The Athletic рассказывает о драматичном финале ЧМ‑2026 между Аргентиной и Испанией — матче, который, вероятно, стал последней главой международной карьеры Лионеля Месси.

Лионель Месси оказался в окружении. Десятки тысяч болельщиков смотрели на него с трибун «Метлайф-стэдиум». Миллиарды людей следили за происходящим по всему миру. И все же он никогда не выглядел настолько одиноким.

Когда финал чемпионата мира завершился, скамейка сборной Испании опустела. Запасные выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу вместе с партнерами. Месси же остался один — поверженный. Аргентинский Ахиллес. Как и по ходу игры, ему негде было развернуться.

Едва прозвучал финальный свисток, как к Месси устремились все сразу — словно соперники устроили высокий прессинг у тех ворот, в которые Аргентина так и не смогла забить. Камеры операторов и фотографов поймали его пустой, потерянный взгляд.

Подавленный, Месси медленно опустился на газон. Он снял бутсы, которые Adidas изготовил специально для него, — модель под названием Last Tango. Шум вокруг «Метлайф-стэдиум» не стихал, но для Месси музыка уже закончилась. Его карьера на чемпионатах мира, похоже, подошла к концу.

Лионель Месси globallookpress.com

Язык его последнего танца был до боли аргентинским. С началом стадии плей-офф над каждым шагом сборной Аргентины нависала угроза расставания. Все шесть недель ощущение неизбежного конца буквально витало в воздухе. Так было в матче с Кабо-Верде, когда Сидни Кабрал роскошным ударом закрутил мяч в ворота, сравняв счет. Так было, когда Египет вел 2:0 за десять минут до конца, а оставшаяся вдесятером Швейцария перевела игру с Аргентиной в дополнительное время.

«Ocho» и «gancho» — фирменные элементы аргентинского танго. Аргентина то вылетала с чемпионата мира, то невероятным образом возвращалась обратно. Каждый раз — как репетиция прощания. Команда и ее капитан постоянно были в шаге от того, чтобы потерять друг друга: то цеплялись кончиками пальцев, то вновь оказывались в тесных объятиях.

Присутствовать на матчах Аргентины в Канзас-Сити, Майами, Атланте и Нью-Йорке означало постоянно ощущать, насколько близок момент, когда Месси больше не будет выходить на эту сцену. То самое «ausencia» — отсутствие, о котором с такой щемящей тоской пел Карлос Гардель.

Первым, кто подошел к Месси после финального свистка, был Ферран Торрес. Именно он оказался тем футболистом, которым Месси мечтал быть в тот вечер. Героем финала. Автором победного гола. Но вместо того, чтобы утешать капитана Аргентины, его партнеры оказались втянуты в массовую потасовку.

В центре событий был Леандро Паредес, добавивший еще больше горечи вечеру, который уже омрачило удаление Энцо Фернандеса — команда, уставшая до предела, осталась в меньшинстве перед третьим овертаймом на турнире. Четвертая звезда для Аргентины так и не зажглась.

«Сегодня мы не смогли на равных соперничать с ними в футбольном плане», — признал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. За первые 15 минут Месси коснулся мяча лишь однажды. Голкипер сборной Испании Унаи Симон впервые по-настоящему вступил в игру только в компенсированное ко второму тайму время, забрав мяч после прострела.

Лионель Месси globallookpress.com

Аргентина практически не владела мячом. Она была не ближе к воротам Испании, чем болельщики в бело-голубых футболках на трибунах. В итоге Месси оказался почти столь же незаметен, как и тысячи поклонников в футболках с его десятым номером. Его показатель ожидаемых голов (xG) составил всего 0,03.

Когда Родри поднялся на сцену за наградой лучшему игроку матча, над стадионом разнеслось дружное: «Месси! Месси!». Эти крики одновременно выражали и нежелание смириться с произошедшим, и безусловную поддержку — привычное состояние для аргентинских болельщиков.

Затем Месси вывел партнеров за серебряными медалями, которые им вручал президент США Дональд Трамп. После церемонии он словно не знал, куда идти дальше, потерянный и растерянный, 39-летний футболист, размышляющий о том, что ждет его впереди.

Пока Испания поднимала над головой Кубок мира, Месси и Аргентина стояли к ним спиной. Они смотрели только на своих болельщиков — и Месси заплакал. На ветру развевался баннер с изображением Месси и Диего Марадоны. Подпись под ним гласила: «Симбиоз».

У Месси, как и у Марадоны, одна победа на чемпионате мира globallookpress.com

По ходу всего матча отчетливо слышалось эхо 1990 года. Тогда Аргентина тоже подходила к финалу в статусе действующего чемпиона мира. В решающем матче против ФРГ аргентинцы не нанесли ни одного удара в створ, но отчаянно — порой на грани дозволенного — цеплялись за возможность дотянуть до дополнительного времени, пока на 85-й минуте не пропустили после пенальти, реализованного Андреасом Бреме.

Финал 2026 года развивался по схожему сценарию. Когда Торрес наконец открыл счет, Месси упал на спину и закрыл лицо руками. Он почувствовал, что все кончено, что на этот раз чуда не случится, даже несмотря на то, что Джулиано Симеоне едва не перевел игру в серию пенальти, пробив выше ворот, а не в сетку.

Так получилось, что карьера Месси на чемпионатах мира, похоже, завершилась там же, где когда-то закончилась и история Марадоны, — на главной футбольной сцене Америки.

Да, Месси не кричал в камеру, как Марадона после гола Греции в Бостоне. Он не покинул турнир в позоре и борьбе с собственными демонами как Диего, у которого после победы над Нигерией (2:1) в Фоксборо в допинг‑пробе обнаружили сразу пять запрещенных вариантов эфедрина.

Месси ушел иначе. Без отчаяния и скандала. Единственным чувством, переполнявшим этот момент, были любовь, благодарность и мучительное желание увидеть совсем другой финал.

Лионель Месси globallookpress.com

Американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд однажды сказал: «Покажите мне героя, и я напишу трагедию». Но это была не трагедия. Накануне финала Месси написал в социальной сети: «Что бы ни случилось завтра, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть».

В 2021 году Аргентина впервые за 28 лет выиграла Кубок Америки, а затем сумела защитить титул. В 2022-м она впервые за 36 лет стала чемпионом мира и теперь была в шаге от того, чтобы сохранить и этот трофей.

На одном из мероприятий в Нью-Йорке перед финалом Месси сказали: «Твоя карьера похожа на видеоигру — ты постоянно открываешь новые уровни, пока не добираешься до самого конца». Он лишь улыбнулся и ответил: «Я уже прошел эту игру на прошлом чемпионате мира в Катаре».

Даже если Килиан Мбаппе, завоевавший «Золотую бутсу» благодаря матчу за третье место против Англии, превзошел Месси и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, многие другие рекорды турнира по-прежнему принадлежат аргентинцу.

Когда Месси уходил в подтрибунное помещение, невозможно было отделаться от чувства ностальгии по миру, который стремительно исчезает. Каким станет чемпионат мира без Месси? Его шестой и, скорее всего, последний мундиаль оказался по-настоящему выдающимся. Когда визы аннулировали, а красные карточки отменяли, именно Месси вновь возвращал внимание к самому футболу, будто спасал турнир от многочисленных грехов ФИФА.

Джанни Инфантино может и дальше увеличивать число участников турнира. Но одно можно сказать наверняка: чемпионат мира без Месси неизбежно потеряет часть себя.