2 ноября в 11‑м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Депортиво» и «Осасуна». Начало встречи — 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Депортиво»
Турнирное положение: Клуб из Ла-Коруньи после десяти сыгранных туров испанский Примеры занимает 11-е место в таблице, имея в своем багаже 11 очков. Команда Антонио Идальго забила 11 голов и пропустила 13 мячей.
Календарь и таблица испанской Примеры
Последние матчи: Посреди недели «Депортиво» успешно стартовал в Кубке Короля, разгромив на выезде скромный «Ауриэнсе» со счетом 3:0.
В крайнем туре чемпионата галисийцы минимально уступили в гостях «Атлетико Мадрид» (0:1), ранее разошлись миром с «Леванте» (1:1), а в гостях выдали голевую перестрелку с «Реал Сосьедад» (2:3).
Не сыграют: в лазарете команды защитник Брайт Эде, полузащитник Марк Касадо и форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.
Состояние команды: Возвращение в элиту дается «Депортиво» непросто, однако команда демонстрирует боевой характер. Главной проблемой остается затяжная безвыигрышная серия в Примере, которая насчитывает уже пять матчей подряд.
«Осасуна»
Турнирное положение: Памплонцы располагаются по соседству на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Осасуны» также 11 очков после 10 встреч, разница забитых и пропущенных — 10:20.
Последние матчи: Посреди недели команда устроила сокрушительный разгром в Копа дель Рей, уничтожив в гостях «Калатаюд» со счетом 6:0.
В крайнем поединке Ла Лиги «Осасуна» уступила на выезде «Севилье» со счетом 0:2, обыграла дома «Расинг» (2:0) и потерпела болезненное выездное поражение от «Реал Бетис» (2:5).
Не сыграют: в лазарете команды полузащитник Аймар Орос Уарте, защитник Хорхе Эррандо и вингер Ромен Дель Кастийо.
Состояние команды: «Осасуна» представляет собой классическую «домашнюю» команду. В Памплоне коллектив играет надежно, а вот гостевые матчи в этом сезоне превращаются для них в кошмар: в 5 выездных турах Примеры зафиксировано 4 поражения при 17 пропущенных мячах.
Статистика для ставок
- «Депортиво» не выигрывает в рамках Ла Лиги на протяжении 5 туров подряд
- «Осасуна» проиграла 4 из 5 выездных матчей в текущем сезоне чемпионата
- «Депортиво» не проигрывает в семи из последних девяти поединках против «Осасуны»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Депортиво» дают 2.15, а на «Осасуну» — 3.45, ничью букмекеры оценивают в 3.40
Тотал меньше 2.5 идёт за 1.98, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.83.
Прогноз: Считаем, что в матче обе команды смогут забить, это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.80.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата в поединке.
Ставка: Ничья в матче за 3.40.