые матчи в этом сезоне превращаются для них в кошмар: в 5 выездных турах Примеры зафиксировано 4 поражения при 17 пропущенных мячах.

На что ставят в матче Депортиво — Осасуна Букмекерские коэффициенты на матч Депортиво — Осасуна: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Депортиво» не выигрывает в рамках Ла Лиги на протяжении 5 туров подряд

«Осасуна» проиграла 4 из 5 выездных матчей в текущем сезоне чемпионата

«Депортиво» не проигрывает в семи из последних девяти поединках против «Осасуны»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Депортиво» дают 2.15, а на «Осасуну» — 3.45, ничью букмекеры оценивают в 3.40

Тотал меньше 2.5 идёт за 1.98, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.83.

Прогноз: Считаем, что в матче обе команды смогут забить, это основная ставка.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Депортиво» — «Осасуна» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.80.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата в поединке.

3.40 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Депортиво» — «Осасуна» принесёт прибыль 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Ничья в матче за 3.40.