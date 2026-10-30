31 октября в 13‑м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» и «Ахмат». Начало встречи — 17:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Динамо»

Турнирное положение: после 12 матчей «Динамо» располагается на второй строчке в таблице РПЛ с 25 очками.

Последние матчи: в Кубке России бело‑голубые уступили в гостях «Краснодару» со счётом 1:2. Провалив первый тайм, «Динамо» неплохо выглядело после перерыва, но смогло только забить гол престижа на исходе основного времени после точного удара Миранчука.

Ранее было поражение в гостях от «Акрона» (1:3) в чемпионате и победа дома над ЦСКА (3:1).

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Не сыграют: травмированы — Кутицкий (з), Зайнутдинов (п), Чавес (п).

Состояние команды: «Динамо» по делу идёт в верхней части турнирной таблицы, показывая качественный футбол, но в двух последних играх потерпело два обидных поражения, которые немного поставят на место дружину Сандро Шварца.

«Ахмат»

Турнирное положение: пока «Ахмат» с 11 очками идёт в зоне переходных матчей в таблице РПЛ.

Последние матчи: в Кубке России «Ахмат» сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в гостях, но уступил в серии пенальти, смазав три свои попытки. Игра получилась равной и не самой привлекательной.

До этого было поражение на своём поле от «Оренбурга» (0:1) и в гостях от «Зенита» (2:3) в чемпионате.

Не сыграют: травмированы — Ромао (п), Пряхин (п), Шелия (в).

Состояние команды: в шести последних встречах подопечные Станислава Черчесова не знают побед, и моральное состояние «Ахмата» точно не самое лучшее. Главный тренер старается хорохориться в послематчевых интервью, но видно, что он на взводе и уже готов применить свои стоп‑слова.

На что ставят в матче Динамо — Ахмат Букмекерские коэффициенты на матч Динамо — Ахмат: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В Кубке России этого сезона «Динамо» выиграло обе встречи (3:0 и 2:1).

В прошлом сезоне «Ахмат» победил на своём поле (2:1), а на выезде была ничья (2:2).

В позапрошлом сезоне «Динамо» выиграло дома (4:2), а в гостях была ничья (1:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» дают 1.55, а на «Ахмат» — 5.90, ничью букмекеры оценивают в 4.40.

Тотал меньше 2.5 идёт за 2.20, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.69.

Прогноз: после двух поражений «Динамо» должно собраться и добыть три очка на своём поле. У команды даже в двух последних играх хватало моментов, потерь в составе почти нет, тогда как «Ахмат» всё глубже увязает в своих проблемах и давно не показывает качественного футбола.

1.90 Победа «Динамо» с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Динамо» — «Ахмат» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Основная ставка: победа «Динамо» с форой −1 за 1.90.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант. «Динамо» само играет и даёт это делать другим.

3.00 Обе забьют плюс тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Динамо» — «Ахмат» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3.5 за 3.0.