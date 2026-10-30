31 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Брайтон». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Манчестер Сити»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Манчестер Сити» лишь по дополнительным показателям опережает «Арсенал». Команда забила 20 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Кубке лиги одолев в серии пенальти… «Брайтон».

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До того «Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» — 1:2, к тому же чуть раньше разгромил АЕК в Лиге чемпионов — 5:1. «Горожане» в текущем чемпионате потерпели всего одно поражение.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Манчестер Сити» пока далек от сверхстабильности, к тому же клубные проблемы не могут не влиять на психологический климат в команде.

При этом «Манчестер Сити» еще не терял очки в родных стенах в рамках текущего чемпионата. В четырех домашних матчах АПЛ команда отличилась 11 забитыми мячами при шести пропущенных. Зато уже девятью результативными выстрелами отличился Эрлинг Холанн. И это явно далеко не предел!

Наверняка «горожане» в этой встрече будут активно атаковать. Команда всеми силами постарается сохранить за собой место на троне.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» выступает лучше ожидаемого. Команда на текущий момент находится на 3-м месте турнирной таблицы.

При этом «Брайтон» на 5 очков отстает от второго места. Команда забила 23 мяча при всего семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в рамках Кубка Английской лиги в футбольной лотерее уступила «Манчестер Сити».

До того «Брайтон» был бит «Ливерпулем» — 0:2, а вот чуть раньше в Лиге конференций расписал мировую с «Яблонцем» — 0:0. «Чайки» в четырех выездных матчах в рамках АПЛ победили дважды при двух поражениях.

Состояние команды: «Брайтон» пытается закрепиться в группе лидеров, к тому же довольно симпатично смотрится в атаке.

При этом «Брайтон» имеет относительно крепкий по именам состав, да и в плане надежности тылов выглядит достаточно выгодно. «Чайки» авторитетов не боятся, однако запас прочности у них не самый огромный. Команда уже несколько перебрала очков, а везение имеет свойство заканчиваться.

Безусловно, «чайки» не намерены лишь обороняться. Вот только сдержать мощную атакующую линию соперника они едва ли сумеют...

На что ставят в матче Манчестер Сити — Брайтон Букмекерские коэффициенты на матч Манчестер Сити — Брайтон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.65. Ничья — в 4.10, выигрыш «Брайтона» — в 4.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.75.

Прогноз: «Горожане» сражаются за чемпионство, тогда как «чайки» в последнее время несколько сбавили обороты.

2.10 Победа «Манчестер Сити» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Манчестер Сити» в 1-м тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт