Нечасто увидишь игрока, который заходит на послематчевое интервью с улыбкой до ушей после поражения 1:7. Но и человека, забившего первый в истории своей страны гол на чемпионате мира, встретишь нечасто — так что Ливано Комененсию можно понять. Кюрасао проиграл Германии крупно. И всё равно это был один из самых счастливых вечеров в истории маленького острова. Разбираемся, что этот матч говорит о турнире на 48 команд — и говорит ли вообще.

«Я и правда забил на чемпионате мира»

Я реально забил на чемпионате мира! Я вошёл в историю! Я мечтал об этом с детства, лет с пяти-шести, когда начал играть в футбол. И прекрасно, что мечта сбылась. Ливано Комененсия полузащитник сборной Кюрасао

Ливано Комененсия забивал гол в ворота Германии globallookpress.com

Ливано Комененсия (в центре) после гола в ворота Германии globallookpress.com

Это мечта поверх мечты. Само присутствие здесь — уже чудо для Кюрасао, самой маленькой страны, когда-либо пробившейся на чемпионат мира. Население острова — около 156 тысяч человек; примерно половина уместилась бы на стадионе в Хьюстоне , где Комененсия сотворил свой момент из области фантастики. По звуку могло показаться, что все они тут и собрались, когда 22-летний защитник на 21-й минуте пробил левой через скопление тел и прошил Мануэля Нойера, сравняв счёт. На несколько минут мы и правда поверили, что Кюрасао навяжет четырёхкратным чемпионам мира серьёзную борьбу.

Потом всё пошло под откос

А дальше — катастрофа. Перерыв на воду посреди тайма случился совсем не вовремя: через две минуты после гола, и он сбил весь кураж, который Кюрасао успел набрать. Нико Шлоттербек головой вернул немцам лидерство, пенальти перед самым перерывом убил интригу, а когда Кай Хаверц за несколько минут до конца оформил седьмой мяч (и свой дубль), хотелось только одного — чтобы это поскорее закончилось.

На первый взгляд — ровно тот результат 1:7 (LiveSport.Ru вёл прямой репортаж матча), которым пугали противники расширенного формата. С 48 командами вместо 32, гласит аргумент, неизбежно приходит размывание качества , а с ним — всё больше неконкурентных матчей, всё больше вот таких избиений.

И разгромов ещё будет немало. Кабо-Верде играет с чемпионом Европы Испанией. Бразилия выглядела против Марокко чуть бледнее ожидаемого, но за Гаити в матче с теми же бразильцами становится тревожно. Франция против Ирака тоже может выйти некрасивой.

Но есть нюанс

И это не вздорный довод. На прошлых чемпионатах разгромы случались, но были исключением. Если таких результатов окажется слишком много, защищать расширение с чисто спортивной точки зрения будет тяжело. Эту позицию разделяет и президент УЕФА Александер Чеферин, заявивший, что новый формат породит больше «совершенно неинтересных» матчей.

Здесь, правда, стоит добавить то, о чём в пылу спора забывают. Германия крушила соперников и в эпоху маленьких турниров: 6:0 с Мексикой в 1978-м, 8:0 с Саудовской Аравией в 2002-м и — ирония судьбы — точно такие же 7:1 с Бразилией в полуфинале 2014 года. Разгромы — не изобретение формата на 48 команд. Они были всегда, просто теперь их удобно записать в обвинение новой системе.

Ответ маленьких сборных

Слова Чеферина задели тех, о ком он, видимо, и говорил. Коалиция малых сборных выпустила совместное заявление, отвергающее его предупреждение. «Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана квалификация на чемпионат мира — историческое достижение и воплощение мечты, которую разделяют поколения», — говорилось в нём.

И дальше: «Для наших стран не существует такого понятия, как неважный матч чемпионата мира», а слова Чеферина «глубоко разочаровывают и не признают усилий, жертв и стремлений игроков, тренеров, клубов, футбольных руководителей и болельщиков по всему миру».

Возразить на это тоже трудно — особенно если ты своими глазами видел, как игроки и фанаты Кюрасао реагировали на свой гол. Это был взрыв счастья, который бывает только у людей, мечтавших о таком моменте, но не смевших поверить, что он вообще возможен.

Слёзы 78-летнего ветерана

Дик Адвокат повидал в футболе всё. В 78 лет он стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира — и заодно установил рекорд по промежутку между первым и последним матчами на турнире: 32 года, разделяющие его появление с Нидерландами в 1994-м и с Кюрасао в 2026-м. На скамейке напротив сидел 38-летний Нагельсманн — самый молодой тренер турнира; разрыв в возрасте между наставниками тоже стал рекордным для чемпионатов мира.

Дик Адвокат, главный тренер Кюрасао, во время матча globallookpress.com

Но когда камеры выхватили лицо Адвоката перед игрой, его глаза были красными от слёз. А когда забил Комененсия, он едва не расплакался снова.

Это из-за радости болелщиков Кюрасао. Может, дело в моём возрасте, но именно в такие моменты эмоции прорываются наружу. Радость, несмотря на результат, была фантастической. Дик Адвокат главный тренер сборной Кюрасао

И добавил отдельно: «Это не позор. Думаю, мы всё равно можем гордиться».

В этом и суть

И в этом и есть ответ: в радости. В невероятном потоке чувств, прокатившемся по душе каждого болельщика, игрока, тренера и жителя Кюрасао, когда мяч влетел в ворота Германии. Не то чтобы не важно, что потом они крупно проиграли, — но это лишь половина смысла игры. Остальное — радость.

Сборная Германии празднует победу globallookpress.com

Комененсия был не единственным, кто улыбался после матча. Если бы вы видели, как игроки Кюрасао и Германии идут через зону интервью, вам было бы трудно определить, какая команда забила семь, а какая их пропустила. Потому что один гол значил больше, чем семь. Игроки Кюрасао знали, что добились чего-то, возможно, большего, чем немцы, — они подарили всем, кто связан с их страной, момент, который те не забудут никогда.

Так что да: расширение чемпионата мира до 48 команд, вероятно, и правда размоет качество турнира. Вероятно, и правда приведёт к большему числу матчей «в одну калитку». Но если это цена за моменты вроде гола Кюрасао — это та цена, с которой нам всем стоит смириться.