ЧМ-2026 подарил новые открытия и громкие разочарования. Автор ESPN Марк Огден выделяет игроков, которые сделали этот турнир особенным, и тех, кто провалил главный шанс.

Чемпионат мира 2026 года завершен. Испания одержала победу над Аргентиной после 39 незабываемых дней, 48 команд и 104 матчей, которые привели нас к обладателю трофея. Теперь, когда турнир остался позади, самое время подвести итоги — начать стоит с игроков.

Кто сумел максимально проявить себя этим летом, а кто не оправдал ожиданий на фоне неудачного выступления своей команды в изнуряющую жару? Марк Огден представляет свою символическую сборную лучших и худших игроков чемпионата мира.

Символическая сборная лучших игроков ЧМ-2026

Вратарь — Возинья (Кабо-Верде)

Возинья globallookpress.com

Унаи Симон провел выдающийся турнир, но посмотрите, кто играл перед ним — совсем другой уровень поддержки. А вот про Возинью из Кабо‑Верде так и хочется сказать: 40-летний вратарь выдал турнир всей жизни.

Он сохранил ворота «сухими» в матче против Испании, а затем совершил несколько фантастических сейвов, не позволив отличиться Лионелю Месси. Поражение от Аргентины получилось горьким, но Возинья навсегда вписал свое имя в историю чемпионатов мира.

Защитник — Джед Спенс (Англия)

Джед Спенс globallookpress.com

Выбор Томаса Тухеля мог удивить: тренер сборной Англии предпочел игрока «Тоттенхэма», оставив за бортом Трента Александера‑Арнольда из мадридского «Реала». Джед Спенс не просто оправдал доверие — он прибавлял с каждым матчем и выдал настоящий мастер-класс в полуфинале против Аргентины.

Защитник — Пау Кубарси (Испания)

Пау Кубарси globallookpress.com

Трудно поверить, что защитнику сборной Испании всего 19 лет. Он играет с уверенностью и хладнокровием бывалого ветерана. Да, временами он теряет концентрацию, но этот воспитанник «Барселоны» — талант исключительного уровня. Особого уважения заслуживает то, что Кубарси сумел доиграть финал после жесткого фола Энцо Фернандеса, который буквально снес его с ног.

Защитник — Эмерик Ляпорт (Испания)

Эмерик Ляпорт globallookpress.com

После ухода из «Манчестер Сити» в саудовский «Аль-Наср» в 2023 году казалось, что карьера Эмерика Ляпорта идет на спад. Однако затем он вернулся в Испанию, подписав контракт с «Атлетиком», и на чемпионате мира 32-летний защитник вновь показал свой лучший футбол, образовав великолепную связку с Кубарси.

Защитник — Марк Кукурелья (Испания)

Марк Кукурелья globallookpress.com

Левый защитник сборной Испании оформил переход из «Челси» в мадридский «Реал» буквально перед стартом турнира — и блестящей игрой на чемпионате мира доказал, что достоин играть на «Сантьяго Бернабеу». Кукурелья провел выдающийся турнир. Кажется, что дни, когда на «Стэмфорд Бридж» сомневались в его оборонительных качествах, остались далеко в прошлом.

Полузащитник — Родри (Испания)

Полузащитник «Манчестер Сити» — безусловно, лучший в мире игрок своего амплуа, сочетающий функции опорного хавбека и организатора атак. Складывается впечатление, что Родри играет в другом часовом поясе по сравнению со всеми остальными: он всегда успевает принять правильное решение и практически никогда не теряет мяч.

Символическая сборная лучших игроков ЧМ-2026 по версии ESPN ESPN.com

Полузащитник — Аюб Буадди (Марокко)

18-летний хавбек стал одним из главных открытий этого чемпионата мира. Ранее в этом году он отказался от выступлений за сборную Франции и сделал выбор в пользу Марокко, и это решение полностью себя оправдало.

Путь марокканцев завершился в четвертьфинале поражением от «трехцветных», однако полузащитник «Лилля» продемонстрировал огромный потенциал и доказал, что его ждет большое будущее.

Нападающий — Лионель Месси (Аргентина)

Лионель Месси globallookpress.com

Лионель Месси вновь бросил вызов возрасту — и здравому смыслу. В 39 лет он стал одной из главных звезд своего шестого чемпионата мира. Без своего волшебного капитана Аргентина вряд ли добралась бы даже до четвертьфинала. Этим турниром Месси окончательно закрыл все споры о том, кто действительно является величайшим футболистом всех времен.

Полузащитник — Джуд Беллингем (Англия)

Джуд Беллингем globallookpress.com

Полузащитник сборной Англии забил семь мячей на этом чемпионате мира — невероятный результат для игрока, который не является нападающим. Беллингем сочетает колоссальный объем работы, лидерские качества, надежную игру в обороне и вспыльчивый характер. Когда все эти качества складываются воедино, остановить его практически невозможно.

Нападающий — Килиан Мбаппе (Франция)

Дубль в матче за третье место против Англии довел счет голов капитана сборной Франции до десяти на турнире и принес ему «Золотую бутсу» лучшего бомбардира чемпионата мира.

Мбаппе был великолепен практически в каждой игре, за исключением полуфинала против Испании. Вероятно, именно поэтому «трехцветным» не удалось выйти в финал третьего чемпионата мира подряд.

Нападающий — Эрлинг Холанн (Норвегия)

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Форвард сборной Норвегии повторил рекорд поляка Гжегожа Лято, установленный в 1974 году, по количеству голов на дебютном чемпионате мира — семь. Но звезда «Манчестер Сити» сделал для команды Столе Сольбаккена гораздо больше, чем просто забивал.

Своей загадочной харизмой, великолепной игрой и искренним желанием веселиться в социальных сетях он покорил сердца даже тех американских болельщиков, кто обычно не следит за футболом.

Символическая сборная главных разочарований ЧМ-2026

Вратарь — Фернандо Муслера (Уругвай)

Фернандо Муслера globallookpress.com

Для Фернандо Муслеры это был пятый чемпионат мира — он вернулся в сборную после завершения карьеры. Однако для 40-летнего ветерана этот турнир оказался слишком тяжелым испытанием. Бывший вратарь «Галатасарая» допустил три результативные ошибки, а в последнем матче группового этапа против Испании был заменен уже в перерыве.

Защитник — Йозуа Киммих (Германия)

Йозуа Киммих globallookpress.com

Капитан сборной Германии в прошлом сезоне лишь однажды сыграл за «Баварию» на позиции правого защитника, однако Юлиан Нагельсман вновь использовал его именно там, а не в привычной роли опорного полузащитника. Эксперимент не оправдал себя: 31-летний Киммих провел крайне неудачный турнир, как и вся команда четырехкратных чемпионов мира.

Защитник — Вирджил ван Дейк (Нидерланды)

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Сборная Нидерландов пропустила пять мячей в четырех матчах и ни разу не выглядела убедительно в обороне. Как капитан и лидер защитной линии ван Дейк должен разделить ответственность за это. Кроме того, в серии пенальти против Марокко он не решился исполнить один из ударов, предоставив эту ответственность более молодым партнерам, что также оставило неоднозначное впечатление.

Защитник — Марк Гехи (Англия)

Марк Гехи globallookpress.com

Защитник «Манчестер Сити» выглядел достаточно надежно до тех пор, пока не наступил решающий момент. В полуфинале против Аргентины он часто терял позицию, слишком долго принимал решения с мячом и в целом выглядел слабее того уровня, которого ждут от игрока его статуса — как раз тогда, когда Англии нужна была его поддержка.

Защитник — Нико О’Райли (Англия)

21-летний футболист так и не почувствовал себя уверенно на позиции флангового защитника, хотя нередко играет там за «Манчестер Сити». Его естественная роль — центральный полузащитник, и универсальность сыграла с ним злую шутку: тренерский штаб использовал О’Райли на непривычной позиции, а соперники быстро поняли, как этим воспользоваться.

Символическая сборная главных разочарований ЧМ-2026 по версии ESPN ESPN.com

Полузащитник — Федерико Вальверде (Уругвай)

Уругвай провел провальный чемпионат мира, завершившийся скандалами и конфликтами между Марсело Бьелсой и игроками. Но, пожалуй, главным разочарованием стал именно Вальверде. Полузащитник «Реала» так и не смог вдохновить команду даже на выход из слабой группы, где единственным серьезным соперником была Испания.

Полузащитник — Скотт Мактоминей (Шотландия)

Скотт Мактоминей (в центре) globallookpress.com

Хавбек «Наполи» приезжал на турнир как потенциальная звезда — после того самого эффектного гола «ножницами» в матче с Данией, который вывел Шотландию на ЧМ. Однако свою лучшую форму бывший игрок «Манчестер Юнайтед», похоже, оставил в Италии. На мировом первенстве Мактоминей провел три совершенно невыразительных и малоэффективных матча.

Полузащитник — Бруну Фернандеш (Португалия)

Бруну Фернандеш globallookpress.com

В прошлом сезоне он был одним из лучших игроков «Манчестер Юнайтед», но на международной арене Фернандеш традиционно теряется.

Возможно, причина в том, что вся игра Португалии по-прежнему строится вокруг Криштиану Роналду — или, точнее, не строится. Как бы то ни было, чемпионат мира Фернандеш провел откровенно слабо.

Нападающий — Флориан Вирц (Германия)

Флориан Вирц globallookpress.com

Является ли Флориан Вирц действительно футболистом мирового уровня или же это один из самых переоцененных плеймейкеров современности? Этот вопрос возник еще после его неудачного дебютного сезона в «Ливерпуле», а невзрачное выступление за сборную Германии на чемпионате мира лишь усилило сомнения.

Теперь 23-летнему игроку предстоит очень важный сезон на «Энфилде», чтобы доказать, что он действительно стоит заплаченных за него 116,5 млн фунтов.

Нападающий — Кристиан Пулишич (США)

Кристиан Пулишич globallookpress.com

В стартовом матче против Парагвая Пулишич выдал ярчайший первый тайм — США выиграли 4:1, и казалось, что он станет лидером команды. Однако уже в перерыве он был заменен из-за травмы, а после возвращения на поле так и не смог приблизиться к своему первоначальному уровню. Когда давление стало максимальным, Пулишич попросту исчез.

Нападающий — Неймар (Бразилия)

Неймар globallookpress.com

Простите, но какой был смысл брать его на чемпионат мира? Решение Карло Анчелотти включить в состав 34-летнего форварда, учитывая его постоянные проблемы со здоровьем, выглядело крайне странным.

В итоге Неймар провел на поле всего 37 минут. При этом место в заявке лишило шанса поехать на турнир Жуана Педро из «Челси» — более молодого, здорового и находящегося в лучшей форме игрока. Так что приглашение Неймара оказалось ошибкой по всем статьям.