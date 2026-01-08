GOAL представляет десятку лучших футболистов, которые уже в январе получат право вести переговоры о переходе в новые клубы.

Зимнее трансферное окно в последние годы все чаще превращается в период строгой экономии: ведущие клубы предпочитают беречь бюджеты ради масштабных летних трат.

Вместо этого многие обращают внимание на рынок свободных агентов — и на возможность заранее заложить фундамент для подписания потенциально ключевого игрока абсолютно бесплатно. Уже сейчас есть немало громких имен, которые летом могут оказаться доступными без трансферной компенсации.

Пусть в ближайшие недели громких сделок ждать не стоит, за кулисами спортивные директора и скаутские отделы внимательно мониторят будущие возможности на рынке. И первым пунктом в их списках, как правило, становятся футболисты, чьи контракты подходят к концу — осталось всего шесть месяцев.

Не сумев сменить клубы прошлым летом, когда их нынешние команды еще могли выручить солидные суммы, несколько востребованных звезд вошли в решающую стадию своих соглашений.

Кто-то еще может продлить контракт, но многие уже получили право вести переговоры о предварительных соглашениях с зарубежными клубами.

Так на каких же игроков стоит обратить особое внимание в ближайшие недели и месяцы? GOAL представляет десятку лучших игроков, которые на данный момент идут к статусу свободных агентов в 2026 году…

Ибраима Конате («Ливерпуль»)

В «Ливерпуле» все меньше переживают по поводу возможной потери Ибраимы Конате следующим летом бесплатно — на фоне блеклой защиты титула в первой половине сезона‑2025/26 акции французского защитника стремительно падают.

Ибраима Конате globallookpress.com

Будучи одним из столпов прошлогоднего триумфа в Премьер-лиге, француз в нынешней кампании допустил целую серию резонансных ошибок, заметно повлиявших на общие проблемы команды.

После недавнего необдуманного фола, приведшего к решающему пенальти в матче с «Лидсом», главный тренер Арне Слот сказал: «К сожалению для него [Конате], он многое делает правильно, но слишком часто оказывается на месте преступления».

Спад формы оказался настолько ощутимым, что, казалось бы, почти гарантированный переход в «Реал» на правах свободного агента в 2026 году теперь снят с повестки — мадридский клуб решил не закреплять свой многолетний интерес к защитнику. При этом сам игрок не исключает, что может остаться на «Энфилде». В ноябре он заявил...

Мои агенты продолжают переговоры с «Ливерпулем». Надеюсь, решение будет принято очень скоро, и я смогу его объявить. Ибраима Конате защитник «Ливерпуля»

При этом сам футболист отметил, что нового контракта ему пока не предлагали.

Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

Бернарду Силва уже несколько лет флиртует с уходом из «Манчестер Сити» на фоне постоянных слухов о «Барселоне» и родной «Бенфике», однако теперь этот момент, похоже, действительно приближается — португалец вступает в последние месяцы своего контракта на «Этихаде».

Бернарду Силва globallookpress.com

Один из самых доверенных игроков Пепа Гвардиолы, 31-летний полузащитник уже не является безоговорочным игроком основы после серии недавних атакующих приобретений помоложе.

Все заметнее и то, что его прежняя магия постепенно угасает: Бернарду все труднее оказывать то влияние на игру, которое когда-то делало его одним из самых опасных и динамичных футболистов Премьер-лиги.

Тем не менее, Силва по-прежнему способен принести огромную пользу в более медленном чемпионате, где больший акцент делается на технику. Летом португалец фактически подтвердил, что покинет «Сити» по окончании контракта после девяти ярких лет в клубе:

— «У меня остался один год по контракту, так что, очевидно, в следующем сезоне я могу уйти».

Эмоциональное возвращение в «Бенфику» выглядит логичным сценарием. Интерес «Барселоны» с учетом возраста игрока остается под вопросом, но статус свободного агента наверняка привлечет испытывающих финансовые трудности каталонцев. Также сообщается об интересе к Бернарду со стороны клубов из Саудовской Аравии.

Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид)

Будущее Антонио Рюдигера в «Реале» при Хаби Алонсо остается под большим вопросом. Еще летом сообщалось, что «сливочные» не планируют предлагать защитнику сборной Германии новый контракт — на фоне сомнений в его форме на Клубном чемпионате мира и опасений по поводу долгосрочного физического состояния.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

Эти опасения лишь усилились, когда в сентябре Рюдигер выбыл на три месяца из‑за травмы задней поверхности бедра.

Тем не менее, после возвращения он вышел в старте в пяти матчах Ла Лиги подряд — несмотря на сообщения, что 32‑летний защитник так и не убедил Алонсо в том, что способен быть долгосрочной опорой в центре обороны. Тренерский штаб, по слухам, отдает предпочтение новичку Дину Хёйсену и бразильцу Эдеру Милитану.

По последней информации испанской прессы, затянувшиеся переговоры о продлении контракта отложены до начала 2026 года. К тому моменту Рюдигер уже сможет вести переговоры о предварительном соглашении с зарубежным клубом.

Сообщается, что сам футболист хочет остаться на «Сантьяго Бернабеу», однако без вариантов за пределами Мадрида он точно не останется.

Джон Стоунз («Манчестер Сити»)

Джон Стоунз на протяжении почти десяти лет верой и правдой служит «Манчестер Сити», но травмы давно стали для него главным препятствием — и именно они могут в итоге определить его будущее на «Этихаде».

Джон Стоунз globallookpress.com

В прошлом сезоне защитник даже задумывался о завершении карьеры, но сумел вернуться в строй. Однако в кампании-2025/26 он оставался игроком ротации, прежде чем в начале декабря вновь выбыл из-за проблем с бедром.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола говорил об этом еще в октябре...

Клуб решит, что лучше для Джона — посмотрим, как он будет выглядеть. Когда Стоунз здоров, он — часть команды и стартового состава. В год требла он был невероятен. Но с тех пор у него нет стабильности по количеству сыгранных матчей. Он слишком часто травмируется, поэтому нам остается только ждать и наблюдать. Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити»

Разговоров о продлении контракта пока не ведется, и очередная травма вряд ли поможет Стоунзу в будущих переговорах.

Леон Горецка («Бавария»)

Один из старожилов «Баварии» Леон Горецка сумел вернуть себе место в обойме при Венсане Компани на «Альянц Арене» — в тот момент, когда в прошлом сезоне казалось, что его постепенно списывают со счетов.

Леон Горецка globallookpress.com

В первой половине текущей кампании он снова стал игроком стартового состава, однако вопросы о его будущем остаются — до конца контракта осталось всего шесть месяцев, а клуб, по сообщениям, уже начал поиск потенциальной замены.

Возможность заработать на трансфере хавбека практически упущена, и ранее сообщалось, что руководство «красных» решило не продлевать соглашение, несмотря на ренессанс 30-летнего игрока. Уход уже в январе считается маловероятным — Компани намерен пока сохранить Горецку в команде.

«Манчестер Юнайтед» давно фигурирует в числе возможных вариантов продолжения карьеры для немца, и эти слухи почти наверняка всплывут вновь, если боссы в Мюнхене не пересмотрят свою позицию.

Серж Гнабри («Бавария»)

Сержу Гнабри уже 30 лет, и последние сезоны в «Баварии» для него складывались неровно: небольшие, но регулярные травмы заметно повлияли на его статус безоговорочного игрока основы.

Серж Гнабри globallookpress.com

Тем не менее, он пережил в клубе других многолетних вингеров — Кингсли Комана и Лероя Зане, которые покинули Мюнхен летом, — несмотря на невыразительный сезон-2024/25, в котором Гнабри отметился всего 12 результативными действиями в Бундеслиге.

В начале текущей кампании продление контракта выглядело маловероятным, поскольку футболист вступал в последний год соглашения. Однако яркий старт сезона — девять результативных действий в 12 матчах чемпионата — позволил Гнабри вновь утвердиться в статусе ключевого игрока «Баварии».

Он впечатлил руководство клуба и, по данным СМИ, уже получил предложение о новом контракте сроком еще на два года.

Майк Меньян («Милан»)

Неопределенность вокруг контрактной ситуации Майка Меньяна выглядит весьма показательной. Сообщалось, что в начале 2025 года голкипер устно согласовал продление соглашения с «Миланом» еще на два года, однако с наступлением января по его будущему по-прежнему нет никакой ясности.

Майк Меньян globallookpress.com

Задержку связывают с кадровыми перестановками в руководстве «Сан-Сиро», а также с сомнениями в уровне игры вратаря сборной Франции в прошлом сезоне.

Впрочем, дыма без огня не бывает. В начале июня, во время трансферного окна перед клубным чемпионатом мира, Меньян был крайне близок к переходу в «Челси», но лондонцы не смогли договориться с «россонери» о приемлемой сумме.

Теперь, шесть месяцев спустя, француз получил право вести переговоры о бесплатном переходе в зарубежный клуб. В «Милане» при этом настаивают, что все еще планируют обсудить с ним продление контракта. Однако, по данным СМИ, сам Меньян не намерен подписывать новое соглашение, а «Челси» готов вернуться за ним в ближайшее время.

Рубен Невиш («Аль-Хиляль»)

Рубен Невиш покинул «Вулверхэмптон» на пике формы, став одним из первых громких переходов в Саудовскую Про-лигу, когда в 2023 году присоединился к «Аль-Хилялю» вместе с целой группой звезд.

Рубен Невиш globallookpress.com

За два сезона в Саудовской Аравии, включая чемпионскую кампанию‑2024/25, он стал ключевой фигурой команды — и теперь уже входит в последние шесть месяцев контракта, отклонив, по слухам, очень щедрое предложение о продлении.

Сообщается, что 28-летний португалец готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Европу — на фоне осторожных слухов о возможном интересе «Манчестер Юнайтед» перед открытием январского окна.

Также обсуждается эмоциональное возвращение в родной «Порту», но финансовый фактор может стать серьезным препятствием для португальского клуба.

В январе Невиша можно будет приобрести примерно за 20 миллионов фунтов (27 млн долларов), хотя его зарплата остается космической. Тем не менее неудивительно, если полузащитник решит доработать контракт в «Аль-Хиляле» и летом получит возможность выбирать из лучших клубов Европы.

Марк Гехи («Кристал Пэлас»)

После классической драмы в последние часы летнего трансферного окна Марк Гехи так и остался игроком «Кристал Пэлас». В начале дедлайна казалось, что центральный защитник вот-вот станет футболистом «Ливерпуля» — «красные» наконец сделали ход за игроком, которого вели на протяжении всего лета.

Марк Гехи globallookpress.com

Между клубами было достигнуто соглашение на сумму 35 миллионов фунтов (47 млн долларов), Гехи даже прошел медицинское обследование, однако в самый последний момент «Пэлас» свернул сделку, не сумев найти достойную замену до закрытия окна.

Казалось, что после столь серьезной подготовки будущее защитника сборной Англии должно быть предельно ясным, но за прошедшие месяцы ситуация стала только запутаннее. До сих пор не понятно, где именно продолжит карьеру Гехи — и когда он вообще покинет Лондон.

«Ливерпуль» по-прежнему считается главным претендентом, однако переговоры с игроком вела и «Бавария», причем у мюнхенцев есть преимущество: они могут предложить предварительный контракт. Это может вынудить «красных» заплатить те же 35 миллионов фунтов уже в январе, если они действительно хотят заполучить защитника.

Дайо Упамекано («Бавария»)

Последние полтора сезона стали переломными для Дайо Упамекано под руководством легендарного в прошлом защитника Венсана Компани. Француз наконец выглядит готовым реализовать свой огромный потенциал в «Баварии» на пороге лучших лет карьеры.

Дайо Упамекано globallookpress.com

В нынешнем сезоне он сформировал мощный дуэт в центре обороны с новичком Джонатаном Та, и, несмотря на то что его контракт также входит в последние шесть месяцев, уход Упамекано сейчас кажется крайне маловероятным.

В начале декабря сообщалось, что «красные» находятся на продвинутой стадии переговоров о продлении соглашения. Новый контракт до 2030 года готовят для 27-летнего защитника на фоне интереса со стороны ведущих европейских клубов — прежде всего «Реала» и «Ливерпуля». При этом в Мадриде, по данным СМИ, считают финансовые запросы игрока завышенными.

Если не произойдет чего-то экстраординарного, Упамекано, похоже, продолжит выступать на «Альянц Арене» еще долгие годы.