31 октября в рамках 8-го тура Бундеслиги сыграют «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Начало встречи — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
«Бавария»
Перед матчем: «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 17 баллов при разнице мячей 25:6 за семь встреч.
Последние матчи: В минувшей встрече мюнхенцы разгромили «Магдебург» в рамках Кубка Германии — 6:1.
До того команда обыграла «Фрайбург» (3:1) в Бундеслиге и разошлась миром с «Арсеналом» (2:2) в Лиге чемпионов.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: Мюнхенцы в текущей кампании еще ни разу не потерпели поражение и продолжает побеждать даже в отсутствии на тренерском мостике Венсана Компани по состоянию здоровья.
Бельгийский специалист грамотно выстроил игру команды, что даже его отсутствие не является серьезной проблемой, но в принципиальной встрече против дортмундцев решения главного тренера могут решить многое, если что-то пойдет не по плану.
«Боруссия» Д
Перед матчем: «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 17 баллов при разнице мячей 12:4 за семь туров.
Последние матчи: В минувшей встрече дортмундцы вырвали победу у «Вердера» в рамках Кубка Германии — 3:2.
До того команда обыграла «Айнтрахт» (1:0) в Бундеслиге и «Сабах» (2:1) в Лиге чемпионов.
Состояние команды: «Боруссия» после поражения от «Баварии» в матче за Суперкубок Германии провела лихой отрезок в сентябре, одержав пять побед кряду.
После международной паузы, дортмундцы сникли, не выигрывая три встречи кряду, но затем вернулись на победные рельсы и перед встречей против мюнхенцев на «Альянц Арене» подопечные Нико Ковача идут вровень со своими принципиальными соперниками.
Статистика для ставок
- «Боруссия» выиграл три встречи подряд
- «Бавария» не проигрывала в двенадцати последних официальных игр
- В предыдущем матче «Бавария» обыграла «Боруссию» со счетом 2:1 в Суперкубке Германии
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Баварию» явным фаворитом с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.40, а победа «Боруссии» — в 7.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 1.24 и 3.60.
Прогноз: «Бавария», безусловно, является явным фаворитом, но последние матчи между командами происходят в серьезной борьбе, да и дортмундцы вполне будут настроены на борьбу до конца и не отдадут просто так победу хозяевам.
Ставка: Победа «Боруссии» с форой 1,5 за 1.96.
Прогноз: Также стоит ожидать того, что «Боруссия» одержит победу в одном из таймов.
Ставка: Победа «Боруссии» в одном из таймов за 3.15