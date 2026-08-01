Goal.com анализирует причины, которые заставили Эдди Хау покинуть пост главного тренера «Ньюкасла» за три недели до начала нового сезона.

Спустя 10 дней после смерти Кевина Кигана «Ньюкасл» вновь потрясла новость: человек, завершивший дело их любимого экс-наставника, покидает свой пост.

После того как Эдди Хау изменил своё решение остаться в должности после кошмарного сезона 2025/26, он прощается с «Сороками» в непростой атмосфере — всего за три недели до начала нового сезона в АПЛ.

Мало кто ожидал, что яркая и насыщенная событиями эпоха Хау в «Ньюкасле» завершится тёплым летним вечером во время предсезонной подготовки.

Однако характер унизительного поражения со счётом 1:4 в товарищеской игре с «Бристоль Сити» во вторник на «Эштон Гейт», а также свист и недовольное ворчание переполненного гостевого сектора намекали, что этот, казалось бы, ничего не значащий результат может иметь куда более серьёзные последствия.

Так в итоге и произошло: уже на следующее утро стало известно, что Хау намерен уйти в отставку. Показательно, что это решение не было спонтанным — он долго его обдумывал после того, как по окончании крайне разочаровывающего сезона первоначально решил остаться.

Эдди Хау globallookpress.com

Это мрачная кульминация года, полного разочарований и напряжённости на «Сент-Джеймс Парк», однако тренер может уйти с высоко поднятой головой.

Печальный конец

Это грустный финал для во всех остальных отношениях выдающейся эпохи Эдди Хау — человека, который принёс «Ньюкаслу» трофей, завоевать который Кевин Киган был драматично близок почти 30 лет назад.

Назначенный в 2021 году, когда «Ньюкасл» занимал 19-е место в Премьер-лиге и боролся за выживание, специалист не просто выполнил задачу по сохранению прописки в элите — он сделал это с большим запасом. Уже в следующем сезоне он совершил почти невероятное, вернув клуб в Лигу чемпионов.

Он повторил этот успех и в сезоне 2024/25, однако та кампания навсегда останется в памяти болельщиков прежде всего благодаря тому, что «Сороки» прервали 70-летнее ожидание трофея. В финале Кубка английской Лиги на «Уэмбли» они победили будущего чемпиона Англии — «Ливерпуль», и этот триумф навсегда вписал имя Хау в историю и легенды «Ньюкасла».

Казалось, что долгожданный конец трофейной засухи должен был стать переломным моментом для клуба, чьи сравнительно новые владельцы — Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) — ставили перед собой цель бороться за титул АПЛ. Однако лето 2025 года изменило всё.

Провальная трансферная кампания

На фоне отчаянной и всё более ожесточённой борьбы за то, чтобы удержать Александера Исака, которая в итоге закончилась лишь тем, что шведский нападающий в последний день трансферного окна перешёл в «Ливерпуль» за рекордную для Британии сумму, трансферная политика «Ньюкасла» прошлым летом, оглядываясь назад, выглядела в лучшем случае бессистемной.

Исака так и не удалось полноценно заменить. Более того, сразу несколько ключевых трансферных целей в атаке предпочли перейти к конкурентам, среди них — Уго Экитике, Беньямин Шешко и Жоау Педру. А те футболисты, на которых клуб в итоге сделал ставку, в своём дебютном сезоне не оправдали ожиданий. И за это часть ответственности должен взять на себя главный тренер.

Хау принимал самое активное участие в формировании трансферной стратегии, однако ни Ник Вольтемаде, ни Йоан Висса, ни Энтони Эланга, за которых в общей сложности заплатили астрономические 180 млн фунтов, пока не оправдали вложенных средств — главным образом из-за проблем с формой и травм.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

Нападающий Висса забил в АПЛ всего один мяч за весь сезон, у Вольтемаде после Рождества практически иссякла результативность, а переход полузащитника Джейкоба Рэмзи, приобретённого за 43 млн фунтов, был омрачен травмой голеностопа.

Спад

Безусловно, к неудачной трансферной кампании «Ньюкасла» было бы куда меньше вопросов, если бы сезон 2025/26 складывался успешно. Однако команда Хау оказалась не в состоянии развить успех после долгожданного завоевания трофея.

Уверенное начало чемпионата сменилось откровенным провалом после Нового года. В период с конца января до завершения сезона «Сороки» проиграли 10 из 16 матчей, стремительно скатившись с шестого на 12-е место в таблице. Всё чаще трибуны встречали команду оглушительным свистом.

И без того неудачный сезон стал ещё более разочаровывающим из-за провалов в кубковых турнирах. «Манчестер Сити» без особых проблем выбил «Ньюкасл» как из Кубка Англии, так и из Кубка английской Лиги, где команда защищала титул.

А мечты о европейском успехе были жестоко разрушены «Барселоной»: в 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы разгромили англичан с общим счётом 8:3 по сумме двух встреч.

Именно в концовке сезона всерьёз заговорили о будущем Хау. После поражения от «Борнмута» — третьего подряд — в апреле легенда клуба Алан Ширер сказал:

«Как бы тяжело это ни было для Эдди, я не знаю, что с ним будет дальше. Думаю, главный вопрос в том, захочет ли он снова пройти через всё это. Боюсь, в следующем сезоне его уже не будет главным тренером "Ньюкасла". Не уверен, что у него ещё остались силы для этой борьбы».

Исход

После окончания сезона тренер действительно остался на своём посту, заручившись поддержкой руководства клуба. Однако позже изменил своё решение, и, как оказалось, прогноз Алана Ширера сбылся: наставник покидает «Ньюкасл» ещё до старта нового сезона. Нет сомнений, что ещё одно крайне тяжёлое летнее трансферное окно сыграло ключевую роль в его уходе.

Алан Ширер globallookpress.com

Ещё по ходу концовки прошлого чемпионата многие ожидали, что после столь неудачного сезона, в котором «Сороки» не сумели пробиться ни в один из еврокубков, клуб лишится нескольких своих лидеров. Сам Хау тогда фактически подтвердил это, признав, что в команде есть «несколько больших игроков, которые, возможно, проводят здесь последние месяцы».

И он оказался прав. Ещё в мае звёздный вингер Энтони Гордон перешёл в «Барселону» за 69 млн фунтов. В начале июля вслед за ним коллектив покинул один из лучших полузащитников Сандро Тонали, оформив громкий трансфер в «Тоттенхэм» за 100 млн фунтов. А по окончании контракта ушёл Киран Триппьер — один из лидеров раздевалки, присоединившись к «Вулверхэмптону».

Но и на этом потери могли не закончиться. «Арсенал» активно добивается подписания капитана команды Бруну Гимарайнса, который, по имеющейся информации, и сам заинтересован в переезде в Северный Лондон.

Утверждается, что Хау был убеждён: несмотря на публичные заявления «Ньюкасла» о нежелании рассматривать предложения по бразильцу, в конечном итоге клуб всё же продаст лидера. Для измученного тренера именно это, вероятно, стало последней каплей.

Довольно многозначительно после поражения от «Бристоль Сити» наставник признался, что не может «контролировать силы, которые сейчас активны», а, говоря о будущем Бруну Гимарайнса, философски добавил: «Что будет, то будет».

Недостаточное усиление состава

Тренер наверняка рассчитывал, что значительные средства, вырученные от продажи лидеров, этим летом будут реинвестированы в приобретение равноценных, уже состоявшихся футболистов. Однако «Ньюкасл» вновь проиграл борьбу за целый ряд своих приоритетных трансферных целей.

Высоко оценённые Виктор Муньос и Жоан Манзамби, несмотря на продвинутую стадию переговоров с «Сороками», в итоге перешли соответственно в «Ливерпуль» и «Астон Виллу».

По информации The Telegraph, именно срыв сделки по Манзамби «стал для Хау последней каплей». Ещё одной упущенной целью оказался вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд, который близок к переходу в «Лидс», хотя интерес «Ньюкасла» к голкиперу к тому моменту, возможно, уже несколько остыл.

Жоан Манзамби предпочел «Ньюкаслу» «Астон Виллу» globallookpress.com

В результате руководство клуба переключилось на приобретение дорогостоящих, но пока ещё не до конца проявивших себя молодых игроков с высоким потенциалом. Были подписаны вингер Базумана Туре, а также полузащитники Шон Стёр и Аладжи Бамба, на которых в общей сложности потратили 100,5 млн фунтов.

По сообщениям СМИ, что весьма показательно, Хау практически не участвовал в этих трансферных сделках.

Неопределённость вокруг саудовских владельцев

Все эти события разворачивались на фоне растущей неопределённости относительно будущего проекта Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) на северо-востоке Англии. А отсутствие серьёзных вложений в уже состоявшихся игроков топ-уровня лишь усиливает мнение, что «Ньюкасл» больше не является для фонда приоритетным активом.

Значительная часть доходов от продажи исполнителей направляется на финансирование новых приобретений и поддержание финансового баланса клуба, который по-прежнему вынужден учитывать требования Правил прибыльности и устойчивого развития Премьер-лиги (PSR).

Однако PIF также сокращает расходы из-за войны с Ираном и других экономических факторов, включая масштабную подготовку Саудовской Аравии к чемпионату мира 2034 года.

В апреле президент «Ньюкасла» и глава PIF Ясир Аль-Румайян сообщил, что фонд пересматривает «ряд сделок и инвестиций». В частности, было принято решение продать 70-процентную долю в саудовском гранде «Аль-Хиляль» за 276 млн фунтов.

Кроме того, ранее этим летом PIF неожиданно прекратил финансирование LIV Golf — дорогостоящего альтернативного тура по гольфу, созданного в 2022 году как конкурент PGA Tour.

При этом, согласно апрельскому сообщению BBC, в PIF по-прежнему «полностью привержены» развитию «Ньюкасла» и уверяют, что клуб «никак не пострадает» от пересмотра инвестиционных приоритетов фонда.

Тем не менее, после ухода Эдди Хау владельцы неизбежно окажутся под пристальным вниманием. Если они не изменят свою трансферную стратегию, вопросы к их амбициям будут звучать всё громче.

Легенда клуба

Это тот хаос, который во многом Хау, вероятно, даже рад оставить, ведь в последние месяцы он оказался практически в безвыходном положении.

Работая в клубе, который публично заявлял о намерении бороться за титул чемпиона Англии, он был вынужден наблюдать, как на протяжении последнего года его команда постепенно теряет своих лучших исполнителей, а результаты и качество игры идут на спад.

Вместо того, чтобы укреплять состав и развивать успех после исторических достижений, «Ньюкасл» фактически оказался в процессе распродажи своих лидеров.

Тем не менее, Хау уходит с высоко поднятой головой. За пять лет работы он навсегда стал легендой клуба, снова позволив мечтать армию фанатов «Сорок». Именно при нём клуб вернулся в Лигу чемпионов и наконец завоевал первый трофей за долгие 70 лет.

После появления новостей о скором уходе тренера Алан Ширер сказал в интервью Betfair:

«Спасибо Эдди за всё, что он сделал для нас. Именно благодаря ему я пережил лучший день в своей жизни как болельщик "Ньюкасла" — тот день на "Уэмбли". Он подарил нам невероятные вечера в Лиге чемпионов, которые мы никогда не забудем.

Хау привел «Ньюкасл» к его первому за 70 лет трофею globallookpress.com

Это было потрясающее путешествие. Работа, которую он проделал, просто невероятна. Когда он пришёл, коллективу всерьёз угрожал вылет. Он сумел стабилизировать ситуацию.

Я был на "Уэмбли" как игрок и проигрывал. Был там, как болельщик — и тоже проигрывал. Но благодаря Эдди мне довелось испытать счастье успеха на этом стадионе. Что бы ни произошло дальше, жители Тайнсайда всегда будут благодарны ему за тот день».

Уход Хау вряд ли вызовет какое-либо недовольство среди преданных болельщиков «Ньюкасла». Напротив, они, скорее всего, будут вспоминать его с огромной благодарностью.

Теперь же фанатам предстоит вместе с командой вступить в период неопределённости под руководством нового главного тренера Маттиаса Яйссле, которому достаётся состав, выглядящий далеко не полностью готовым к старту сезона, до которого остаётся чуть больше трёх недель.