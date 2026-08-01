Ещё сутки назад ФИФА обвиняла прессу и настаивала на плане по продаже прав на ЧМ. Но в ночь на субботу всё закончилось: Джанни Инфантино объявил, что проект реализован не будет. Утром УЕФА выпустил заявление, в котором принял отзыв плана и тут же объявил об утрате доверия к руководству ФИФА, а изнутри организации прозвучало, пожалуй, самое разрушительное определение всей истории: «проект одного человека». Пять дней: от анонса до полного отката. Разбираем, чем закончился день третий.

Главное: плана больше нет

Заявление Инфантино вышло поздним вечером в пятницу и по формулировкам вышло аккуратным до последней запятой. По его словам, внимательно выслушав все точки зрения, стало ясно: проект создал противоречия такого уровня, что вне зависимости от уровня поддержки они больше не соответствуют изначально поставленной цели . Дальше — ключевая фраза: цель ФИФА всегда состояла и будет состоять в том, чтобы объединять и улучшать, а потому предложение реализовано не будет .

О причинах отката — ни слова. Ни о бойкоте, ни о конфедерациях, ни об отставке в собственном окружении. Зато есть заявка на будущее: Инфантино сообщил, что намерен в ближайшие дни и недели вновь собрать все заинтересованные стороны вместе в духе общего интереса к игре, чтобы продолжать развивать футбол — особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в поддержке. Читается это однозначно: он остаётся и рассчитывает мириться.

Вместе с планом отменяются и обещанные суммы. Напомним, схема предполагала привлечь до 4,2 миллиарда долларов при оценке FFE в 20 миллиардов, разово выплатить каждой из 211 федераций 20 миллионов в начале 2027 года и поднять их финансирование на цикл 2027–2030 с 8 до 20 миллионов.

Бунт внутри ФИФА: «проект одного человека»

Самый болезненный удар пришёл не от конфедераций, а из Цюриха. В пятницу, ещё до отзыва плана, операционный директор ФИФА Кевин Ламур сделал заявление для Associated Press, которое фактически было приглашением его уволить.

Кевин Ламур, операционный директор ФИФА sofoot.com

Формулировки жёсткие. Ламур написал, что сотрудников обманули : Инфантино месяцами не проявлял открытости при подготовке сделки, а его коллеги — часть из которых посвятила футболу жизнь — заслуживают лучшего, чем презрение и запугивание. И дал происходящему определение, которое разошлось по всем лентам: «Это проект одного человека». Там же — вывод: проект не только не должен быть реализован, но и настало время футбольным руководителям задать себе правильные вопросы и принять правильные решения .

Отдельно Ламур назвал произошедшее ложью через умолчание на протяжении многих месяцев и односторонним осуществлением власти, увидев в этом признаки недостатка доверия, прозрачности, рассудительности и добросовестного управления.

Дональд Трамп, президент США, и Джанни Инфантино, президент ФИФА. 22 августа 2025 года, Белый дом, США globallookpress.com

Со своего поста, который занимает с 2024 года, он не ушёл, но заявил, что долг перед коллегами для него важнее, и если это будет стоить ему работы, то так тому и быть — он поймёт и примет такое решение, а спать в эту ночь будет спокойно.

Вес заявления усиливает биография: Ламур — давний коллега Инфантино и по ФИФА, и по УЕФА , входивший в тот круг, который в 2016 году привёл его к сенсационной победе на президентских выборах. За сутки до этого организацию покинул советник Карлос Кордейро — и он как раз призывал остальных руководителей высказаться. Ламур стал первым, кто откликнулся.

УЕФА: план приняли, доверие отозвали

Ответ Европы вышел в субботу и оказался далеко не благодарственным.

Формально УЕФА отзыв плана приветствовал. Но основной объём заявления — про причины и виновных. Ключевая формулировка: так больше продолжаться не может — с секретными схемами на сверхсжатых сроках, состряпанными безликими людьми и сомнительной пользы для игры; необходимо установить виновных и привлечь их к ответственности .

Затем — то, чего в отношениях конфедерации и ФИФА раньше не звучало так прямо: нынешнее руководство ФИФА утратило доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи. Для наглядности европейцы напомнили Инфантино его собственные слова: в 2016 году, прося у федераций доверия и голосов, он говорил, что ФИФА, разумеется, должна быть прозрачной.

Практическая часть тоже есть, и она серьёзнее риторики. УЕФА объявил, что в ближайшие дни и недели будет работать со своими ассоциациями и в тесном сотрудничестве с другими конфедерациями, чтобы разобраться, как это стало возможным, и выработать план, гарантирующий, что подобное не повторится; ревизия должна быть тщательной и фундаментальной, и ни один вариант не должен быть исключён. Формулировка про «ни один вариант» в контексте разговоров о выборах читается вполне прозрачно.

Отдельным абзацем УЕФА поблагодарил тех, кто выступил против схемы: болельщиков, лиги, клубы, игроков, ассоциации и конфедерации, а также премьер-министров, глав государств и комментаторов, которые, по формулировке заявления, продемонстрировали президенту ФИФА, что футбол не продаётся.

Что с бойкотом

Решение УЕФА от четверга действовало, пока предложение остаётся в силе, а вернуться Европа была готова при полном отзыве плана и обязывающих гарантиях, что ФИФА больше никогда не откроет управление и турниры частной собственности.

Первое условие выполнено. Про второе — обязывающие гарантии — в субботнем заявлении речи нет, как нет и прямой формулировки об отмене бойкота: акцент сделан на утрате доверия и предстоящей ревизии. То есть угроза формально снята с повестки вместе с планом, но юридически закрытой историю назвать пока нельзя.

Остальной мир: осторожное облегчение

AFC первой из конфедераций отреагировала на отзыв — и сделала это заметно мягче Европы. Шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа приветствовал решение и заявил, что будущее мирового футбола всегда должно формироваться через должные консультации, коллективный диалог и уважение к установленным структурам управления игрой, а AFC готова поддержать любую инициативу, которая укрепляет единство футбольной семьи. Ни слова об ответственности и виновных — контраст с УЕФА разительный.

Прояснилась и последняя неизвестная: представитель Конфедерации футбола Океании, что предложение ФИФА будет рассмотрено её исполкомом в августе. Теперь это рассмотрение потеряло смысл. CONMEBOL (Южная Америка) так и не высказалась ни разу за все пять дней — единственная крупная конфедерация, промолчавшая от начала до конца.

Хроника пяти дней

Вот как развивались события:

28 июля, вторник. ФИФА подтверждает план создать FFE и продать частным инвесторам долю при оценке в 20 миллиардов. Дедлайн для федераций — 19 сентября.

ФИФА подтверждает план создать FFE и продать частным инвесторам долю при оценке в 20 миллиардов. Дедлайн для федераций — 19 сентября. 30 июля, четверг. Все 55 федераций УЕФА единогласно голосуют за бойкот всех турниров ФИФА.

Все 55 федераций УЕФА единогласно голосуют за бойкот всех турниров ФИФА. 31 июля, пятница. Concacaf и AFC отклоняют предложение. Подаёт в отставку советник Инфантино Карлос Кордейро. Операционный директор Кевин Ламур называет проект «делом одного человека». ФИФА обвиняет в срыве консультаций прессу и дедлайн не сдвигает.

Concacaf и AFC отклоняют предложение. Подаёт в отставку советник Инфантино Карлос Кордейро. Операционный директор Кевин Ламур называет проект «делом одного человека». ФИФА обвиняет в срыве консультаций прессу и дедлайн не сдвигает. В ночь на субботу. Инфантино объявляет, что проект реализован не будет.

Инфантино объявляет, что проект реализован не будет. 1 августа, суббота. AFC приветствует решение. УЕФА принимает отзыв и объявляет об утрате доверия к руководству ФИФА, анонсируя фундаментальную ревизию.

Что дальше

План умер, но кризис — нет, и это главный вывод дня. Инфантино остаётся президентом, публично зовёт всех к столу и ни в одном слове не признаёт ошибки. Против него — заявление крупнейшей конфедерации об утрате доверия, ушедший советник, действующий операционный директор, публично назвавший его действия обманом, и обещание ревизии, из которой не исключён ни один вариант.

Дата, вокруг которой теперь всё завяжется, известна: ФИФА установила 18 ноября крайним сроком для выдвижения соперников на президентских выборах в марте. До этой недели считалось, что Инфантино пойдёт без конкурентов. Сейчас так уже не считает почти никто.

За чем следить дальше: ответит ли ФИФА на заявление УЕФА, останется ли Ламур на посту, откликнутся ли на призыв Кордейро другие руководители, что скажет наконец CONMEBOL и какие именно варианты Европа не станет исключать из своих дальнейших решений.