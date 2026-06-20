Незаметно для многих ФИФА поменяла то, как на чемпионате мира 2026 года определяются места в группах, — и это может серьёзно повлиять на заключительные туры. Впервые в истории мировых первенств главным критерием при равенстве очков стали личные встречи, а не общая разница мячей. Звучит как техническая мелочь, но на деле это переворачивает стратегию финальных матчей групп.

Что именно изменилось

Раньше команды, набравшие равное количество очков, расставляли по местам таблиц исходя из общей разницы мячей в группе. Теперь первым делом смотрят на результат личной встречи между ними.

У этой механики долгая история. До 1966 года команды разделяли по соотношению голов — забитые делили на пропущенные. В 1970-м ФИФА перешла на разницу мячей, и так было вплоть до нынешнего турнира. Теперь же ФИФА привела свои правила в соответствие с УЕФА, которая всегда отдавала приоритет результатам очных матчей.

Часть фасада стадиона в Ванкувере. Эмблема ЧМ-2026 globallookpress.com

Логика проста: оценивать прямое противостояние двух команд справедливее, потому что это убирает влияние аномальных результатов — вроде разгрома Германией Кюрасао 7:1. Почему это даёт преимущество команде, случайно «наколотившей» десяток слабому сопернику, над равной с ней по очкам? Противники реформы, впрочем, возражают: общая разница мячей честнее, потому что отражает весь путь команды в группе, а не один матч.

Впервые ФИФА опробовала новый порядок на прошлогоднем Клубном чемпионате мира — там «Фламенго» по итогам двух туров выиграл группу D, опередив «Челси», который в итоге взял весь турнир.

Почему Мексика уже знает, что выиграла группу

Главное практическое следствие — команды теперь могут не просто выходить в плей-офф, но и выигрывать группу досрочно, ещё до третьего тура.

При старом формате, чтобы застолбить первое место после двух игр, нужно было опережать второго на четыре очка. Случалось это редко: требовалось, чтобы оба других матча первых двух туров в группе завершились вничью. Теперь же достаточно отрыва в три очка — при определённых условиях.

Это уже произошло в группе A. Мексика выиграла оба стартовых матча и набрала шесть очков — на три больше, чем у Южной Кореи, тогда как Чехия и ЮАР идут с одним очком. Поскольку Мексика уже обыграла Южную Корею в очной встрече, обойти её корейцы не смонут, даже если обе команды финишируют с шестью очками. А значит, Мексика выиграла группу — и уже знает, что сыграет в 1/16 финала в Мехико против команды, занявшей третье место.

Но у этого есть и обратная сторона. Мексике, по сути, не за что бороться в матче с Чехией на следующей неделе — и она может дать отдохнуть лидерам. А это создаёт перекос, которым способна воспользоваться Чехия (хотя напрямую квалифицироваться она сможет, только если Корея проиграет ЮАР). На турнире, где в плей-офф проходят и лучшие команды с третьих мест, такие нюансы могут оказаться важными.

Кто ещё может выиграть группу уже во втором туре

Чтобы застолбить первое место после второго тура, должно сойтись несколько условий: команда-лидер выигрывает оба своих матча, а два других матча в группе либо завершаются вничью, либо лидер уже обыграл соперников, набравших по три очка.

Вот как это выглядит по группам (сценарии на момент перед вторым туром, по подсчёту BBC Sport):

Г руппа C: Шотландия станет победителем, если обыграет Марокко, а Бразилия не победит Гаити.

Шотландия станет победителем, если обыграет Марокко, а Бразилия не победит Гаити. Группа D: США займут первое место, если Турция не обыграет Парагвай.

США займут первое место, если Турция не обыграет Парагвай. Группа E: Германия выиграет группу победой над Кот-д'Ивуаром, если Эквадор не победит Кюрасао. А Кот-д'Ивуар возьмёт первое место победой, если Кюрасао не обыграет Эквадор.

Германия выиграет группу победой над Кот-д'Ивуаром, если Эквадор не победит Кюрасао. А Кот-д'Ивуар возьмёт первое место победой, если Кюрасао не обыграет Эквадор. Группа F: Швеция станет первой, если обыграет Нидерланды, а Япония не победит Тунис.

Швеция станет первой, если обыграет Нидерланды, а Япония не победит Тунис. Группа J: Аргентина займёт первое место победой над Австрией, если Иордания не обыграет Алжир. Австрия сделает то же самое победой, если Алжир не победит Иорданию.

Аргентина займёт первое место победой над Австрией, если Иордания не обыграет Алжир. Австрия сделает то же самое победой, если Алжир не победит Иорданию. Группа K: Колумбия застолбит первое место, если обыграет ДР Конго, а Португалия не победит Узбекистан.

Колумбия застолбит первое место, если обыграет ДР Конго, а Португалия не победит Узбекистан. Группа L: Англия выиграет группу победой над Ганой, если Панама не обыграет Хорватию. Гана выиграет группу при победе, но если Хорватия не обыграет Панаму.

А вот в группах G, H и I на втором туре первое место не разыграть — там придётся ждать заключительных матчей.

Вся лесенка факторов

Если команды набрали равное количество очков, их разводят в следующем порядке:

Сначала — очки в личных встречах между этими командами. Если в споре участвуют три команды, создаётся «мини-турнир», где убираются результаты матчей с четвёртой командой. Затем — разница мячей в личных встречах. После — число голов, забитых в личных встречах. И только потом в ход идут общая разница мячей в группе и общее число забитых в группе.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Если и это не помогает, наступает черёд фейр-плей: жёлтая карточка — минус один балл, две жёлтых (то есть красная за два предупреждения) — минус три, прямая красная — минус четыре, жёлтая с последующей прямой красной — минус пять. Дальше — место в текущем рейтинге ФИФА. И, наконец, если уж совсем ничего не развело, — положение в более раннем рейтинге ФИФА.

Почему это важно

На первый взгляд — бюрократическая правка в регламенте. На деле — изменение, которое делает заключительные туры одновременно и интереснее, и коварнее. С одной стороны, фавориты вроде Мексики могут досрочно решить свои задачи и поберечь лидеров. С другой — это создаёт перекосы: команда, которой «не за что играть», может невольно подыграть кому-то из конкурентов, а в борьбе за выход с третьих мест каждый такой матч на счету.

Та же система давно работает на чемпионатах Европы, где в плей-офф тоже проходят лучшие сборные с третьих мест. Так что ничего революционного ФИФА не изобрела — просто наконец догнала УЕФА. Но для команд, тренеров и болельщиков это означает одно: считать варианты в концовке группового этапа теперь придётся иначе, чем привыкли за полвека.