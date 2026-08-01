Ещё сутки назад ФИФА обвиняла прессу и настаивала на плане по продаже прав на ЧМ. Но в ночь на субботу всё закончилось: Джанни Инфантино объявил, что проект реализован не будет. Утром УЕФА выпустил заявление, в котором принял отзыв плана и тут же объявил об утрате доверия к руководству ФИФА, а изнутри организации прозвучало, пожалуй, самое разрушительное определение всей истории: «проект одного человека». Пять дней: от анонса до полного отката. Разбираем, чем закончился день третий.
Главное: плана больше нет
Заявление Инфантино вышло поздним вечером в пятницу и по формулировкам вышло аккуратным до последней запятой. По его словам, внимательно выслушав все точки зрения, стало ясно: проект создал противоречия такого уровня, что вне зависимости от уровня поддержки они больше не соответствуют изначально поставленной цели. Дальше — ключевая фраза: цель ФИФА всегда состояла и будет состоять в том, чтобы объединять и улучшать, а потому предложение реализовано не будет.
О причинах отката — ни слова. Ни о бойкоте, ни о конфедерациях, ни об отставке в собственном окружении. Зато есть заявка на будущее: Инфантино сообщил, что намерен в ближайшие дни и недели вновь собрать все заинтересованные стороны вместе в духе общего интереса к игре, чтобы продолжать развивать футбол — особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в поддержке. Читается это однозначно: он остаётся и рассчитывает мириться.
Вместе с планом отменяются и обещанные суммы. Напомним, схема предполагала привлечь до 4,2 миллиарда долларов при оценке FFE в 20 миллиардов, разово выплатить каждой из 211 федераций 20 миллионов в начале 2027 года и поднять их финансирование на цикл 2027–2030 с 8 до 20 миллионов.
Бунт внутри ФИФА: «проект одного человека»
Самый болезненный удар пришёл не от конфедераций, а из Цюриха. В пятницу, ещё до отзыва плана, операционный директор ФИФА Кевин Ламур сделал заявление для Associated Press, которое фактически было приглашением его уволить.
Формулировки жёсткие. Ламур написал, что сотрудников обманули: Инфантино месяцами не проявлял открытости при подготовке сделки, а его коллеги — часть из которых посвятила футболу жизнь — заслуживают лучшего, чем презрение и запугивание. И дал происходящему определение, которое разошлось по всем лентам: «Это проект одного человека». Там же — вывод: проект не только не должен быть реализован, но и настало время футбольным руководителям задать себе правильные вопросы и принять правильные решения.
Отдельно Ламур назвал произошедшее ложью через умолчание на протяжении многих месяцев и односторонним осуществлением власти, увидев в этом признаки недостатка доверия, прозрачности, рассудительности и добросовестного управления.
Со своего поста, который занимает с 2024 года, он не ушёл, но заявил, что долг перед коллегами для него важнее, и если это будет стоить ему работы, то так тому и быть — он поймёт и примет такое решение, а спать в эту ночь будет спокойно.
Вес заявления усиливает биография: Ламур — давний коллега Инфантино и по ФИФА, и по УЕФА, входивший в тот круг, который в 2016 году привёл его к сенсационной победе на президентских выборах. За сутки до этого организацию покинул советник Карлос Кордейро — и он как раз призывал остальных руководителей высказаться. Ламур стал первым, кто откликнулся.
УЕФА: план приняли, доверие отозвали
Ответ Европы вышел в субботу и оказался далеко не благодарственным.
Формально УЕФА отзыв плана приветствовал. Но основной объём заявления — про причины и виновных. Ключевая формулировка: так больше продолжаться не может — с секретными схемами на сверхсжатых сроках, состряпанными безликими людьми и сомнительной пользы для игры; необходимо установить виновных и привлечь их к ответственности.
Затем — то, чего в отношениях конфедерации и ФИФА раньше не звучало так прямо: нынешнее руководство ФИФА утратило доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи. Для наглядности европейцы напомнили Инфантино его собственные слова: в 2016 году, прося у федераций доверия и голосов, он говорил, что ФИФА, разумеется, должна быть прозрачной.
Практическая часть тоже есть, и она серьёзнее риторики. УЕФА объявил, что в ближайшие дни и недели будет работать со своими ассоциациями и в тесном сотрудничестве с другими конфедерациями, чтобы разобраться, как это стало возможным, и выработать план, гарантирующий, что подобное не повторится; ревизия должна быть тщательной и фундаментальной, и ни один вариант не должен быть исключён. Формулировка про «ни один вариант» в контексте разговоров о выборах читается вполне прозрачно.
Отдельным абзацем УЕФА поблагодарил тех, кто выступил против схемы: болельщиков, лиги, клубы, игроков, ассоциации и конфедерации, а также премьер-министров, глав государств и комментаторов, которые, по формулировке заявления, продемонстрировали президенту ФИФА, что футбол не продаётся.
Что с бойкотом
Решение УЕФА от четверга действовало, пока предложение остаётся в силе, а вернуться Европа была готова при полном отзыве плана и обязывающих гарантиях, что ФИФА больше никогда не откроет управление и турниры частной собственности.
Первое условие выполнено. Про второе — обязывающие гарантии — в субботнем заявлении речи нет, как нет и прямой формулировки об отмене бойкота: акцент сделан на утрате доверия и предстоящей ревизии. То есть угроза формально снята с повестки вместе с планом, но юридически закрытой историю назвать пока нельзя.
Остальной мир: осторожное облегчение
AFC первой из конфедераций отреагировала на отзыв — и сделала это заметно мягче Европы. Шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа приветствовал решение и заявил, что будущее мирового футбола всегда должно формироваться через должные консультации, коллективный диалог и уважение к установленным структурам управления игрой, а AFC готова поддержать любую инициативу, которая укрепляет единство футбольной семьи. Ни слова об ответственности и виновных — контраст с УЕФА разительный.
Прояснилась и последняя неизвестная: представитель Конфедерации футбола Океании, что предложение ФИФА будет рассмотрено её исполкомом в августе. Теперь это рассмотрение потеряло смысл. CONMEBOL (Южная Америка) так и не высказалась ни разу за все пять дней — единственная крупная конфедерация, промолчавшая от начала до конца.
Хроника пяти дней
Вот как развивались события:
- 28 июля, вторник. ФИФА подтверждает план создать FFE и продать частным инвесторам долю при оценке в 20 миллиардов. Дедлайн для федераций — 19 сентября.
- 30 июля, четверг. Все 55 федераций УЕФА единогласно голосуют за бойкот всех турниров ФИФА.
- 31 июля, пятница. Concacaf и AFC отклоняют предложение. Подаёт в отставку советник Инфантино Карлос Кордейро. Операционный директор Кевин Ламур называет проект «делом одного человека». ФИФА обвиняет в срыве консультаций прессу и дедлайн не сдвигает.
- В ночь на субботу. Инфантино объявляет, что проект реализован не будет.
- 1 августа, суббота. AFC приветствует решение. УЕФА принимает отзыв и объявляет об утрате доверия к руководству ФИФА, анонсируя фундаментальную ревизию.
Что дальше
План умер, но кризис — нет, и это главный вывод дня. Инфантино остаётся президентом, публично зовёт всех к столу и ни в одном слове не признаёт ошибки. Против него — заявление крупнейшей конфедерации об утрате доверия, ушедший советник, действующий операционный директор, публично назвавший его действия обманом, и обещание ревизии, из которой не исключён ни один вариант.
Дата, вокруг которой теперь всё завяжется, известна: ФИФА установила 18 ноября крайним сроком для выдвижения соперников на президентских выборах в марте. До этой недели считалось, что Инфантино пойдёт без конкурентов. Сейчас так уже не считает почти никто.
За чем следить дальше: ответит ли ФИФА на заявление УЕФА, останется ли Ламур на посту, откликнутся ли на призыв Кордейро другие руководители, что скажет наконец CONMEBOL и какие именно варианты Европа не станет исключать из своих дальнейших решений.