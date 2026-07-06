Впервые за 64 года красная карточка на чемпионате мира не привела к дисквалификации. Форвард сборной США Фоларин Балогун, удалённый в матче 1/16 финала с Боснией, сыграет в 1/8 против Бельгии — после того как ФИФА «приостановила» его автоматический бан. Между красной карточкой и этим решением загадочным образом уместились: звонок Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино, юристы, нанятые при участии министра торговли США, заявление госсекретаря, что американцев «кинули», ярость Бельгии, обвинение от УЕФА в «пересечении красной линии» и вопрос Зеппа Блаттера «Quo vadis, FIFA?». Разбираем всю хронологию скандала — день за днём, документ за документом.

64-я минута, Сиэтл

Началось всё в среду, 1 июля, в матче 1/16 финала США — Босния и Герцеговина (2:0). На 64-й минуте Фоларин Балогун — лучший бомбардир хозяев на турнире (3 гола и 3 передачи) — в борьбе наступил на ногу защитнику Тарику Мухаремовичу. Однако в реальном времени арбитр Рафаэл Клаус даже не свистнул фол. К монитору его отправил VAR — и, пересмотрев эпизод, бразильский судья показал прямую красную.

Фоларин Балогун получает красную карточку globallookpress.com

Фоларин Балогун globallookpress.com

Именно на этом спорном пункте выстроилась вся американская аргументация: по протоколу ФИФА повторы для оценки нарушения «должны» показываться на нормальной скорости — Клаус же, как утверждали критики решения, опирался на замедленные повторы и стоп-кадры, которые визуально «утяжеляют» любой контакт. При этом BBC Sport сообщает со ссылкой на свои источники, что протокол VAR был соблюдён корректно. Так появились две версии одного события.

США доиграли матч вдесятером, но победили 2:0 — Балогун, к слову, успел забить в первом тайме. По регламенту прямая красная означает автоматическую дисквалификацию на следующий матч, без права апелляции . Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино сразу заявил, что «это нельзя было наказывать красной карточкой ни при каком раскладе», а полузащитник Тайлер Адамс охарактеризовал невозможность апелляции как «типичную ФИФА». Тем не менее, по горячим следам всё выглядело однозначно: против Бельгии в 1/8 финала США сыграют без лучшего форварда.

А дальше начались умопомрачительные пять дней, которые The Athletic называет одними из самых экстраординарных в почти вековой истории чемпионатов мира .

Операция «освободить Балогуна»

Едва прозвучал финальный свисток матча с Боснией, юристы Федерации футбола США начали искать способы вернуть Балогуна на поле. Проблема была фундаментальной: правила ФИФА прямо не предусматривают обжалования автоматического бана за красную.

Но подключилась не только федерация. По данным The Athletic, юристов рекрутировала администрация США — в связке с министром торговли Говардом Лутником и Скоттом Гудвином, менеджером хедж-фонда и донором US Soccer (тем, что помогал собирать деньги на зарплату Почеттино). Подготовленные материалы передали федерации. Гудвин, впрочем, публично открестился от преувеличений: «СМИ драматически раздувают участие КОГО-ЛИБО за пределами US Soccer и её юридической команды. Как и 300 миллионов американцев, я был взбешён красной карточкой».

Марко Рубио, госсекретарь США globallookpress.com

Дальше — больше. Госсекретарь США Марко Рубио прямо из брифинг-зала Белого дома заявил, что сборную США «кинули с этой красной карточкой» , и призвал к «процедуре апелляции». Эндрю Джулиани, исполнительный директор исполнительной группы Белого дома по чемпионату мира, активно работал с юристами и запрашивал данные у ФИФА и US Soccer — а по данным CBS, и сам говорил с Инфантино . Лутник, который во время матча с Боснией сидел рядом с Инфантино на трибуне, был на прямой связи с ФИФА.

Дональд Трамп в Овальном кабинете. 29 июня 2026 года globallookpress.com

И, наконец, главный звонок. Трамп лично позвонил Инфантино и попросил пересмотреть дисквалификацию — по одним данным, в среду, в день матча, по другим — в четверг. Факт звонка подтвердили источники AP, The New York Times, CBS, CNN, Axios и The Athletic (львиная доля наиболее авторитетных СМИ США) — а затем и оба его участника.

Формально US Soccer направила в дисциплинарный комитет ФИФА пакет аргументов — центральным был тезис о чрезмерной опоре VAR на стоп-кадры и замедленные повторы. Публично федерация выбрала тактику великодушного молчания, работая при этом «без устали за кулисами». Сам Балогун в пятницу говорил журналистам, что бан — «то, что мне остаётся просто принять», и что он хочет «вдохновлять детей и показывать им, как правильно принимать такие вещи». Как выяснилось, принимать ничего не пришлось.

Лазейка в статье 27

В воскресенье, 5 июля, The Athletic эксклюзивно сообщила: дисквалификация Балогуна приостановлена, он сыграет с Бельгией. Формулировка ФИФА заслуживает цитирования дословно:

Имплементация автоматической дисквалификации игрока США Фоларина Балогуна приостанавливается на испытательный срок в один (1) год. ФИФА официальное решение

Основание — статья 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, позволяющая «полностью или частично приостановить исполнение дисциплинарной меры

На практике это означает: Балогун отбудет матч дисквалификации, только если совершит похожий фол в течение года.

Изящество (или цинизм — по вкусу) хода в том, что ФИФА не отменила красную карточку и формально не признала ошибку арбитра . Она нашла, возможно, единственный способ в рамках собственного регламента выпустить Балогуна на поле — при том, что регламент турнира прямо гласит: получивший красную "автоматически пропускает следующий матч своей команды" . Одна норма против другой — и выбрали ту, что удобнее.

Прецедент применения статьи 27 в этом году уже был, и тоже с громким именем: Криштиану Роналду в начале года "условно" скостили два матча из трёх за красную в игре с Ирландией — благодаря чему он сыграл в двух стартовых турах группового этапа ЧМ. The Athletic видит в этом складывающийся паттерн: ФИФА обвиняют в том, что она находит способы выводить крупнейших звёзд на поле в обход общепонятных правил. Здесь же вспоминают и прошлогоднее изменение критериев допуска на Клубный чемпионат мира, удачно впустившее "Интер Майами" с Месси.

Но масштаб нынешнего случая — иной. За всю историю чемпионатов мира показано 189 красных карточек. Дисквалификации избежал лишь один игрок — Гарринча в 1962 году: удалённый в полуфинале, он сыграл в финале, который Бразилия выиграла. Это было до введения автоматических банов — и, что характерно, тот случай тоже сопровождался обвинениями в политическом вмешательстве . Шестьдесят четыре года спустя история повторилась — теперь при действующих правилах.

Трамп: "Это даже не фол. А судья подозрительный"

И тут на сцену вышел Дональд Трамп. Сначала президент США ограничился победным постом в Truth Social:

Спасибо ФИФА за то, что поступила правильно и исправила великую несправедливость! Дональд Трамп Президент США

Дональд Трамп. 26 июня 2026 года globallookpress.com

Но в понедельник, отвечая журналистам в Овальном кабинете, он подтвердил всё сам — с фирменной прямотой.

Я посмотрел эпизод. Я человек, который любит спорт и сам был хорошим атлетом. Я понимаю спорт по-настоящему хорошо. И это был не фол. Это даже не нарушение. Просто два парня бежали на полной скорости и столкнулись. Дональд Трамп Президент США

Попутно он назвал арбитра Клауса "очень подозрительным", если "посмотреть на его прошлое". "Так что да — я попросил ФИФА провести пересмотр", — добавил он, оговорившись: "Я не говорил: "Вы обязаны это сделать». И ещё одна цитата, по-своему обезоруживающая: «Балогун — наш лучший игрок. Я не знал точно, что означает красная карточка, но да — я попросил ФИФА о пересмотре». Источник Axios сформулировал то же самое ещё проще: Трамп «не футбольный человек» и «просто знал, что парня "дисквалифицировали"».

Джанни Инфантино, президент ФИФА globallookpress.com

Инфантино в понедельник вечером выпустил заявление, в котором подтвердил разговор и попытался отгородиться от решения:

Да, я регулярно обсуждаю вопросы чемпионата мира с президентом США, и по этому вопросу я действительно получил звонок от президента Дональда Трампа — так же, как получаю звонки от глав государств, правительственных чиновников, футбольных функционеров и бизнесменов со всего мира. В ходе разговора я объяснил, что идёт юридический процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и дело будет решено компетентными органами в должном порядке. Джанни Инфантино Президент ФИФА

Проблема в том, что на слово Инфантино в его независимости верят немногие — слишком выразителен бэкграунд.

Неприкрытая дружба

Отношения Трампа и Инфантино давно вышли за рамки протокольных, и The Athletic с CNN собирают внушительное досье. Судите сами.

В декабре, на жеребьёвке группового этапа, Инфантино лично изобрёл «Премию мира ФИФА» и вручил её Трампу — после того как тот активно, но безуспешно добивался Нобелевской премии мира для самого себя.

Саму жеребьёвку перенесли из Лас-Вегаса в вашингтонский Кеннеди-центр по предложению Трампа — площадку, которую его команда взяла под контроль после возвращения к власти.

В финале церемонии, по предложению Инфантино, Village People исполнили песню YMCA — личный гимн Трампа.

ФИФА открыла офис в Трамп-тауэр на Манхэттене — то есть платит аренду семье президента.

А из свежего финансового отчёта Трампа выяснилось, что Инфантино подарил ему десять билетов на финал прошлогоднего Клубного чемпионата мира на сумму $15 000.

При этом, как напоминают в ФИФА, устав организации требует политической нейтральности, а политическое вмешательство в её процессы запрещено.

Дональд Трамп получает из рук Инфантино специально созданную Премию мира ФИФА. Декабрь 2025 года globallookpress.com

Дональд Трамп и Джанни Инфантино globallookpress.com

Жалоба на характер отношений Инфантино с Трампом уже лежит в комитете по этике ФИФА с декабря — её подала правозащитная организация FairSquare, поддержала Федерация футбола Норвегии, а на прошлой неделе 50 депутатов Европарламента письменно потребовали от ФИФА наконец её рассмотреть.

CNN добавляет исторической иронии: именно американское государство — ФБР, Минюст и налоговая — в 2015 году вскрыло крупнейший коррупционный скандал в истории ФИФА.

Бельгия: «Мы защищаем футбол»

Реакцию Бельгии можно описать одним словом из её же заявления: «поражены» (astonished). Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) назвала решение противоречащим правилам самой ФИФА и объявила, что «не имеет иной альтернативы, кроме как оспорить право игрока выйти на предстоящий матч».

Дальше произошло то, что бельгийцы считают процедурным издевательством. RBFA запросила у ФИФА копию решения, мотивировку и рапорт арбитра — базовые документы. По версии федерации, ФИФА отказалась отвечать на «законные запросы», вместо этого сочла саму переписку апелляцией, назначила судью, дала бельгийцам считаные часы — и апелляционный комитет отклонил обращение как «неприемлемое» на том основании, что «RBFA не является стороной разбирательства и не имеет права обжаловать решение».

«Хотя RBFA всего лишь добивалась законных объяснений, ФИФА сама создала апелляцию и немедленно обеспечила признание её неприемлемой», — говорится в бельгийском заявлении. При этом письменной мотивировки решения по Балогуну федерация, по её словам, не получила до сих пор — что само по себе, подчёркивают бельгийцы, нарушение регламента ФИФА.

Тренер бельгийцев Руди Гарсия отреагировал издевательски:

Я не знал, что на чемпионате мира ФИФА 5 июля — это теперь 1 апреля. Руди Гарсия Главный тренер сборной Бельгии

Руди Гарсия, главный тренер сборной Бельгии globallookpress.com

И добавил серьёзно: «Бельгийская федерация защищает не себя и не сборную — она защищает футбол в целом, его целостность и его этику».

Подключилась и большая политика: министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что «если телефонный звонок действительно является причиной этого непостижимого решения, это было бы вопиющим нарушением самых базовых правил футбола и спорта».

Федерация обещает «продолжать борьбу в ближайшие часы, дни и месяцы» — и у неё остаётся путь в Спортивный арбитражный суд: CAS развернул на турнире специальную ad hoc (для этой цели — лат.) палату для быстрого рассмотрения апелляций.

Под этим давлением ФИФА в понедельник частично отыграла назад: Бельгии всё же предоставили право на формальную апелляцию — уже вторую по счёту, теперь «настоящую». Условия, впрочем, на грани издевательства : обеим федерациям дали срок до 5 утра по тихоокеанскому времени — ровно за 12 часов до стартового свистка — подать свои позиции по делу; дело рассмотрит член апелляционного комитета, не связанный ни с УЕФА, ни с КОНКАКАФ; и — главное — ФИФА не гарантирует, что вердикт будет вынесен до начала матча .

Бельгийцев дополнительно возмущает, что подавать апелляцию приходится вслепую: мотивировка решения по Балогуну так и не опубликована. Теоретически возможен даже сюрреалистический сценарий, при котором вердикт о праве Балогуна играть придёт уже по ходу самого матча.

Хор осуждения

Столь единодушной реакции футбольный мир не видел давно.

УЕФА выпустил заявление, которое по меркам дипломатии организаций равносильно объявлению войны: решение «пересекло красную линию» и является «беспрецедентным, непостижимым и неоправданным». Ключевая формулировка: «Когда незыблемость правил больше не гарантируется их хранителями, на кону целостность игры, а доверие к турниру подорвано». УЕФА также указал на созданный прецедент: теперь аналогичные ситуации на турнире потребуют равного обращения.

выпустил заявление, которое по меркам дипломатии организаций равносильно объявлению войны: решение «пересекло красную линию» и является «беспрецедентным, непостижимым и неоправданным». Ключевая формулировка: «Когда незыблемость правил больше не гарантируется их хранителями, на кону целостность игры, а доверие к турниру подорвано». УЕФА также указал на созданный прецедент: теперь аналогичные ситуации на турнире потребуют равного обращения. Мишель Платини , экс-президент УЕФА, в комментарии The Athletic назвал решение «позорным».

, экс-президент УЕФА, в комментарии The Athletic назвал решение «позорным». Зепп Блаттер , предшественник Инфантино, написал: «Красные карточки не отменяются политическими звонками. Их отменяют правила, доказательства и независимые органы. Если президент США вмешивается через президента ФИФА — и игрок внезапно чист перед матчем плей-офф чемпионата мира, — вопрос неизбежен: Quo vadis (куда ты идешь? — лат.) , ФИФА? Футбол не должен становиться игровой площадкой политиков».

, предшественник Инфантино, написал: «Красные карточки не отменяются политическими звонками. Их отменяют правила, доказательства и независимые органы. Если президент США вмешивается через президента ФИФА — и игрок внезапно чист перед матчем плей-офф чемпионата мира, — вопрос неизбежен: Quo vadis , ФИФА? Футбол не должен становиться игровой площадкой политиков». Уэйн Руни в эфире BBC: «Абсолютный позор. Инфантино должно быть стыдно — под вопросом сам спортивный принцип футбола».

в эфире BBC: «Абсолютный позор. Инфантино должно быть стыдно — под вопросом сам спортивный принцип футбола». Гари Невилл на ITV: решение «абсолютно смердит», и он был бы «в бешенстве» на месте Бельгии или любой другой сборной.

на ITV: решение «абсолютно смердит», и он был бы «в бешенстве» на месте Бельгии или любой другой сборной. Иан Райт : «Мы говорим о целостности. Говорят о прозрачности, но... некоторые вещи на этом чемпионате мира постыдны».

: «Мы говорим о целостности. Говорят о прозрачности, но... некоторые вещи на этом чемпионате мира постыдны». Высказался даже еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф: «Решения в спорте принадлежат спортивным органам, а не политикам. Влияние на спортивные решения подорвало бы автономию спорта».

Досталось попутно и главе судейского корпуса ФИФА Пьерлуиджи Коллине — хотя он не участвует в дисциплинарных процедурах.

США: «Мы не жертвы, но и не злодеи»

В лагере США новость встретили, мягко говоря, с радостью — и с долей сюрреализма. Защитник Крис Ричардс признался, что игроки поначалу решили, будто читают сгенерированный ИИ фейк: «Мы не были уверены, правда ли это». Реакцию самого Балогуна он описал словом «lit» (примерно: светился).

Кристиан Пулишич: «Я увидел большую улыбку на его лице... Это здорово для нас», — и назвал решение «бустом» для команды.

Почеттино выстроил защиту решения на понятной логике:

Для меня тут особо нечего обсуждать, хотя я понимаю позицию Бельгии и точку зрения Руди. Если кто-то и пострадал во всей этой ситуации — это США. Кто-то может оправдать мысль, что нас не наказали? Играть 30-35 минут вдесятером в матче плей-офф чемпионата мира? Мы не извлекаем из этого никакой экстраординарной выгоды. В конечном счёте мы не жертвы — но и не злодеи этой истории. Маурисио Почеттино Главный тренер сборной США

Маурисио Почеттино, главный тренер сборной США globallookpress.com

Аргумент не выдерживает одной проверки: наказание вдесятером — за фол в конкретном матче, а дисквалификация — отдельная, автоматическая санкция, применявшаяся к каждому из остальных 12 удалённых на этом турнире. Все они свои матчи пропустили или пропустят. Все, кроме Балогуна.

Эффект домино: Тухель уже задаёт вопросы

Самое неприятное для ФИФА началось немедленно — прецедент заработал.

В воскресенье вечером в матче 1/8 финала Англия — Мексика (3:2) красную после VAR-просмотра получил английский защитник Джарелл Квонса — подкатом угодил сопернику высоко в голень. По правилам он пропускает субботний четвертьфинал с Норвегией. И на пресс-конференции Томасу Тухелю задали неизбежный вопрос: будет ли Англия добиваться отмены бана по примеру США?

Ответ Тухеля стоит привести развёрнуто, потому что он лучше любой аналитики описывает хаос, который породило решение:

Где у этого границы? Мы можем отменить нашу красную или не можем? Что происходит? Апеллируем ли мы, если жёлтая — не жёлтая? Наша жёлтая Деклану Райсу на первой минуте — мы можем бесконечно спорить, я считаю, что это не жёлтая. Нам её вернут? А Франции вернут жёлтую Олисе, которая не была жёлтой? Где это заканчивается? Не знаю, не я принимаю эти решения. Томас Тухель Главный тренер сборной Англии

При этом по существу эпизода Тухель отметил ровно то же, на что жаловались американцы: «VAR пришёл, и я, как всегда, увидел лишь стоп-кадр на экране. Нельзя принимать решения по стоп-кадру в футбольном матче».

Томас Тухель, главный тренер сборной Англии globallookpress.com

CNN формулирует системный итог: раз ФИФА задействовала свои туманные полномочия ради Балогуна — не обязана ли она теперь делать то же для любого игрока любой сборной? И не решат ли другие влиятельные мировые лидеры, что могут добыть политическую победу, надавив на ФИФА из-за эпизода на поле?

Шапито

США и Бельгия выйдут на поле в Сиэтле — и Балогун, если Почеттино включит его в заявку, сыграет. Бельгия официально уведомила американскую федерацию, что оспаривает право игрока на участие, если тот появится в протоколе. Путь в CAS остаётся открытым. Букмекеры оценивают матч как «подбрасывание монетки»; США пытаются выйти в четвертьфинал впервые за 24 года.

Дональд Трамп, президент США globallookpress.com

Если США пройдут Бельгию с голом Балогуна, легитимность результата будет оспариваться вечно, о чём прямо предупредил Сульбаккен. Если ФИФА не «помилует» Квонсу — получит обвинение в двойных стандартах, озвученное уже и УЕФА, и Тухелем. Если помилует — окончательно превратит дисциплинарный кодекс в шапито. А над всем этим висит финал 19 июля, где Трамп, как ожидается, будет участвовать в церемонии награждения.

Что в итоге?

История Балогуна — горазо шире, чем один эпизод на ЧМ-2026. За пять июльских дней сошлись все линии, которые тянулись через этот турнир с самого начала: сращивание ФИФА с администрацией страны-хозяйки, готовность организации гибко читать собственные правила ради звёзд и хозяев, и бессилие остальных участников, которым в ответ на просьбу показать мотивировку решения оформляют «неприемлемую апелляцию» за несколько часов.

Шестьдесят четыре года между Гарринчей и Балогуном автоматическая дисквалификация за красную была одной из немногих абсолютных констант футбола — правилом, которое не обсуждалось. Теперь обсуждается всё. И вопрос Блаттера — Quo vadis, ФИФА? — повисает над оставшимися двумя неделями турнира без ответа. Как и вопрос Тухеля, который проще и страшнее: где у всего этого границы?