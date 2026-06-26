GOAL рассказывает о существенном недостатке нынешнего формата чемпионата мира.

25 июня 1982 года, по мнению авторитетного издания The Times, стало «днем, когда умер спортивный принцип».

То, что обещало стать бескомпромиссным противостоянием сборных ФРГ и Австрии, превратилось в откровенный «пакт о ненападении»: во втором тайме заключительного матча группового этапа в Хихоне обе команды фактически бросили играть, чтобы гарантированно обеспечить себе совместный выход во второй раунд чемпионата мира.

Немцы подходили к этой встрече на третьем месте в группе 2 — главным образом из-за сенсационного поражения от Алжира (1:2) на старте турнира.

Соответственно, подопечным Юппа Дерваля нужна была только победа, и они вышли вперед уже на 10-й минуте благодаря голу Хорста Хрубеша.

Однако австрийцы, выигравшие два первых матча, прекрасно знали: пока они не проигрывают соседям с разницей в три мяча и более, они все равно обойдут Алжир в таблице по разнице голов и займут второе место.

Почему? Всё просто: Алжир сыграл свой финальный матч против Чили днем ранее, из-за чего все турнирные расклады были предельно ясны еще до стартового свистка.

Не имея веских турнирных причин выгрызать ничью, которая к тому же выбила бы из турнира соседей из ФРГ, Австрия в концовке встречи даже не помышляла об атаке. Когда болельщики на трибунах осознали, что происходит, некоторые из них принялись жечь стопки банкнот под скандирование: «Это договорняк!».

Футболисты сборных ФРГ и Австрии после скандального матча на ЧМ-1982 globallookpress.com

Тем временем австрийский комментатор Роберт Зеегер в прямом эфире призвал зрителей выключить телевизоры, а его немецкий коллега Эберхард Штанек в знак протеста просто замолчал. Бывший игрок сборной ФРГ Вилли Шульц позже назвал всех 22 футболистов на поле «гангстерами», а на следующий день местная газета El Comercio и вовсе опубликовала отчет о матче в криминальной хронике.

И хотя Алжирская федерация футбола потребовала провести официальное расследование, ФИФА констатировала, что формально никто из участников регламент не нарушил.

Именно этот скандал вынудил чиновников пересмотреть систему: начиная с чемпионата мира 1982 года в Испании, матчи заключительного тура в группах всегда начинаются строго в один день и в одно время.

Тем более поразительно, что теперь ФИФА своими руками создала все условия для повторения того, что вошло в историю как «Хихонский позор», прямо сейчас — на ЧМ-2026 в Северной Америке.

«Любая идея имеет право на жизнь»

На 75-м Конгрессе ФИФА, прошедшем в прошлом году в Парагвае, Джанни Инфантино заявил, что «любая идея имеет право на жизнь».

Это изречение во многом объясняет, почему прямо сейчас мы вынуждены наблюдать за чемпионатом мира с заведомо несправедливым форматом.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Расширение состава участников турнира с 32 до 48 сборных, разумеется, было продиктовано исключительно жаждой денег и власти. Больше команд — больше доходов как для самой ФИФА, так и для всех ее членов, что лишь цементирует позиции Инфантино в роли бессменного президента организации.

О том, как подобное раздувание штата ударит по качеству самого зрелища, никто даже не задумывался.

На самом деле Инфантино и компания лишь после сумасшедшей по накалу групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре внезапно осознали: их первоначальный план на 2026 год с 16 группами по три команды в каждой не просто убьет всю драму заключительного тура, но и откроет ящик Пандоры. Сборные получили бы идеальную возможность расписывать взаимовыгодные результаты, заранее зная, какие именно расклады требуются им для гарантированного выхода в плей-офф.

Обновленный формат

«В Катаре группы по четыре команды подарили абсолютно невероятный сюжет. До самой последней минуты заключительных матчей никто не мог предсказать, кто в итоге выйдет из группы», — признал тогда Инфантино в Дохе.

И здесь он, как ни странно, был абсолютно прав. Взять хотя бы группу Е: по ходу двух матчей третьего тура (Япония — Испания и Германия — Коста-Рика), которые, само собой, шли параллельно, виртуальное положение команд в таблице менялось аж девять раз!

Дональд Трамп и Джанни Инфантино globallookpress.com

В результате Инфантино был вынужден констатировать, что ФИФА придется «пересмотреть или как минимум еще раз обсудить формат» — что они и сделали.

В марте 2023 года Совет ФИФА официально утвердил, что 48 участников чемпионата мира 2026 года будут разбиты на 12 групп по четыре сборные в каждой.

«Обновленный формат снижает риск сговора, гарантирует всем командам как минимум три матча на турнире, а также обеспечивает сбалансированное время для отдыха между играми соперников», — гласило официальное заявление.

Однако, к огромному сожалению для ФИФА, эта реформа моментально породила новую проблему — из-за элементарной математики.

«Поощрение абсолютной серости»

Главный плюс турнира на 32 команды заключался в том, что сетка плей-офф (начиная со стадии 1/8 финала) формировалась максимально легко и прозрачно: дальше шли строго по две лучшие сборные из каждой восьмерки групп. Все предельно просто и честно. Каждая команда в любой момент времени четко понимала свои расклады, а результаты в одной группе никак не влияли на ситуацию в другой, в отличие от того, что мы наблюдаем на текущем чемпионате мира.

Шотландия — Бразилия globallookpress.com

Расширение турнира до 48 участников в 2026 году вынудило ФИФА пускать в плей-офф еще и команды, занявшие третьи места (в общей сложности восемь сборных), чтобы банально добрать нужное количество участников для полноценной стадии 1/16 финала. И это повлекло за собой два абсолютно предсказуемых и ужасных последствия.

Во-первых , теперь в плей-офф можно выйти, даже умудрившись проиграть два из трех матчей на групповом этапе. Бывший игрок сборной Шотландии Крейг Берли, комментируя гипотетический выход своей страны из группы исключительно благодаря минимальной победе над Гаити (1:0), метко окрестил это «поощрением абсолютной серости».

Во-вторых — и это гораздо серьезнее, — возвращение к рейтингу третьих мест (впервые с 1994 года) резко повышает риск того самого турнирного сговора, который ФИФА так отчаянно пыталась искоренить после событий 1982 года.

Субботний матч в группе J между Австрией и Алжиром — идеальная тому иллюстрация. И дело здесь далеко не только в том, что на поле сойдутся два из трех участников исторического «Хихонского позора».

Убийство зрелища

Обе сборные уступили фавориту группы Аргентине, но обыграли Иорданию, при этом Австрия сейчас опережает Алжир благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. При нормальных раскладах Алжиру пришлось бы костью лечь, но побеждать австрийцев, чтобы гарантировать себе путевку в плей-офф.

Сборная Австрии globallookpress.com

Однако из-за того, что их матч вынесен в самый последний временной слот группового этапа, алжирцы заранее знают: ничьей в Канзас-Сити им будет более чем достаточно для выхода из группы.

Учитывая, что ничейный исход намертво закрепит за Австрией вторую строчку в таблице, они также не испытывают ни малейшего давления и не обязаны играть на победу.

Более того, как ни парадоксально, австрийцам может быть даже выгодно проиграть эту встречу — и всё из-за второго шокирующего изменения в регламенте ЧМ-2026, которое ФИФА внезапно провернула незадолго до старта турнира.

Абсурдный регламент

Впервые в истории чемпионатов мира главным критерием при равенстве очков на групповом этапе стали личные встречи, а не общая разница забитых и пропущенных мячей.

Это новшество уже привело к досрочному вылету пяти сборных, которые при прежних правилах еще сохраняли бы шансы зацепиться за третью строчку.

Подобный расклад полностью противоречит заявлениям ФИФА, которая якобы стремилась свести к минимуму количество матчей, лишенных турнирного значения.

Сборная Алжира globallookpress.com

Иордания как раз оказалась среди тех, по кому больно ударила эта смена приоритетов. Это означает, что ни Австрия, ни Алжир уже ни при каких обстоятельствах не опустятся на дно таблицы группы J, что начисто лишает их очное противостояние в Майами какого-либо турнирного риска.

Хуже того, поскольку к моменту их стартового свистка матчи во всех остальных квартетах уже завершатся, обе команды будут четко знать своих потенциальных соперников по 1/16 финала — и это тоже способно напрямую повлиять на итоговый результат.

При текущих раскладах вторая команда группы J выходит в плей-офф на Испанию, тогда как сборная, занявшая третье место, с большой долей вероятности попадает на Швейцарию.

Очевидно, что Австрия предпочла бы любой ценой избежать встречи с действующими чемпионами Европы уже в первом раунде плей-офф, так что цепляться за ничью или победу в матче с Алжиром им попросту невыгодно.

Разумеется, нет никаких оснований полагать, что Ральф Рангник даст своим подопечным прямую команду сдать матч — но суть вообще не в этом.

Суть в том, что из-за изначально абсурдного и фарсового формата Австрия и Алжир еще до стартового свистка оказались в несопоставимо более выгодных условиях, чем почти все их конкуренты в борьбе за плей-офф.

Спорное решение

Не стоит забывать и о том, что выход в плей-офф команд с третьих мест рушит баланс посева: из-за этого некоторые победители групп получат в 1/16 финала куда более грозных соперников, чем остальные.

Всё это глубоко несправедливо, и единственным разумным выходом из ситуации было бы возвращение к классическому формату с 32 участниками.

Однако на деле куда более вероятно, что ФИФА, напротив, пойдет по пути дальнейшего расширения.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Буквально в прошлом году уругвайский футбольный функционер Игнасио Алонсо «экспромтом выдвинул» идею провести разовый турнир на 64 команды в 2030 году — в честь столетнего юбилея чемпионатов мира.

Несмотря на то, что инициативу тут же поддержал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес, проект наткнулся на серьезное сопротивление — главным образом со стороны УЕФА и АФК. Кроме того, по сообщениям инсайдеров, идея не пользуется бешеной популярностью и в кулуарах самой ФИФА, что хоть немного обнадеживает.

Помимо того что ЧМ на 64 сборные окончательно размыл бы уровень мастерства на турнире, он стал бы еще более катастрофическим с точки зрения логистики и экологии, чем текущий раздутый чемпионат.

Тем не менее весьма показательно, что Инфантино до сих пор публично не отверг это предложение, чему, впрочем, вообще не стоит удивляться. В стенах ФИФА любая идея действительно имеет право на жизнь — какой бы абсурдной и ужасной она ни была на первый взгляд.