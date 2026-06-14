Goal.com анализирует форму и состояние Флориана Вирца, а также предупреждает, что хавбек сборной Германии способен громко напомнить о себе на мундиале.

Во время исторически неудачной серии результатов «Ливерпуля» прошлой осенью форма Флориана Вирца стала предметом бурных обсуждений. Гари Линекер был среди тех, кто считал, что 10-му номеру, возможно, пошло бы на пользу временное исключение из состава и, как следствие, уход из центра внимания.

«Не думайте, что он сейчас не страдает из-за всего этого», — сказал бывший игрок сборной Англии в подкасте The Rest is Football.

Однако Линекер совершенно не сомневался, что приобретённый за 100 млн фунтов хавбек в конечном итоге докажет свою ценность для «Ливерпуля».

«Мы видели, как он играет в Лиге чемпионов, и знаем, на что он способен. Я основываю своё мнение не на Бундеслиге, а на его выступлениях в Европе, тем более что он начал выступать на таком высоком уровне ещё очень молодым. Он обязательно раскроется, и я верю, что так и будет... Он действительно великолепный футболист», — отметил легендарный экс-форвард.

Однако не все были настолько в этом убеждены.

Гари Линекер globallookpress.com

«Маленький мальчик»

Джейми Каррагер уже выражал опасения, что плеймейкер сборной Германии — это не более чем игрок, который просто «аккуратно и надёжно» обращается с мячом, тогда как Гари Невилл утверждал, что предполагаемое решение проблемы недостатка креативности в полузащите превратилось для «Ливерпуля» в новую проблему.

«Мы несколько месяцев ходили вокруг да около этой темы, учитывая то, что он молод и приехал в новую страну, но это футболист стоимостью в более 100 млн фунтов — скоро ему придётся показать, на что он способен», — сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в своём подкасте после беззубого поражения «Ливерпуля» со счётом 0:3 от «Манчестер Сити» в ноябре.

«Сегодня, на мой взгляд, Вирц выглядел как маленький мальчик. Такого быть не должно. Его буквально затолкали и переиграли в физической борьбе по всему полю, а в плане качества игры он тоже не смог ничего показать, так что его выступление действительно вызывает тревогу. Он — статусный игрок сборной Германии, но сегодня выглядел совершенно не готовым к тому уровню физической борьбы, который ожидаешь увидеть в матче топ-уровня АПЛ», — добавил Невилл.

Игрок не для больших матчей?

По ходу своего первого сезона в Англии Вирц набрал столь необходимую мышечную массу. «Мне нужно было стать немного сильнее», — признался он.

Однако, хотя после своего первого гола за «Ливерпуль» в победном матче против «Вулверхэмптона» (2:1) 27 декабря его показатели по голам и ассистам улучшились, неспособность хавбека по-настоящему влиять на ход матчей — особенно больших — по-прежнему вызывала беспокойство.

В итоге Каррагер решил, что после очередного невзрачного выступления Вирца в проигранном поединке «Ливерпуля» от «Манчестер Юнайтед» (2:3) 3 мая, у него не осталось другого выбора, кроме как открыто раскритиковать немецкого футболиста.

Джейми Каррагер globallookpress.com

«Слишком снисходительное отношение»

«Единственный игрок, к которому, как мне кажется, относились слишком снисходительно, — это Флориан Вирц», — сказал бывший защитник «Красных» в эфире Sky Sports.

«Я никогда не переходил в другой клуб, не говоря уже о переезде в другую страну. Но я думаю, что мы дали ему время. Мы были очень, очень добры [к нему].

Сегодня он сыграл плохо. И даже когда "Ливерпуль" показывает хорошую игру, всё равно выделяются Доминик Собослаи и временами в этом сезоне Мохаммед Салах. Салах уже не тот Салах, каким он был в прошлом сезоне, но он всё равно остаётся одним из лучших атакующих игроков "Ливерпуля".

Я комментировал выездной матч "Ливерпуля" против "Бёрнли" в начале сезона и тогда описал Вирца как умелого и надёжного футболиста. В тот момент я был добр к нему. Сейчас я бы так его не охарактеризовал. Он уже провёл год в составе клуба».

Сравнение не в его пользу

Учитывая девятизначную сумму трансфера полузащитника, болельщики мерсисайдцев определённо имели право ожидать большего, чем 15 результативных действий (голов и ассистов) от игрока, который в своём последнем сезоне за «Байер» набрал более чем в два раза больше.

Хотя в матчах против таких соперников, как «Ньюкасл», Вирц временами показывал многообещающую игру, он определённо не оказал на «Энфилде» такого влияния, какое другой 10-й номер Райан Шерки произвёл на «Этихаде». Это говорит не в пользу немца, особенно с учётом того, что французом интересовался и «Ливерпуль», прежде чем тот перешёл в «Манчестер Сити» всего за 34 млн фунтов.

Однако существовало несколько смягчающих обстоятельств, главным из которых было то, что весь сезон «Красных» оказался катастрофическим от начала до конца.

Немец пришёл в команду — действующего чемпиона, которую считали одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов, — но после поражения без шансов от ПСЖ в четвертьфинале мерсисайдцы сумели обеспечить себе участие в топ-еврокубке следующего сезона лишь в последний день розыгрыша АПЛ.

Вирц провёл неудачный сезон за «Ливерпуль» globallookpress.com

«Это сделало меня сильнее»

Неудивительно, что в составе сборной Германии Вирц снова стал больше походить на того игрока, которым был в «Байере», особенно в нынешнем году.

Ключевую роль в этом сыграл наставник Юлиан Нагельсманн, который неизменно доверял ему и выпускал в старте в каждом матче сборной после того, как универсальный атакующий полузащитник перебрался на Мерсисайд. Неудивительно, что подопечный высоко оценил такую поддержку.

«Это был непростой период [в первой половине сезона]», — сказал он в интервью Sportschau после того, как забил гол и отдал два ассиста в победном товарищеском матче над Швейцарией (4:3) в марте.

«Но [Нагельсманн] сказал мне, что даже хорошо, когда всё не всегда идёт гладко; что иногда нужно столкнуться с трудностями и благодаря этому стать сильнее. Именно так я теперь на это смотрю: этот период сделал меня немного сильнее», — заверил Вирц.

Игрок с оценкой «A+»

Нагельсманн полностью согласен с этим и поэтому считает, что игрок, который «уже является именем в мировом футболе», может стать настоящей мировой суперзвездой в течение ближайших шести недель.

«Флориан — невероятно талантлив и всегда обладает необходимой энергией для того, чтобы играть в наш футбол», — восхищённо заявил главный тренер сборной Германии.

« Лотар Маттеус однажды поставил ему оценку A+, и кто вообще может с этим поспорить? Никто».

И действительно, несмотря на все испытания и трудности, с которыми Вирц столкнулся в своём непростом дебютном сезоне за «Ливерпуль», он по-прежнему остаётся футболистом высочайшего уровня. Поэтому не удивляйтесь, если на чемпионате мира он снова напомнит всем об этом.