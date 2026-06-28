Карьера 31-летнего вингера в рядах «бело-голубых» напоминала игру в рулетку — практически всегда тренерскому штабу москвичей не хватало ясности относительно физических кондиций Муми, способного как зажечь на непродолжительном отрезке, так и надолго уйти в тень, отодвинув футбол на задний план. Разгоревшаяся перестройка в лагере «Динамо», жертвой которой пал Ролан Гусев, не обошла стороной Нгамалё, чье трудовое соглашение задвинули в долгий ящик.

Восставший из пепла

От героя при Личке до изгоя у Карпина — такой путь прошел Муми всего за полгода, хотя изначально числился в кругу приближенных российского специалиста, однако отбывание номера подопечным не устроило на старте минувшей кампании РПЛ тогдашнего рулевого «Динамо», усадившего игрока сборной Камеруна в глубокий запас. Бледная результативность в совокупности с регулярными нарушениями режима, выливающимися в опоздания на теорию и тренировки, довели напряжение в отношениях между Валерием Георгиевичем и Нгамалё до апогея.

«А он играет?» — так 57-летний наставник ответил на вопрос журналиста о судьбе тринадцатого номера столичного клуба на фоне скандального эпизода с его девушкой, обвинившей Муми в применении физической силы к ней. Дело спустили на тормозах, Карпин, потерпевший фиаско во главе «бело-голубых», поспешил оперативно ретироваться, чтобы сфокусироваться на работе в национальной команде России, и камерунец, вздохнувший полной грудью, моментально преобразился, прибрав к ногам функции одного из лидеров «Динамо».

Причиной ренессанса послужило назначение осенью 2025 Ролана Гусева сперва исполняющим обязанного главного тренера москвичей, который впоследствии избавился от шаткой приставки, убедив руководство коллектива ненадолго отложить поиски более подходящего кандидата. Вместе с 48-летним менеджером Нгамалё заканчивал кампанию 2024/2025 и даже успел прервать затянувшуюся серию без забитых мячей (одиннадцать матчей в чемпионате России), тем не менее полноценный коннект они нашли только во второй заход коуча, вернувшего опального Муми сходу в основной состав.

Перед зимней паузой фланговый нападающий отблагодарил Ролана Александровича автографом в воротах «Ахмата», правда его стараний не хватило даже для ничьей и результативный удар превратился лишь в «гол приличия». Оптимальную форму Нгамалё набрал с рестартом сезона, засияв как на просторах Премьер-лиги, так и в рамках Кубка России, где жертвами стали «Крылья Советов» (1+1), «Спартак» (дубль), «Акрон» (1+1) и «Сочи» (один забитый мяч), что сформировало общую статистику Муми во всех турнирах: шесть голов и три ассиста.

Муми Нгамалё fcdynamo.ru

Огорчал оппонентов вингер исключительно из пределов штрафной площади, доводя до логического завершения старания партнеров по команде либо своей волшебной правой ногой, либо головой. Среднее количество ключевых пасов Нгамалё в финальной трети поля находилось на отметке 0.9, причем точность самих передач оставляла желать лучшего (70%), как и дриблинг (27% успешных обводок), но поклонники «Динамо» ценили его далеко не за разнообразный арсенал финтов, а за чутье хищника, когда буквально за пару минут до финального свистка он переворачивал ход поединка.

Соответствовать дисциплинарным требованиям «Динамо» никогда не входило в планы Муми, что подвело камерунца в решающий момент, — новоиспеченный наставник москвичей Сандро Шварц желал оценить состояние крайнего форварда в межсезонье, но тот проигнорировал и не прибыл на летние сборы. Будничное прощание с Нгамалё немногим подпортил штраф на июньскую заработную плату из-за неявки в расположение клуба при действующем контракте, так что расстаться на доброй ноте, увы, не получилось.

Борозды не испортит

Официально договор с «Динамо» действует до 30 июня, поэтому Муми пребывает на распутье относительно дальнейшего профессионального будущего, склоняясь к варианту с «золотой клеткой» в Саудовской Аравии, где можно выбить солидную прибавку к финансовой части и позволить себе не выкладываться на все сто на газоне. Ближний Восток собирает неплохую бригаду из бывших исполнителей, защищавших цвета коллективов РПЛ, — Малком обосновался в «Аль-Хиляле» из Эр-Рияда, Клаудиньо приютили в катарском «Аль-Садде», чартер в СА присмотрел Эдуард Сперцян, выбравший денежный чемодан от «Аль-Ахли» вместо европейского турне.

К слову, кроме пробоины в виде потери капитана, «Краснодар» недосчитался также вингера Виктора Са, отдавшего южанам два года, за которые надел футболку «черно-зеленых» более семидесяти раз. Как и в случае с Нгамалё, 32-летний левый вингер отказался от продолжения сотрудничества с «быками» и предпочел вернуться на родину, заинтересовав «Сан-Паулу».

Учитывая, что дружина Мурада Мусаева и так испытывала кадровый голод с фланговыми нападающими, решение Са — безусловно потеря для «Краснодара», от которого теперь ждут максимальной активизации на трансферном рынке. Нивелировать недостачу вингеров, конечно, «черно-зеленые» могли бы за счет приглашения Муми, как свободного агента, сэкономив деньги и подписав опытного бойца, если и не в ранге стартового исполнителя, то в качестве полезной опции на замену, однако целесообразность такой сделки упирается в известные на просторах чемпионата России проблемы камерунца с соблюдением порядка и имеющимся у него на руках предложением из Саудовской Аравии.

Муми Нгамалё (справа) fcdynamo.ru

Охотиться за бесплатными игроками принялся «Локомотив», спасший полузащитника Александра Коваленко из вылетевшего «Сочи» и оформивший камбэк в Россию защитника Георгия Джикии, который прозябал в курортной Турции. Наверняка «железнодорожников» привлекла бы персона Нгамалё, но слишком точными выдались попадания москвичей с вингерами минувшим летом, когда они реанимировали карьеру Зелимхана Бакаева (3+5 в РПЛ) и предоставили шанс Александру Руденко (7+3 в РПЛ), к тому же, камнем преткновения в переговорах с Муми наверняка послужили бы его финансовые аппетиты, неподъемные для нынешнего бюджета «красно-зеленых».

Карты в руки Ульви Бабаеву?

«Динамо» решилось на авантюрный шаг, опираясь только на старания ударного трио крайних форвардов, оставшегося в распоряжении Сандро Шварца, — Артура Гомеса, Ярослава Гладышева и Ульви Бабаева. Бразилец практически на год прописался в лазарете «бело-голубых», проходя курс реабилитации после разрыва ахиллова сухожилия, и присоединился к общей группе лишь весной 2026, запомнившись столичной публике тремя результативными ударами.

Длительное отсутствие Артура в грядущем сезоне грозит немецкому специалисту оказаться в тупике с российским тандемом, которому не хватало стабильности в минувшем сезоне, что наглядно отражает статистика 23-летнего и 22-летнего воспитанников местной академии. Гладышеву, котировавшемуся в качестве основного исполнителя у Карпина, раздавали щедрые авансы в начале розыгрыша, тем не менее он быстро сломался и далее напоминал блеклую тень самого себя, смирившись с ролью резервного игрока.

Ульви Бабаева ко взрослой обойме подтянул как раз таки Валерий Георгиевич, регулярно тасуя состав в Кубке России, где звездный перформанс уроженца Химок пришелся на противостояние с «Крыльями Советов», во владениях которых вингер расписался хет-триком. В чемпионате доверие к нему сводилось к минимуму — и при Карпине, и при Гусеве он полировал скамейку запасных, проводя на газоне в среднем двадцать девять минут, что сказалось на его ТТД (всего один забитый мяч «Оренбургу»).

Ульви Бабаев fcdynamo.ru

Возможно, качественный рывок в условиях меньшей конкуренции Бабаев совершит под руководством Шварца, который умеет развивать молодых проспектов из школы «Динамо», наглядным примером чему являются Арсен Захарян, Вячеслав Грулев и Константин Тюкавин. Еще одной вариацией в атакующих порядках «бело-голубых» при Сандро способен выступить перевод на левую бровку профильную «десятку» Бителло с размещением Антона Миранчука под нападающим, что не стеснялись интерпретировать в жизнь предшественники немецкого менеджера.