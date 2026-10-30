прогноз на центральный матч чемпионата Германии по футболу, ставка за 1.96

31 октября в рамках 8-го тура Бундеслиги сыграют «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Начало встречи — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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«Бавария»

Перед матчем: «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 17 баллов при разнице мячей 25:6 за семь встреч.

Последние матчи: В минувшей встрече мюнхенцы разгромили «Магдебург» в рамках Кубка Германии — 6:1.

До того команда обыграла «Фрайбург» (3:1) в Бундеслиге и разошлась миром с «Арсеналом» (2:2) в Лиге чемпионов.

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Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: Мюнхенцы в текущей кампании еще ни разу не потерпели поражение и продолжает побеждать даже в отсутствии на тренерском мостике Венсана Компани по состоянию здоровья.

Бельгийский специалист грамотно выстроил игру команды, что даже его отсутствие не является серьезной проблемой, но в принципиальной встрече против дортмундцев решения главного тренера могут решить многое, если что-то пойдет не по плану.

«Боруссия» Д

Перед матчем: «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 17 баллов при разнице мячей 12:4 за семь туров.

Последние матчи: В минувшей встрече дортмундцы вырвали победу у «Вердера» в рамках Кубка Германии — 3:2.

До того команда обыграла «Айнтрахт» (1:0) в Бундеслиге и «Сабах» (2:1) в Лиге чемпионов.

Состояние команды: «Боруссия» после поражения от «Баварии» в матче за Суперкубок Германии провела лихой отрезок в сентябре, одержав пять побед кряду.

После международной паузы, дортмундцы сникли, не выигрывая три встречи кряду, но затем вернулись на победные рельсы и перед встречей против мюнхенцев на «Альянц Арене» подопечные Нико Ковача идут вровень со своими принципиальными соперниками.

На что ставят в матче Бавария — Боруссия Д Букмекерские коэффициенты на матч Бавария — Боруссия Д: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Боруссия» выиграл три встречи подряд

«Бавария» не проигрывала в двенадцати последних официальных игр

В предыдущем матче «Бавария» обыграла «Боруссию» со счетом 2:1 в Суперкубке Германии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Баварию» явным фаворитом с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.40, а победа «Боруссии» — в 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 1.24 и 3.60.

Прогноз: «Бавария», безусловно, является явным фаворитом, но последние матчи между командами происходят в серьезной борьбе, да и дортмундцы вполне будут настроены на борьбу до конца и не отдадут просто так победу хозяевам.

1.96 Победа «Боруссии» с форой 1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч «Бавария» — «Боруссия» Д позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Победа «Боруссии» с форой 1,5 за 1.96.

Прогноз: Также стоит ожидать того, что «Боруссия» одержит победу в одном из таймов.

3.15 Победа «Боруссии» в одном из таймов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч «Бавария» — «Боруссия» Д принесёт чистый выигрыш 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: Победа «Боруссии» в одном из таймов за 3.15