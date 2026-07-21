ЧМ-2026 подарил новые открытия и громкие разочарования. Автор ESPN Марк Огден выделяет игроков, которые сделали этот турнир особенным, и тех, кто провалил главный шанс.
Чемпионат мира 2026 года завершен. Испания одержала победу над Аргентиной после 39 незабываемых дней, 48 команд и 104 матчей, которые привели нас к обладателю трофея. Теперь, когда турнир остался позади, самое время подвести итоги — начать стоит с игроков.
Кто сумел максимально проявить себя этим летом, а кто не оправдал ожиданий на фоне неудачного выступления своей команды в изнуряющую жару? Марк Огден представляет свою символическую сборную лучших и худших игроков чемпионата мира.
Символическая сборная лучших игроков ЧМ-2026
Вратарь — Возинья (Кабо-Верде)
Унаи Симон провел выдающийся турнир, но посмотрите, кто играл перед ним — совсем другой уровень поддержки. А вот про Возинью из Кабо‑Верде так и хочется сказать: 40-летний вратарь выдал турнир всей жизни.
Он сохранил ворота «сухими» в матче против Испании, а затем совершил несколько фантастических сейвов, не позволив отличиться Лионелю Месси. Поражение от Аргентины получилось горьким, но Возинья навсегда вписал свое имя в историю чемпионатов мира.
Защитник — Джед Спенс (Англия)
Выбор Томаса Тухеля мог удивить: тренер сборной Англии предпочел игрока «Тоттенхэма», оставив за бортом Трента Александера‑Арнольда из мадридского «Реала». Джед Спенс не просто оправдал доверие — он прибавлял с каждым матчем и выдал настоящий мастер-класс в полуфинале против Аргентины.
Защитник — Пау Кубарси (Испания)
Трудно поверить, что защитнику сборной Испании всего 19 лет. Он играет с уверенностью и хладнокровием бывалого ветерана. Да, временами он теряет концентрацию, но этот воспитанник «Барселоны» — талант исключительного уровня. Особого уважения заслуживает то, что Кубарси сумел доиграть финал после жесткого фола Энцо Фернандеса, который буквально снес его с ног.
Защитник — Эмерик Ляпорт (Испания)
После ухода из «Манчестер Сити» в саудовский «Аль-Наср» в 2023 году казалось, что карьера Эмерика Ляпорта идет на спад. Однако затем он вернулся в Испанию, подписав контракт с «Атлетиком», и на чемпионате мира 32-летний защитник вновь показал свой лучший футбол, образовав великолепную связку с Кубарси.
Защитник — Марк Кукурелья (Испания)
Левый защитник сборной Испании оформил переход из «Челси» в мадридский «Реал» буквально перед стартом турнира — и блестящей игрой на чемпионате мира доказал, что достоин играть на «Сантьяго Бернабеу». Кукурелья провел выдающийся турнир. Кажется, что дни, когда на «Стэмфорд Бридж» сомневались в его оборонительных качествах, остались далеко в прошлом.
Полузащитник — Родри (Испания)
Полузащитник «Манчестер Сити» — безусловно, лучший в мире игрок своего амплуа, сочетающий функции опорного хавбека и организатора атак. Складывается впечатление, что Родри играет в другом часовом поясе по сравнению со всеми остальными: он всегда успевает принять правильное решение и практически никогда не теряет мяч.
Полузащитник — Аюб Буадди (Марокко)
18-летний хавбек стал одним из главных открытий этого чемпионата мира. Ранее в этом году он отказался от выступлений за сборную Франции и сделал выбор в пользу Марокко, и это решение полностью себя оправдало.
Путь марокканцев завершился в четвертьфинале поражением от «трехцветных», однако полузащитник «Лилля» продемонстрировал огромный потенциал и доказал, что его ждет большое будущее.
Нападающий — Лионель Месси (Аргентина)
Лионель Месси вновь бросил вызов возрасту — и здравому смыслу. В 39 лет он стал одной из главных звезд своего шестого чемпионата мира. Без своего волшебного капитана Аргентина вряд ли добралась бы даже до четвертьфинала. Этим турниром Месси окончательно закрыл все споры о том, кто действительно является величайшим футболистом всех времен.
Полузащитник — Джуд Беллингем (Англия)
Полузащитник сборной Англии забил семь мячей на этом чемпионате мира — невероятный результат для игрока, который не является нападающим. Беллингем сочетает колоссальный объем работы, лидерские качества, надежную игру в обороне и вспыльчивый характер. Когда все эти качества складываются воедино, остановить его практически невозможно.
Нападающий — Килиан Мбаппе (Франция)
Дубль в матче за третье место против Англии довел счет голов капитана сборной Франции до десяти на турнире и принес ему «Золотую бутсу» лучшего бомбардира чемпионата мира.
Мбаппе был великолепен практически в каждой игре, за исключением полуфинала против Испании. Вероятно, именно поэтому «трехцветным» не удалось выйти в финал третьего чемпионата мира подряд.
Нападающий — Эрлинг Холанн (Норвегия)
Форвард сборной Норвегии повторил рекорд поляка Гжегожа Лято, установленный в 1974 году, по количеству голов на дебютном чемпионате мира — семь. Но звезда «Манчестер Сити» сделал для команды Столе Сольбаккена гораздо больше, чем просто забивал.
Своей загадочной харизмой, великолепной игрой и искренним желанием веселиться в социальных сетях он покорил сердца даже тех американских болельщиков, кто обычно не следит за футболом.
Символическая сборная главных разочарований ЧМ-2026
Вратарь — Фернандо Муслера (Уругвай)
Для Фернандо Муслеры это был пятый чемпионат мира — он вернулся в сборную после завершения карьеры. Однако для 40-летнего ветерана этот турнир оказался слишком тяжелым испытанием. Бывший вратарь «Галатасарая» допустил три результативные ошибки, а в последнем матче группового этапа против Испании был заменен уже в перерыве.
Защитник — Йозуа Киммих (Германия)
Капитан сборной Германии в прошлом сезоне лишь однажды сыграл за «Баварию» на позиции правого защитника, однако Юлиан Нагельсман вновь использовал его именно там, а не в привычной роли опорного полузащитника. Эксперимент не оправдал себя: 31-летний Киммих провел крайне неудачный турнир, как и вся команда четырехкратных чемпионов мира.
Защитник — Вирджил ван Дейк (Нидерланды)
Сборная Нидерландов пропустила пять мячей в четырех матчах и ни разу не выглядела убедительно в обороне. Как капитан и лидер защитной линии ван Дейк должен разделить ответственность за это. Кроме того, в серии пенальти против Марокко он не решился исполнить один из ударов, предоставив эту ответственность более молодым партнерам, что также оставило неоднозначное впечатление.
Защитник — Марк Гехи (Англия)
Защитник «Манчестер Сити» выглядел достаточно надежно до тех пор, пока не наступил решающий момент. В полуфинале против Аргентины он часто терял позицию, слишком долго принимал решения с мячом и в целом выглядел слабее того уровня, которого ждут от игрока его статуса — как раз тогда, когда Англии нужна была его поддержка.
Защитник — Нико О’Райли (Англия)
21-летний футболист так и не почувствовал себя уверенно на позиции флангового защитника, хотя нередко играет там за «Манчестер Сити». Его естественная роль — центральный полузащитник, и универсальность сыграла с ним злую шутку: тренерский штаб использовал О’Райли на непривычной позиции, а соперники быстро поняли, как этим воспользоваться.
Полузащитник — Федерико Вальверде (Уругвай)
Уругвай провел провальный чемпионат мира, завершившийся скандалами и конфликтами между Марсело Бьелсой и игроками. Но, пожалуй, главным разочарованием стал именно Вальверде. Полузащитник «Реала» так и не смог вдохновить команду даже на выход из слабой группы, где единственным серьезным соперником была Испания.
Полузащитник — Скотт Мактоминей (Шотландия)
Хавбек «Наполи» приезжал на турнир как потенциальная звезда — после того самого эффектного гола «ножницами» в матче с Данией, который вывел Шотландию на ЧМ. Однако свою лучшую форму бывший игрок «Манчестер Юнайтед», похоже, оставил в Италии. На мировом первенстве Мактоминей провел три совершенно невыразительных и малоэффективных матча.
Полузащитник — Бруну Фернандеш (Португалия)
В прошлом сезоне он был одним из лучших игроков «Манчестер Юнайтед», но на международной арене Фернандеш традиционно теряется.
Возможно, причина в том, что вся игра Португалии по-прежнему строится вокруг Криштиану Роналду — или, точнее, не строится. Как бы то ни было, чемпионат мира Фернандеш провел откровенно слабо.
Нападающий — Флориан Вирц (Германия)
Является ли Флориан Вирц действительно футболистом мирового уровня или же это один из самых переоцененных плеймейкеров современности? Этот вопрос возник еще после его неудачного дебютного сезона в «Ливерпуле», а невзрачное выступление за сборную Германии на чемпионате мира лишь усилило сомнения.
Теперь 23-летнему игроку предстоит очень важный сезон на «Энфилде», чтобы доказать, что он действительно стоит заплаченных за него 116,5 млн фунтов.
Нападающий — Кристиан Пулишич (США)
В стартовом матче против Парагвая Пулишич выдал ярчайший первый тайм — США выиграли 4:1, и казалось, что он станет лидером команды. Однако уже в перерыве он был заменен из-за травмы, а после возвращения на поле так и не смог приблизиться к своему первоначальному уровню. Когда давление стало максимальным, Пулишич попросту исчез.
Нападающий — Неймар (Бразилия)
Простите, но какой был смысл брать его на чемпионат мира? Решение Карло Анчелотти включить в состав 34-летнего форварда, учитывая его постоянные проблемы со здоровьем, выглядело крайне странным.
В итоге Неймар провел на поле всего 37 минут. При этом место в заявке лишило шанса поехать на турнир Жуана Педро из «Челси» — более молодого, здорового и находящегося в лучшей форме игрока. Так что приглашение Неймара оказалось ошибкой по всем статьям.