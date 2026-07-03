Возвращение Конора Макгрегора на турнире UFC 329 12 июля — одно из самых ожидаемых событий года в ММА. Многие уже списали ирландца со счетов, но своего последнего слова в спорте он еще не сказал. С учетом текущей ситуации в легком весе у легенды индустрии даже есть шансы вернуть себе титул

Гейджи на вершине, но претенденты не ясны

Сенсация на лужайке Белого дома осталась позади. Джастин Гейджи в третьей попытке стал полноценным чемпионом UFC в легком весе, переехав непобедимого Илию Топурию и нанеся ему первое поражение в карьере. Ветеран, которому все прочили роль трамплина, вдруг сам оказался на вершине. Теперь вопрос: кто бросит ему вызов?

Формально самый достойный претендент Арман Царукян. Россиянин идет на серии из пяти побед и уже давно заслужил титульный шанс. На крайний случай есть чемпион BMF Чарльз Оливейра, победивший Макса Холлоуэя и имеющий победу над самим Гейджи. Оба варианта выглядят логично, но у UFC есть третий, куда более громкий кандидат.

Джастин Гейджи globallookpress.com

Речь идет о Коноре Макгрегоре. 11 июля на UFC 329 ирландец проведет реванш с Холлоуэем, и если он победит, то может обойти всех претендентов в одну секунду. Имя Макгрегора для промоушена дороже любых строчек в рейтинге.

UFC всегда ставило на звезд, даже если это противоречит спортивному принципу. Вспомните историю с Блаховичем — поляка раз за разом грабили судьи ради молодых проспектов в полутяжелом весе, потому что из ветерана уже не сделать звезду. Здесь ровно обратная ситуация. Макгрегор уже звезда, и его бой с Гейджи продастся лучше, чем любой другой вариант.

Так что Царукяну и Оливейре, увы, придется подождать. Пока Конор не скажет свое слово в октагоне против Макса, все разговоры о титульной гонке останутся лишь разговорами. Ирландец в 37 лет может перевернуть всю иерархию дивизиона.

Интрига важнее рейтингов: мнения Адесаньи и Кьезы

Исраэль Адесанья globallookpress.com

Бывший доминирующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья заявил: «С технической точки зрения Царукян должен быть следующим, но UFC нравятся другие истории». Он прекрасно понимает механику — бой Макгрегора против Гейджи создаст гораздо больше шума. И промоушен выберет деньги, а не справедливость.

Майкл Кьеза подлил масла в огонь: «Если Макс Холлоуэй победит Конора, он автоматически станет главным претендентом на титул». Логика простая — победа над Макгрегором весомее любой серии.

А значит, и победа самого Конора делает его не просто победителем, а главным претендентом. Адесанья также подчеркнул, что UFC не раз ставил коммерцию выше рейтингов.

Тут достаточно вспомнить, как Алекса Перейру провели к титульнику в полутяжелом весе через того же Блаховича, хотя поляк забрал два раунда из трех. Здесь та же ситуация, где имя решает все. Макгрегор гарантирует прибыль, хайп и рекордные просмотры.

Особенно после пяти лет простоя, когда весь мир просто хочет увидеть его возвращение. К слову, Гейджи и сам не против реванша с Холлоуэем или боя с Конором. Для Джастина, который уже добился цели, важнее не защита пояса, а самый большой чек.

А кто обеспечит чек? Очевидно, не Царукян. Так что не стоит удивляться, если Дана Уайт проигнорирует логику и объявит бой Гейджи — Макгрегор сразу после UFC 329. Цинично, но предсказуемо.

Почему Конора нельзя списывать со счетов?

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер globallookpress.com

Многие уже поставили крест на Коноре, но повторяется та же ошибка, что и перед боем Гейджи с Топурией. Тогда все считали, что 37-летний ветеран не выдержит натиск молодого ударника. Итог мы знаем.

Тогда почему Макгрегор не может сотворить такое же чудо в реванше с Холлоуэем? Мощь в левой руке ирландца никуда не делась, она осталась с ним. Тем временем, Макс Холлоуэй в последних боях все чаще оказывался на настиле — нокдауны от Гейджи, Порье, нокаут от Топурии.

Его подбородок больше не выглядит каменным. К тому же, полусредний дивизион — это чужая территория для гавайца. Он никогда не дрался в 170 фунтах, а набор веса лишит его подвижности.

Конор же чувствует себя в этом дивизионе комфортно. Он уже побеждал Серроне за 40 секунд и прошел всю дистанцию с Диасом. Сам Макгрегор говорит, что отдохнул за пять лет и чувствует себя свежим.

В то время как Холлоуэй провел тяжелейшие бои с Волкановски, Топурией и Порье, накопив усталость и травмы. Если Конор нокаутирует Холлоуэя в первом или втором раунде, он докажет всем, что готов конкурировать на топ-уровне. И тогда путь к титулу будет открыт.

Гейджи идеальный соперник для возвращения на трон

Конор Макгрегор globallookpress.com

Джастин наконец-то исполнил мечту, но какова цена? Во втором раунде боя с Топурией «Хайлайт» был в шаге от поражения, едва выжил у сетки и пропустил серию страшных по силе ударов в корпус. Его организм получил колоссальный урон, а возраст не позволяет восстанавливаться, как раньше.

Джастин трижды выходил на титульные бои и дважды проигрывал сабмишенами ( Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре). В ответственные моменты он часто ломался. И даже победа над Топурией была достигнута за счет характера, а не безупречной техники. Против Макгрегора характера может не хватить.

Гейджи сам признается, что бой с Конором — это прежде всего деньги. Для него это уже не спортивный вызов, а финансовая сделка. А когда боец выходит только за чеком, его мотивация и готовность терпеть боль под большим вопросом.

Макгрегору не нужно бороться с Гейджи, он просто нокаутирует его в стойке. У Джастина защита оставляет желать лучшего, а его стиль идеально подходит под левый прямой ирландца. Конор может закончить то, что начал Топурия — расстрелять Гейджи джебами и кроссами.

И весь мир увидит картину, на которой 37-летний Макгрегор снова с поясом на плече. Тот самый «Печально известный», в которого никто не верил, вернет себе трон в легком весе. 2026 год можно назвать самым безумным в современной истории ММА. В такой период реально все. Поэтому не списывайте Конора со счетов — он еще не сказал своего последнего слова.