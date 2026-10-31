1 ноября в рамках 13-го тура РПЛ сыграют «Оренбург» и ЦСКА. Начало встречи — в 13:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Оренбург»
Перед матчем: «Оренбург» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков при разнице мячей 14:12 за 12 встреч.
Последние матчи: В минувшей встрече «Оренбург» одержал волевую победу над «Родиной» в рамках Кубка России — 2:1.
До того команда обыграла «Ахмат» (1:0) и разошлась миром с «Родиной» (2:2) в РПЛ.
Состояние команды: Команда Ильдара Ахметзянова неубедительно начала текущий сезон, но после международной паузы воспряла духом и ни разу не проиграла за пять встреч.
Уральцы сейчас являются лидерами среди одиннадцати остальных команд, не участвующих в чемпионской гонке, что уже говорит о приличной готовности команды завершить сезон как минимум в середине таблицы.
ЦСКА
Перед матчем: ЦСКА после двенадцати туров занимает третье место в РПЛ, набрав 25 баллов при разнице мячей 20:14.
Последние матчи: В минувшей встрече «армейцы» одержали победу над «Локомотивом» в рамках Кубка России — 2:1.
До того команда обыграла «Спартак» (2:0) и проиграла «Динамо» (1:3) в РПЛ.
Состояние команды: ЦСКА долгое время шел без поражений в РПЛ, но в 11-м туре команда Дмитрия Игдисамова оступилась на выезде у соседей по Москве из «Динамо».
«Армейцы» неплохо смотрятся в текущем сезоне чемпионата страны и явно готова побороться в дальнейшем за чемпионский титул.
Статистика для ставок
- ЦСКА выиграл четыре матча из пяти последних
- «Оренбург» не проигрывал в шести предыдущих встречах
- «Оренбург» не обыгрывал «армейцев» в официальных матчах с 2019-го года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ЦСКА фаворитом с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.70, а победа «Оренбурга» — в 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.67 и 2.10.
Прогноз: Обе команды неплохо играют в атаке на данный момент и вполне способны забить пару-тройку мячей на двоих.
Ставка: В матче будет забито 2-3 мяча за 1.92.
Прогноз: Также можно предположить, что «Оренбург» при своих фанатах обыграет неудобных себе «армейцев».
Ставка: Победа «Оренбурга» за 3.20