прогноз на матч чемпионата России по футболу, ставка за 1.92

1 ноября в рамках 13-го тура РПЛ сыграют «Оренбург» и ЦСКА. Начало встречи — в 13:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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«Оренбург»

Перед матчем: «Оренбург» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков при разнице мячей 14:12 за 12 встреч.

Последние матчи: В минувшей встрече «Оренбург» одержал волевую победу над «Родиной» в рамках Кубка России — 2:1.

До того команда обыграла «Ахмат» (1:0) и разошлась миром с «Родиной» (2:2) в РПЛ.

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Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: Команда Ильдара Ахметзянова неубедительно начала текущий сезон, но после международной паузы воспряла духом и ни разу не проиграла за пять встреч.

Уральцы сейчас являются лидерами среди одиннадцати остальных команд, не участвующих в чемпионской гонке, что уже говорит о приличной готовности команды завершить сезон как минимум в середине таблицы.

ЦСКА

Перед матчем: ЦСКА после двенадцати туров занимает третье место в РПЛ, набрав 25 баллов при разнице мячей 20:14.

Последние матчи: В минувшей встрече «армейцы» одержали победу над «Локомотивом» в рамках Кубка России — 2:1.

До того команда обыграла «Спартак» (2:0) и проиграла «Динамо» (1:3) в РПЛ.

Состояние команды: ЦСКА долгое время шел без поражений в РПЛ, но в 11-м туре команда Дмитрия Игдисамова оступилась на выезде у соседей по Москве из «Динамо».

«Армейцы» неплохо смотрятся в текущем сезоне чемпионата страны и явно готова побороться в дальнейшем за чемпионский титул.

На что ставят в матче Оренбург — ЦСКА Букмекерские коэффициенты на матч Оренбург — ЦСКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

ЦСКА выиграл четыре матча из пяти последних

«Оренбург» не проигрывал в шести предыдущих встречах

«Оренбург» не обыгрывал «армейцев» в официальных матчах с 2019-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ЦСКА фаворитом с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.70, а победа «Оренбурга» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.67 и 2.10.

Прогноз: Обе команды неплохо играют в атаке на данный момент и вполне способны забить пару-тройку мячей на двоих.

1.92 В матче будет забито 2-3 мяча Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Оренбург» — ЦСКА принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: В матче будет забито 2-3 мяча за 1.92.

Прогноз: Также можно предположить, что «Оренбург» при своих фанатах обыграет неудобных себе «армейцев».

3.20 Победа «Оренбурга» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Оренбург» — ЦСКА принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Победа «Оренбурга» за 3.20