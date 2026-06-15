Нечасто увидишь игрока, который заходит на послематчевое интервью с улыбкой до ушей после поражения 1:7. Но и человека, забившего первый в истории своей страны гол на чемпионате мира, встретишь нечасто — так что Ливано Комененсию можно понять. Кюрасао проиграл Германии крупно. И всё равно это был один из самых счастливых вечеров в истории маленького острова. Разбираемся, что этот матч говорит о турнире на 48 команд — и говорит ли вообще.
«Я и правда забил на чемпионате мира»
Я реально забил на чемпионате мира! Я вошёл в историю! Я мечтал об этом с детства, лет с пяти-шести, когда начал играть в футбол. И прекрасно, что мечта сбылась.Ливано Комененсияполузащитник сборной Кюрасао
Это мечта поверх мечты. Само присутствие здесь — уже чудо для Кюрасао, самой маленькой страны, когда-либо пробившейся на чемпионат мира. Население острова — около 156 тысяч человек; примерно половина уместилась бы на стадионе в Хьюстоне, где Комененсия сотворил свой момент из области фантастики. По звуку могло показаться, что все они тут и собрались, когда 22-летний защитник на 21-й минуте пробил левой через скопление тел и прошил Мануэля Нойера, сравняв счёт. На несколько минут мы и правда поверили, что Кюрасао навяжет четырёхкратным чемпионам мира серьёзную борьбу.
Потом всё пошло под откос
А дальше — катастрофа. Перерыв на воду посреди тайма случился совсем не вовремя: через две минуты после гола, и он сбил весь кураж, который Кюрасао успел набрать. Нико Шлоттербек головой вернул немцам лидерство, пенальти перед самым перерывом убил интригу, а когда Кай Хаверц за несколько минут до конца оформил седьмой мяч (и свой дубль), хотелось только одного — чтобы это поскорее закончилось.
На первый взгляд — ровно тот результат 1:7 (LiveSport.Ru вёл прямой репортаж матча), которым пугали противники расширенного формата. С 48 командами вместо 32, гласит аргумент, неизбежно приходит размывание качества, а с ним — всё больше неконкурентных матчей, всё больше вот таких избиений.
И разгромов ещё будет немало. Кабо-Верде играет с чемпионом Европы Испанией. Бразилия выглядела против Марокко чуть бледнее ожидаемого, но за Гаити в матче с теми же бразильцами становится тревожно. Франция против Ирака тоже может выйти некрасивой.
Но есть нюанс
И это не вздорный довод. На прошлых чемпионатах разгромы случались, но были исключением. Если таких результатов окажется слишком много, защищать расширение с чисто спортивной точки зрения будет тяжело. Эту позицию разделяет и президент УЕФА Александер Чеферин, заявивший, что новый формат породит больше «совершенно неинтересных» матчей.
Здесь, правда, стоит добавить то, о чём в пылу спора забывают. Германия крушила соперников и в эпоху маленьких турниров: 6:0 с Мексикой в 1978-м, 8:0 с Саудовской Аравией в 2002-м и — ирония судьбы — точно такие же 7:1 с Бразилией в полуфинале 2014 года. Разгромы — не изобретение формата на 48 команд. Они были всегда, просто теперь их удобно записать в обвинение новой системе.
Ответ маленьких сборных
Слова Чеферина задели тех, о ком он, видимо, и говорил. Коалиция малых сборных выпустила совместное заявление, отвергающее его предупреждение. «Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана квалификация на чемпионат мира — историческое достижение и воплощение мечты, которую разделяют поколения», — говорилось в нём.
И дальше: «Для наших стран не существует такого понятия, как неважный матч чемпионата мира», а слова Чеферина «глубоко разочаровывают и не признают усилий, жертв и стремлений игроков, тренеров, клубов, футбольных руководителей и болельщиков по всему миру».
Возразить на это тоже трудно — особенно если ты своими глазами видел, как игроки и фанаты Кюрасао реагировали на свой гол. Это был взрыв счастья, который бывает только у людей, мечтавших о таком моменте, но не смевших поверить, что он вообще возможен.
Слёзы 78-летнего ветерана
Дик Адвокат повидал в футболе всё. В 78 лет он стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира — и заодно установил рекорд по промежутку между первым и последним матчами на турнире: 32 года, разделяющие его появление с Нидерландами в 1994-м и с Кюрасао в 2026-м. На скамейке напротив сидел 38-летний Нагельсманн — самый молодой тренер турнира; разрыв в возрасте между наставниками тоже стал рекордным для чемпионатов мира.
Но когда камеры выхватили лицо Адвоката перед игрой, его глаза были красными от слёз. А когда забил Комененсия, он едва не расплакался снова.
Это из-за радости болелщиков Кюрасао. Может, дело в моём возрасте, но именно в такие моменты эмоции прорываются наружу. Радость, несмотря на результат, была фантастической.Дик Адвокатглавный тренер сборной Кюрасао
И добавил отдельно: «Это не позор. Думаю, мы всё равно можем гордиться».
В этом и суть
И в этом и есть ответ: в радости. В невероятном потоке чувств, прокатившемся по душе каждого болельщика, игрока, тренера и жителя Кюрасао, когда мяч влетел в ворота Германии. Не то чтобы не важно, что потом они крупно проиграли, — но это лишь половина смысла игры. Остальное — радость.
Комененсия был не единственным, кто улыбался после матча. Если бы вы видели, как игроки Кюрасао и Германии идут через зону интервью, вам было бы трудно определить, какая команда забила семь, а какая их пропустила. Потому что один гол значил больше, чем семь. Игроки Кюрасао знали, что добились чего-то, возможно, большего, чем немцы, — они подарили всем, кто связан с их страной, момент, который те не забудут никогда.
Так что да: расширение чемпионата мира до 48 команд, вероятно, и правда размоет качество турнира. Вероятно, и правда приведёт к большему числу матчей «в одну калитку». Но если это цена за моменты вроде гола Кюрасао — это та цена, с которой нам всем стоит смириться.